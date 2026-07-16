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Alcaraz se inscreve em torneio após lesão no punho e defende título no Masters de Cincinnati

O espanhol está afastado há quase quatro meses e figura atualmente na terceira posição no ranking da ATP

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16/07/2026 - 23h00
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Carlos Alcaraz está prestes a entrar em ação novamente no Circuito Profissional de tênis. Afastado por quase quatro meses por causa de uma lesão no punho, ele está na lista de inscritos para o Masters de Cincinnati, competição que começa no início de agosto. Atual campeão, ele volta para defender o título do torneio.

O espanhol figura atualmente na terceira posição no ranking da ATP. Sua última aparição foi na estreia do ATP 500 de Barcelona. Após superar o finlandês Otto Virtanen, ele se submeteu a exames por causa de dores no antebraço e desistiu de disputar as oitavas de final.

A retirada forçada marcou o início de um longo período afastado das quadras. Para se recuperar totalmente, Alcaraz, após conversa com seu estafe, optou por não participar da temporada de saibro europeia e também não competiu nos jogos com piso de grama.

Por não defender os títulos de Roland Garros, Roma e no Queen's Club, além dos pontos da final de Wimbledon, o espanhol acabou perdendo o segundo lugar na lista da ATP para o tenista alemão Alexander Zverev.

A organização de Cincinnati garantiu a presença dos principais nomes do circuito. Além do Top 3 atual, com Jannik Sinner, Zverev e o próprio Alcaraz, estão confirmados Félix Auger-Aliassime, Alex de Minaur, Ben Shelton, Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Flávio Cobolli e Taylor Fritz. Quem também tem presença confirmada é o brasileiro João Fonseca, atual 27º do ranking.

Estadual

Com mais uma mudança na liderança, Série B de MS fecha a quarta rodada

O Aquidauanense venceu por 2 a 0 e se mantém firme na busca pelo acesso

13/07/2026 16h34

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Misto e São Gabriel empatam sem gols pela quarta rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense Série B

Misto e São Gabriel empatam sem gols pela quarta rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense Série B Foto: Maikão Fotos

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Por mais um final de semana a Série B de MS agitou o futebol local, com partidas válidas pela quarta rodada. O destaque fica para a equipe do Aquidauanense, que venceu e se isolou na ponta da tabela. 

Para abrir os duelos da quarta rodada, o Misto de Três Lagoas recebeu a equipe do São Gabriel e empatou em zero a zero. 

Antes da rodada começar, a equipe três-lagoense chegou para o confronto na terceira posição e com o empate, caiu para a quarta colocação.

Já a equipe do São Gabriel, permaneceu na sétima posição, se complicando na briga pelo acesso à elite estadual. 

 A partida entre Comercial e União ABC, que foi realizada no Estádio Jacques da Luz, foi marcada por outro empate no placar. 

Antes do início da rodada, ambas as equipes ocupavam a zona de classificação. 

Porém com o empate entre os times, o Comercial caiu de segundo para terceiro, enquanto o União, deixou a liderança escapar, mas segue na briga pelo acesso, em segundo lugar. 

O jogo entre Aquidauanense e 7 de Setembro, foi decisivo pela briga pelo acesso. 

Jogando em casa, o time de Aquidauana recebeu o time de Dourados e levou a melhor. 

Com gols de Magno Aguiar e Nicolas Oliveira, o Azulão bateu o 7 de Setembro por 2 a 0. 

Para fechar a rodada, o Campo Grande recebeu no Jacques da Luz a equipe do Taveirópolis e foi superado mais uma vez. 

O Taveira venceu por 2 a 0, com gols de Lukas dos Santos e Luan Nascimento, afundando ainda mais o adversário na lanterna da competição, que ainda não venceu no campeonato. 

Dessa forma, após o encerramento da rodada o Aquidauanense subiu para primeira colocação de forma isolada com nove pontos. 

União ABC, Comercial e Misto, ocupam a 2ª, 3ª e 4ª colocação respectivamente com sete pontos cada. 

