Vaca Juma se destaca no julgamento da raça Girolando na 86ª Expogrande

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A 86ª Expogrande foi palco de um dos principais eventos da pecuária leiteira sul-mato-grossense: a 25ª Exposição Ranqueada da Raça Girolando. Realizado entre os dias 13 e 14 de abril, o julgamento reuniu mais de 70 animais de alto padrão genético, evidenciando a evolução do setor no Estado.

Entre os destaques, a vaca Juma FIV Parfect da 2. João, de propriedade do criador Cézar de Lima Queiroz Júnior, da Estância Queiroz, em Aparecida do Taboado, conquistou o título de grande campeã na categoria 5/8. O animal também venceu o campeonato de Vaca 2 Anos Sênior, chamando atenção pelo equilíbrio morfológico e pelo sistema mamário considerado de excelência.

Responsável pela avaliação, o zootecnista e jurado da Associação Brasileira dos Criadores de Girolando, José Jacinto Júnior, ressaltou a qualidade da campeã.

"É uma fêmea de muita qualidade, muito estruturada, com um equilíbrio impressionante entre cabeça, pescoço, tronco e membros, além de um sistema mamário muito bom. Esta vaca 5/8 preenche as condições ideais: é equilibrada, balanceada, produtiva e mostrou muito bem a força da raça na pista", disse.

Além do sucesso de Juma, o zootecnista e jurado José Jacinto Júnior fez questão de enaltecer o desempenho de outro campeonato que elevou o nível da competição, destacando a dificuldade em escolher uma campeã suprema diante de tamanha excelência.

A Mexicana FIV Kenobi Santa Luzia sagrou-se Grande Campeã CCG 3/4 e, já na categoria de vaca adulta, o animal demonstrou o que Jacinto classificou como uma “força leiteira fora da curva”. Com um sistema mamário excepcional e todos os pré-requisitos de uma grande campeã, a fêmea foi reverenciada pela sua produtividade e estrutura.

Segundo o jurado, se fosse necessário escolher uma “Campeã Suprema” entre esses dois animais, a decisão seria baseada nos mínimos detalhes, pois ambos são exemplares que mostram a força da raça e o nível de excelência que o Mato Grosso do Sul atingiu.

O jurado também destacou a evolução genética do rebanho sul-mato-grossense. De acordo com Jacinto, que acompanha o desenvolvimento da raça no estado desde 2011, houve um avanço significativo na qualidade dos animais apresentados nesta edição, além de um ambiente de integração entre os criadores.

“Voltando agora em 2026, tive uma surpresa muito positiva. Vi uma evolução nítida no melhoramento genético e, acima de tudo, senti o calor humano e a união da 'família girolando' aqui no Mato Grosso do Sul”, contou.

Outro destaque do julgamento foi a vaca Mexicana FIV Kenobi Santa Luzia, que conquistou o título de Grande Campeã CCG 3/4. Na categoria adulta, o animal se sobressaiu pela alta produtividade e pelo sistema mamário, sendo classificado pelo jurado como um exemplar de “força leiteira fora da curva”.

Um novo marco para o leite em MS

O sucesso do julgamento reflete o momento de otimismo vivido pelo setor. O presidente do Núcleo dos Criadores de Girolando de MS, Alessandro Coelho, celebrou o nível dos animais e a importância estratégica do evento para o fortalecimento da bacia leiteira.