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Vaca Juma se destaca no julgamento da raça Girolando na 86ª Expogrande

Direto de Aparecida do Taboado, vaca recebeu as melhores notas na categoria girolando

Welyson Lucas

15/04/2026 - 17h30
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A 86ª Expogrande foi palco de um dos principais eventos da pecuária leiteira sul-mato-grossense: a 25ª Exposição Ranqueada da Raça Girolando. Realizado entre os dias 13 e 14 de abril, o julgamento reuniu mais de 70 animais de alto padrão genético, evidenciando a evolução do setor no Estado.

Entre os destaques, a vaca Juma FIV Parfect da 2. João, de propriedade do criador Cézar de Lima Queiroz Júnior, da Estância Queiroz, em Aparecida do Taboado, conquistou o título de grande campeã na categoria 5/8. O animal também venceu o campeonato de Vaca 2 Anos Sênior, chamando atenção pelo equilíbrio morfológico e pelo sistema mamário considerado de excelência.

Responsável pela avaliação, o zootecnista e jurado da Associação Brasileira dos Criadores de Girolando, José Jacinto Júnior, ressaltou a qualidade da campeã.

"É uma fêmea de muita qualidade, muito estruturada, com um equilíbrio impressionante entre cabeça, pescoço, tronco e membros, além de um sistema mamário muito bom. Esta vaca 5/8 preenche as condições ideais: é equilibrada, balanceada, produtiva e mostrou muito bem a força da raça na pista", disse.

Além do sucesso de Juma, o zootecnista e jurado José Jacinto Júnior fez questão de enaltecer o desempenho de outro campeonato que elevou o nível da competição, destacando a dificuldade em escolher uma campeã suprema diante de tamanha excelência.

A Mexicana FIV Kenobi Santa Luzia sagrou-se Grande Campeã CCG 3/4 e, já na categoria de vaca adulta, o animal demonstrou o que Jacinto classificou como uma “força leiteira fora da curva”. Com um sistema mamário excepcional e todos os pré-requisitos de uma grande campeã, a fêmea foi reverenciada pela sua produtividade e estrutura.

Segundo o jurado, se fosse necessário escolher uma “Campeã Suprema” entre esses dois animais, a decisão seria baseada nos mínimos detalhes, pois ambos são exemplares que mostram a força da raça e o nível de excelência que o Mato Grosso do Sul atingiu.

O jurado também destacou a evolução genética do rebanho sul-mato-grossense. De acordo com Jacinto, que acompanha o desenvolvimento da raça no estado desde 2011, houve um avanço significativo na qualidade dos animais apresentados nesta edição, além de um ambiente de integração entre os criadores.

“Voltando agora em 2026, tive uma surpresa muito positiva. Vi uma evolução nítida no melhoramento genético e, acima de tudo, senti o calor humano e a união da 'família girolando' aqui no Mato Grosso do Sul”, contou.

Outro destaque do julgamento foi a vaca Mexicana FIV Kenobi Santa Luzia, que conquistou o título de Grande Campeã CCG 3/4. Na categoria adulta, o animal se sobressaiu pela alta produtividade e pelo sistema mamário, sendo classificado pelo jurado como um exemplar de “força leiteira fora da curva”.

Um novo marco para o leite em MS

O sucesso do julgamento reflete o momento de otimismo vivido pelo setor. O presidente do Núcleo dos Criadores de Girolando de MS, Alessandro Coelho, celebrou o nível dos animais e a importância estratégica do evento para o fortalecimento da bacia leiteira.

“O julgamento desta 25ª edição foi um sucesso absoluto, com animais incríveis que demonstram o rigor técnico dos nossos criadores. A Expogrande é o palco ideal para mostrar que o produtor de Mato Grosso do Sul está investindo pesado em genética e tecnologia. O julgamento deste ano, somado ao lançamento do Programa Extra Leite pelo governador Eduardo Riedel, coroa esse esforço. Estamos oferecendo o suporte necessário para que o criador continue modernizando sua estrutura e entregando um produto de excelência”, afirmou Coelho.

LOTERIA

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 346, quarta-feira (15/04)

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

15/04/2026 20h15

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Confira o resultado da +Milionária

Confira o resultado da +Milionária Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 346 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 15 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 35 milhões.

Confira o resultado da + Milionária de hoje!

Os números da + Milionária 346 são:

  • 21 - 44 - 24 - 37 - 18 - 01 
  • Trevos sorteados: 4 - 3 

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 347

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 18 de abril, a partir das 20 horas, pelo concurso 347. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

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LOTERIA

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2912, quarta-feira (15/04)

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

15/04/2026 20h12

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Confira o concurso da Lotomania

Confira o concurso da Lotomania Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2912 da Lotomania na noite desta quarta-feira, 15 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,1 milhões.

Confira o resultado da Lotomania de hoje!

Os números da Lotomania 2912 são:

  • 53 - 60 - 02 - 35 - 84 - 56 - 81 - 41 - 05 - 95 - 04 - 83 - 68 - 91 - 63 - 93 - 47 - 88 - 69 - 22

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2913

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 17 de abril, a partir das 20 horas, pelo concurso 2913. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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