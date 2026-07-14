Laura Pausini se apresenta na final da Copa do Mundo; veja todos os artistas

AZULÃO DO VALE

Apesar da eliminação, o Azulão do Vale tem vaga garantida para disputar a competição ano que vem

Michel Douglas marcou dois gols para o ASA em confronto que eliminou Ivinhema da competição da Série D Reprodução redes sociais / Apollo

Com derrota por 4 a 0, o Ivinhema F.C está fora da competição pelo título da Série D do campeonato Brasileiro. O time sul-mato-grossense entrou em campo no último domingo (12), em partida válida pelo segundo confronto com o time alagoano ASA pela terceira fase da competição.

Na tarde de ontem, no Fumeirão, a equipe da Agremiação Sportiva Arapiraquense recebeu o Ivinhema Futebol Clube com uma vantagem no placar agregado do primeiro jogo, pela vitória de 2 a 1.

Para o Azulão do Vale, o único resultado que garantiria a classificação seria uma vitória por dois gols de diferença, no entanto, a equipe sul-mato-grossense enfrentou uma situação bem diferente.

O Fantasma das Alagoas fez o dever de casa e venceu o adversário sem levar gols, garantindo a classificação para as oitavas de final em casa.

Apesar da derrota e ter ficado no caminho, por ter chegado à terceira fase da competição, o Ivinhema garantiu sua participação na próxima temporada da Série D, no ano que vem.

Com isso, o futebol de Mato Grosso do Sul terá três representantes na competição nacional, sendo os outros dois as equipes do Bataguassu e Operário-MS, que conquistaram uma vaga pelo Campeonato Estadual.

O jogo

A partida no Fumeirão teve início difícil para ambas as equipes encontrarem chances de gol. O Ivinhema teve o único cartão amarelo da partida aos 6 minutos, para PH Santana, que fez falta perto da área no segundo ataque do ASA.

O clube alagoano teve uma boa oportunidade aos 25 minutos, quando marcou o primeiro gol. O atacante, Alex Bruno apareceu para o cruzamento por baixo do zagueiro Alysson Dutra e abriu o placar.

Durante o restante do primeiro tempo, o Ivinhema teve ainda uma boa chance de empatar o placar, com bola parada em falta cobrada por Ninho, mas o goleiro do ASA fez uma defesa e tirou para escanteio.

Com o fim dos acréscimos, a equipe do Azulão do Vale precisava alterar o jogo, mas não foi o que aconteceu no segundo tempo. Controlando mais o jogo, o ASA aparecia mais na área de ataque e conseguiu aos 13 minutos ampliar o placar.

Higor Leite, que aparecia no jogo em busca do dele, conseguiu em uma bola de rebote marcar o segundo do ASA.

Apesar de algumas tentativas falhas do Ivinhema, o adversário mostrou tranquilidade em casa e controlou o restante do jogo. Aos 21 minutos, Michel Douglas, em seu quarto jogo pela equipe Arapiraquense, marcou seu terceiro gol com a camisa do ASA e terceiro do jogo.

O Azulão do Vale teve ainda mais uma falta frontal, mas a cobrança parou ainda na barreira. Com pressão do ASA, no final da partida, Michel Douglas apareceu mais uma vez com cabeçada após cobrança de escanteio, o meia alagoano fez o quarto gol.

O juiz então apitou o fim da partida e confirmou a classificação do Fantasma das Alagoas para as oitavas de final, pelo placar agregado de 6 a 1.