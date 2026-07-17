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Abel Ferreira é homenageado pelo Palmeiras e revela sonho: 'Voltar a ganhar a Libertadores'

O treinador é o com mais conquistas pelo time alviverde

Estadão Conteúdo

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17/07/2026 - 23h00
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Abel Ferreira recebeu uma nova homenagem do Palmeiras. Desta vez, o português foi eternizado na Sala de Troféus do time alviverde, em cerimônia realizada na tarde desta sexta-feira, 17, no Nubank Parque, por se tornar o treinador mais vitorioso da história do clube, com 11 títulos conquistados.

"Parece que estou sendo apresentado no Palmeiras de novo... O que vai no meu coração é uma gratidão imensa. Quando chegamos em 2020, rapidamente percebemos a grandeza do clube. Não há treinador que vença sozinho e por isso falo no 'todos somos um'. Por isso sou muito grato à presidente, mas não posso deixar de agradecer ao Galiotte, todo o estafe, a minha comissão técnica. Sou tanto melhor quanto forem os que me rodeiam", disse o português durante a cerimônia.

"Vocês sabem que eu sou português e com muito orgulho, mas o Brasil e, em especial o Palmeiras, fazem parte da minha vida com muito orgulho, honra e gratidão. Ser palmeirense é um estilo de vida igual eu aprendi a amar", completou o treinador.

À frente do Palmeiras desde novembro de 2020, Abel Ferreira ultrapassou o lendário Oswaldo Brandão (10 títulos) neste ano e se tornou o treinador com mais conquistas pelo time alviverde. Sob o comando do português, o clube ganhou duas Libertadores (2020 e 2021), dois Brasileiros (2022 e 2023), a Copa do Brasil (2020), quatro Paulistas (2022, 2023, 2024 e 2026), uma Supercopa do Brasil (2023) e uma Recopa Sul-Americana (2022).

VEJA OS CINCO TREINADORES MAIS VENCEDORES DO PALMEIRAS:

  • Abel Ferreira: 11 títulos
  • Oswaldo Brandão: 10 títulos
  • Vanderlei Luxemburgo: 8 títulos
  • Ventura Cambon: 7 títulos
  • Luiz Felipe Scolari: 6 títulos
  • Humberto Cabelli: 4 títulos

Ainda durante a homenagem, o treinador revelou que o grande objetivo da temporada é o mesmo das anteriores: voltar a vencer a Libertadores. Vale destacar que o clube está vivo na disputa da competição continental deste ano e enfrentará o Cerro Porteño, do Paraguai, nas oitavas de final.

"Eu tenho um sonho de voltar a ganhar a Libertadores. Esse é meu sonho nesse momento. Ano passado bateu na trave e sabemos porque Esse ano vamos mais uma vez tentar. Não posso prometer títulos. Gosto de sentir esse prazer esse sabor e isso que nos move, em busca dos títulos, e isso que nos move", declarou.

VEJA A LISTA DE TÍTULOS DE ABEL FERREIRA PELO PALMEIRAS:

  • Libertadores: 2020 e 2021
  • Brasileirão: 2022 e 2023
  • Copa do Brasil: 2020
  • Supercopa do Brasil: 2023
  • Recopa Sul-Americana: 2022
  • Paulistão: 2022, 2023, 2024 e 2026

tênis

Alcaraz se inscreve em torneio após lesão no punho e defende título no Masters de Cincinnati

O espanhol está afastado há quase quatro meses e figura atualmente na terceira posição no ranking da ATP

16/07/2026 23h00

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Carlos Alcaraz está afastado há quase quatro meses por lesão no punho

Carlos Alcaraz está afastado há quase quatro meses por lesão no punho Foto: Divulgação / Instagram

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Carlos Alcaraz está prestes a entrar em ação novamente no Circuito Profissional de tênis. Afastado por quase quatro meses por causa de uma lesão no punho, ele está na lista de inscritos para o Masters de Cincinnati, competição que começa no início de agosto. Atual campeão, ele volta para defender o título do torneio.

