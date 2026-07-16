Alcaraz se inscreve em torneio após lesão no punho e defende título no Masters de Cincinnati

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O Aquidauanense venceu por 2 a 0 e se mantém firme na busca pelo acesso

Misto e São Gabriel empatam sem gols pela quarta rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense Série B Foto: Maikão Fotos

Por mais um final de semana a Série B de MS agitou o futebol local, com partidas válidas pela quarta rodada. O destaque fica para a equipe do Aquidauanense, que venceu e se isolou na ponta da tabela.

Para abrir os duelos da quarta rodada, o Misto de Três Lagoas recebeu a equipe do São Gabriel e empatou em zero a zero.

Antes da rodada começar, a equipe três-lagoense chegou para o confronto na terceira posição e com o empate, caiu para a quarta colocação.

Já a equipe do São Gabriel, permaneceu na sétima posição, se complicando na briga pelo acesso à elite estadual.

A partida entre Comercial e União ABC, que foi realizada no Estádio Jacques da Luz, foi marcada por outro empate no placar.

Antes do início da rodada, ambas as equipes ocupavam a zona de classificação.

Porém com o empate entre os times, o Comercial caiu de segundo para terceiro, enquanto o União, deixou a liderança escapar, mas segue na briga pelo acesso, em segundo lugar.

O jogo entre Aquidauanense e 7 de Setembro, foi decisivo pela briga pelo acesso.

Jogando em casa, o time de Aquidauana recebeu o time de Dourados e levou a melhor.

Com gols de Magno Aguiar e Nicolas Oliveira, o Azulão bateu o 7 de Setembro por 2 a 0.

Para fechar a rodada, o Campo Grande recebeu no Jacques da Luz a equipe do Taveirópolis e foi superado mais uma vez.

O Taveira venceu por 2 a 0, com gols de Lukas dos Santos e Luan Nascimento, afundando ainda mais o adversário na lanterna da competição, que ainda não venceu no campeonato.

Dessa forma, após o encerramento da rodada o Aquidauanense subiu para primeira colocação de forma isolada com nove pontos.

União ABC, Comercial e Misto, ocupam a 2ª, 3ª e 4ª colocação respectivamente com sete pontos cada.

Na sequência o Taveirópolis aparece em quinto com seis pontos, 7 de Setembro e São Gabriel, compartilham os mesmos quatro pontos, nas sexta e sétima colocação.

Encerrando a tabela, aparece a equipe do Campo Grande com apenas um ponto na oitava colocação.

Na sequência da competição, a quinta rodada contará com os seguintes confrontos: