Veja as regiões onde o combustível está mais barato em Campo Grande

A Secretaria-Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS) fez um levantamento e localizou 35 postos de gasolina onde é mais barato abastecer o carro em Campo Grande.
O diferencial aplicado nesta pesquisa está no cálculo que aponta as regiões em que o consumidor pode ter economia no momento de abastecer o veículo.
A pesquisa leva em conta o abastecimento de 50 litros de combustível, sendo aplicado o menor valor registrado entre os postos monitorados em uma mesma área administrativa da Capital.
Valores da gasolina
Nas regiões do Imbirussu e Bandeira, as maiores variações foram identificadas. Respectivamente, elas ocorreram no pagamento no crédito da gasolina comum (10,94%) e do diesel S10 comum (9,58%).
O consumidor que procura economia deve ir a postos de combustíveis localizados nas regiões do Lagoa e do Segredo, onde as aquisições à vista tiveram percentuais de 0,67% e 1,70% aplicados ao diesel S500 comum.
Na região do Imbirussu, para quem optar pela gasolina comum no crédito, a economia pode chegar a até R$ 32. Confira outras localidades:
- R$ 25 no Bandeira;
- R$ 22 no Prosa;
- R$ 21 no Anhanduizinho;
- R$ 20 no Lagoa e no Segredo;
- R$ 1,50 no Centro.
Etanol
A economia no crédito, para quem optar pelo etanol, varia conforme a região. Confira:
- R$ 15,50 no Lagoa;
- R$ 15 no Segredo;
- R$ 13 no Bandeira;
- R$ 12 no Centro e no Imbirussu;
- R$ 11 no Anhanduizinho;
- R$ 6 no Prosa.
A superintendente do Procon Mato Grosso do Sul, Patrícia Mara da Silva, destaca que essa variação pode ser utilizada para avaliar em que parte do trajeto cotidiano dos consumidores é mais vantajoso abastecer.
- “Ainda que os preços estejam suscetíveis a oscilações, temos aqui uma importante ferramenta para nortear os campo-grandenses”, afirma.
Os dados da pesquisa foram coletados entre os dias 12 e 13 de janeiro de 2026.
Cinco produtos são listados no levantamento, assim como três formas de pagamento. Cada uma das sete regiões administrativas teve cinco postos de combustíveis pesquisados.
Somente o GNV (Gás Natural Veicular) tem mantido, nos últimos seis meses, estabilidade no preço do metro cúbico, com média de R$ 4,62.