Na sequência o Taveirópolis aparece em quinto com seis pontos, 7 de Setembro e São Gabriel, compartilham os mesmos quatro pontos, nas sexta e sétima colocação. 

Encerrando a tabela, aparece a equipe do Campo Grande com apenas um ponto na oitava colocação. 

Na sequência da competição, a quinta rodada contará com os seguintes confrontos: 

  • 17/07 - Taveirópolis x 7 de Setembro 
  • 18/07 - União ABC x Misto 
  • 18/07 - Campo Grande x Comercial 
  • 20/07 - São Gabriel x Aquidauanense 
     

AZULÃO DO VALE

Ivinhema sofre goleada e é eliminado de Série D do Brasileirão

Apesar da eliminação, o Azulão do Vale tem vaga garantida para disputar a competição ano que vem

13/07/2026 11h30

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Michel Douglas marcou dois gols para o ASA em confronto que eliminou Ivinhema da competição da Série D

Michel Douglas marcou dois gols para o ASA em confronto que eliminou Ivinhema da competição da Série D Reprodução redes sociais / Apollo

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Com derrota por 4 a 0, o Ivinhema F.C está fora da competição pelo título da Série D do campeonato Brasileiro. O time sul-mato-grossense entrou em campo no último domingo (12), em partida válida pelo segundo confronto com o time alagoano ASA pela terceira fase da competição.

Na tarde de ontem, no Fumeirão, a equipe da Agremiação Sportiva Arapiraquense recebeu o Ivinhema Futebol Clube com uma vantagem no placar agregado do primeiro jogo, pela vitória de 2 a 1.

Para o Azulão do Vale, o único resultado que garantiria a classificação seria uma vitória por dois gols de diferença, no entanto, a equipe sul-mato-grossense enfrentou uma situação bem diferente.

O Fantasma das Alagoas fez o dever de casa e venceu o adversário sem levar gols, garantindo a classificação para as oitavas de final em casa.

Apesar da derrota e ter ficado no caminho, por ter chegado à terceira fase da competição, o Ivinhema garantiu sua participação na próxima temporada da Série D, no ano que vem.

Com isso, o futebol de Mato Grosso do Sul terá três representantes na competição nacional, sendo os outros dois as equipes do Bataguassu e Operário-MS, que conquistaram uma vaga pelo Campeonato Estadual.

O jogo

A partida no Fumeirão teve início difícil para ambas as equipes encontrarem chances de gol. O Ivinhema teve o único cartão amarelo da partida aos 6 minutos, para PH Santana, que fez falta perto da área no segundo ataque do ASA.

O clube alagoano teve uma boa oportunidade aos 25 minutos, quando marcou o primeiro gol. O atacante, Alex Bruno apareceu para o cruzamento por baixo do zagueiro Alysson Dutra e abriu o placar.

Durante o restante do primeiro tempo, o Ivinhema teve ainda uma boa chance de empatar o placar, com bola parada em falta cobrada por Ninho, mas o goleiro do ASA fez uma defesa e tirou para escanteio.

Com o fim dos acréscimos, a equipe do Azulão do Vale precisava alterar o jogo, mas não foi o que aconteceu no segundo tempo. Controlando mais o jogo, o ASA aparecia mais na área de ataque e conseguiu aos 13 minutos ampliar o placar.

Higor Leite, que aparecia no jogo em busca do dele, conseguiu em uma bola de rebote marcar o segundo do ASA.

Apesar de algumas tentativas falhas do Ivinhema, o adversário mostrou tranquilidade em casa e controlou o restante do jogo. Aos 21 minutos, Michel Douglas, em seu quarto jogo pela equipe Arapiraquense, marcou seu terceiro gol com a camisa do ASA e terceiro do jogo.

O Azulão do Vale teve ainda mais uma falta frontal, mas a cobrança parou ainda na barreira. Com pressão do ASA, no final da partida, Michel Douglas apareceu mais uma vez com cabeçada após cobrança de escanteio, o meia alagoano fez o quarto gol.

O juiz então apitou o fim da partida e confirmou a classificação do Fantasma das Alagoas para as oitavas de final, pelo placar agregado de 6 a 1.

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