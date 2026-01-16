Veja as regiões onde o combustível está mais barato em Campo Grande - Arquivo / Agência Brasil

A Secretaria-Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS) fez um levantamento e localizou 35 postos de gasolina onde é mais barato abastecer o carro em Campo Grande.

O diferencial aplicado nesta pesquisa está no cálculo que aponta as regiões em que o consumidor pode ter economia no momento de abastecer o veículo.

A pesquisa leva em conta o abastecimento de 50 litros de combustível, sendo aplicado o menor valor registrado entre os postos monitorados em uma mesma área administrativa da Capital.

Valores da gasolina

Nas regiões do Imbirussu e Bandeira, as maiores variações foram identificadas. Respectivamente, elas ocorreram no pagamento no crédito da gasolina comum (10,94%) e do diesel S10 comum (9,58%).

O consumidor que procura economia deve ir a postos de combustíveis localizados nas regiões do Lagoa e do Segredo, onde as aquisições à vista tiveram percentuais de 0,67% e 1,70% aplicados ao diesel S500 comum.

Na região do Imbirussu, para quem optar pela gasolina comum no crédito, a economia pode chegar a até R$ 32. Confira outras localidades:

R$ 25 no Bandeira;

R$ 22 no Prosa;

R$ 21 no Anhanduizinho;

R$ 20 no Lagoa e no Segredo;

R$ 1,50 no Centro.

Etanol

A economia no crédito, para quem optar pelo etanol, varia conforme a região. Confira:

R$ 15,50 no Lagoa;

R$ 15 no Segredo;

R$ 13 no Bandeira;

R$ 12 no Centro e no Imbirussu;

R$ 11 no Anhanduizinho;

R$ 6 no Prosa.

A superintendente do Procon Mato Grosso do Sul, Patrícia Mara da Silva, destaca que essa variação pode ser utilizada para avaliar em que parte do trajeto cotidiano dos consumidores é mais vantajoso abastecer.

“Ainda que os preços estejam suscetíveis a oscilações, temos aqui uma importante ferramenta para nortear os campo-grandenses”, afirma.

Os dados da pesquisa foram coletados entre os dias 12 e 13 de janeiro de 2026.

Cinco produtos são listados no levantamento, assim como três formas de pagamento. Cada uma das sete regiões administrativas teve cinco postos de combustíveis pesquisados.

Somente o GNV (Gás Natural Veicular) tem mantido, nos últimos seis meses, estabilidade no preço do metro cúbico, com média de R$ 4,62.

