Economia

Economia

Veja as regiões onde o combustível está mais barato em Campo Grande

O Procon-MS realizou o levantamento nas sete regiões da Capital, em pelo menos cinco postos de gasolina em cada uma

Laura Brasil

16/01/2026 - 16h15
Continue lendo...

A Secretaria-Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS) fez um levantamento e localizou 35 postos de gasolina onde é mais barato abastecer o carro em Campo Grande.

O diferencial aplicado nesta pesquisa está no cálculo que aponta as regiões em que o consumidor pode ter economia no momento de abastecer o veículo.

A pesquisa leva em conta o abastecimento de 50 litros de combustível, sendo aplicado o menor valor registrado entre os postos monitorados em uma mesma área administrativa da Capital.

Valores da gasolina

Nas regiões do Imbirussu e Bandeira, as maiores variações foram identificadas. Respectivamente, elas ocorreram no pagamento no crédito da gasolina comum (10,94%) e do diesel S10 comum (9,58%).

O consumidor que procura economia deve ir a postos de combustíveis localizados nas regiões do Lagoa e do Segredo, onde as aquisições à vista tiveram percentuais de 0,67% e 1,70% aplicados ao diesel S500 comum.

Na região do Imbirussu, para quem optar pela gasolina comum no crédito, a economia pode chegar a até R$ 32. Confira outras localidades:

  • R$ 25 no Bandeira;
  • R$ 22 no Prosa;
  • R$ 21 no Anhanduizinho;
  • R$ 20 no Lagoa e no Segredo;
  • R$ 1,50 no Centro.

Etanol

A economia no crédito, para quem optar pelo etanol, varia conforme a região. Confira:

  • R$ 15,50 no Lagoa;
  • R$ 15 no Segredo;
  • R$ 13 no Bandeira;
  • R$ 12 no Centro e no Imbirussu;
  • R$ 11 no Anhanduizinho;
  • R$ 6 no Prosa.

A superintendente do Procon Mato Grosso do Sul, Patrícia Mara da Silva, destaca que essa variação pode ser utilizada para avaliar em que parte do trajeto cotidiano dos consumidores é mais vantajoso abastecer.

  • “Ainda que os preços estejam suscetíveis a oscilações, temos aqui uma importante ferramenta para nortear os campo-grandenses”, afirma.

Os dados da pesquisa foram coletados entre os dias 12 e 13 de janeiro de 2026.

Cinco produtos são listados no levantamento, assim como três formas de pagamento. Cada uma das sete regiões administrativas teve cinco postos de combustíveis pesquisados.

Somente o GNV (Gás Natural Veicular) tem mantido, nos últimos seis meses, estabilidade no preço do metro cúbico, com média de R$ 4,62.

LOTERIAS

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1164, quinta-feira (15/01): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

16/01/2026 08h30

Confira o rateio da Dia de Sorte

Confira o rateio da Dia de Sorte Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1164 da Dia de Sorte na noite desta quinta-feira, 15 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,1 milhão. 

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 64 apostas ganhadoras, (R$ 2.222,44)
  • 5 acertos - 1.814 apostas ganhadoras, (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 24.038 apostas ganhadoras, (R$ 5,00)

Mês da Sorte

  • Janeiro - 83.835 apostas ganhadoras, (R$ 2,50)

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1164 são:

  • 27 - 06 - 22 - 07 - 21 - 23 - 20
  • Mês da sorte: 01 - JANEIRO

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1165

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 17 de janeiro, a partir das 21 horas, pelo concurso 1165. O valor da premiação está estimado em R$ 1,5 milhão.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

LOTERIAS

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2343, quinta-feira (15/01): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

16/01/2026 08h28

Compartilhar
Confira o rateio da Timemania

Confira o rateio da Timemania Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2343 da Timemania na noite desta quinta-feira, 15 de janeiro de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2,4 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 5 apostas ganhadoras, (R$ 17.631,79)
  • 5 acertos - 98 apostas ganhadoras, (R$ 1.285,11)
  • 4 acertos - 1.517 apostas ganhadoras, (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 14.511 apostas ganhadoras, (R$ 3,50)

Time do Coração

  • NOVORIZONTINO /SP - 3.377 apostas ganhadoras, (R$ 8,50)

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2343 são:

  • 08 - 21 - 06 - 71 - 01 - 72 - 61
  • Time do Coração:  Novorizontino (SP)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2345

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 17 de janeiro, a partir das 21 horas, pelo concurso 2345. O valor da premiação está estimado em R$ 2,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