O espanhol figura atualmente na terceira posição no ranking da ATP. Sua última aparição foi na estreia do ATP 500 de Barcelona. Após superar o finlandês Otto Virtanen, ele se submeteu a exames por causa de dores no antebraço e desistiu de disputar as oitavas de final.

A retirada forçada marcou o início de um longo período afastado das quadras. Para se recuperar totalmente, Alcaraz, após conversa com seu estafe, optou por não participar da temporada de saibro europeia e também não competiu nos jogos com piso de grama.

Por não defender os títulos de Roland Garros, Roma e no Queen's Club, além dos pontos da final de Wimbledon, o espanhol acabou perdendo o segundo lugar na lista da ATP para o tenista alemão Alexander Zverev.

A organização de Cincinnati garantiu a presença dos principais nomes do circuito. Além do Top 3 atual, com Jannik Sinner, Zverev e o próprio Alcaraz, estão confirmados Félix Auger-Aliassime, Alex de Minaur, Ben Shelton, Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Flávio Cobolli e Taylor Fritz. Quem também tem presença confirmada é o brasileiro João Fonseca, atual 27º do ranking.

19 de junho

Laura Pausini se apresenta na final da Copa do Mundo; veja todos os artistas

Além da cerimônia de encerramento, a decisão da Copa do Mundo contará com o primeiro show do intervalo nos moldes do Super Bowl na história do torneio

14/07/2026 22h00

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Laura Pausini fará show no encerramento da Copa do Mundo

Laura Pausini fará show no encerramento da Copa do Mundo Foto: Reprodução

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Laura Pausini será uma das atrações da cerimônia de encerramento da Copa do Mundo Fifa 2026. A cantora sobe ao palco ao lado de Robbie Williams e Nicole Scherzinger em uma apresentação transmitida ao vivo para todo o mundo no próximo domingo, 19, às 16h (horário de Brasília), diretamente do MetLife Stadium, em Nova York, pouco antes do início da grande final.

O trio interpretará Desire, música oficial da Fifa, que combina inglês e espanhol, dois dos idiomas mais falados do planeta. "Cada vez que tenho a oportunidade de unir música e esporte, percebo como ambos têm o poder de conectar as pessoas por meio de uma mesma emoção: a paixão. Participar da Copa do Mundo Fifa 2026 ao lado de Robbie Williams e Nicole Scherzinger será mais uma experiência inesquecível. É uma honra fazer parte de um evento que reúne pessoas do mundo todo por meio da música, do esporte e da celebração", afirmou Laura Pausini.

A apresentação ocorre pouco depois da passagem da artista por Nova York, onde ela encerrou as etapas latino e norte-americana da World Tour 2026/2027. A 11ª turnê da carreira da cantora já ultrapassa a marca de 450 mil ingressos vendidos em todo o mundo, com diversas datas esgotadas.

Show do intervalo terá BTS, Justin Bieber, Madonna e Shakira

Além da cerimônia de encerramento, a decisão da Copa do Mundo contará com o primeiro show do intervalo nos moldes do Super Bowl na história do torneio. A apresentação, que terá 11 minutos de duração, será comandada por BTS, Justin Bieber, Madonna e Shakira, sob curadoria de Chris Martin, vocalista do Coldplay.

O espetáculo também reunirá Burna Boy, o maestro Gustavo Dudamel, o PS22 Chorus - coral formado por alunos do 4º e do 5º ano de uma escola pública de Staten Island, em Nova York - e os Muppets da Vila Sésamo, com participação do Coldplay.

A expectativa é que o formato traga apresentações curtas e encontros entre os artistas no palco.

Espetáculo apoiará projeto de educação

O show do intervalo também terá um caráter beneficente. A apresentação apoiará o Fifa Global Citizen Education Fund, iniciativa criada para arrecadar US$ 100 milhões destinados à ampliação do acesso à educação de qualidade e ao futebol para crianças em todo o mundo.

Até o momento, o fundo já arrecadou mais de US$ 50 milhões. A expectativa é de que esse valor continue aumentando, já que US$ 1 de cada ingresso vendido para os jogos da Copa do Mundo é destinado ao projeto ao longo de todo o torneio.

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