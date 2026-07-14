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19 de junho

Laura Pausini se apresenta na final da Copa do Mundo; veja todos os artistas

Além da cerimônia de encerramento, a decisão da Copa do Mundo contará com o primeiro show do intervalo nos moldes do Super Bowl na história do torneio

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14/07/2026 - 22h00
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Laura Pausini será uma das atrações da cerimônia de encerramento da Copa do Mundo Fifa 2026. A cantora sobe ao palco ao lado de Robbie Williams e Nicole Scherzinger em uma apresentação transmitida ao vivo para todo o mundo no próximo domingo, 19, às 16h (horário de Brasília), diretamente do MetLife Stadium, em Nova York, pouco antes do início da grande final.

O trio interpretará Desire, música oficial da Fifa, que combina inglês e espanhol, dois dos idiomas mais falados do planeta. "Cada vez que tenho a oportunidade de unir música e esporte, percebo como ambos têm o poder de conectar as pessoas por meio de uma mesma emoção: a paixão. Participar da Copa do Mundo Fifa 2026 ao lado de Robbie Williams e Nicole Scherzinger será mais uma experiência inesquecível. É uma honra fazer parte de um evento que reúne pessoas do mundo todo por meio da música, do esporte e da celebração", afirmou Laura Pausini.

A apresentação ocorre pouco depois da passagem da artista por Nova York, onde ela encerrou as etapas latino e norte-americana da World Tour 2026/2027. A 11ª turnê da carreira da cantora já ultrapassa a marca de 450 mil ingressos vendidos em todo o mundo, com diversas datas esgotadas.

Show do intervalo terá BTS, Justin Bieber, Madonna e Shakira

Além da cerimônia de encerramento, a decisão da Copa do Mundo contará com o primeiro show do intervalo nos moldes do Super Bowl na história do torneio. A apresentação, que terá 11 minutos de duração, será comandada por BTS, Justin Bieber, Madonna e Shakira, sob curadoria de Chris Martin, vocalista do Coldplay.

O espetáculo também reunirá Burna Boy, o maestro Gustavo Dudamel, o PS22 Chorus - coral formado por alunos do 4º e do 5º ano de uma escola pública de Staten Island, em Nova York - e os Muppets da Vila Sésamo, com participação do Coldplay.

A expectativa é que o formato traga apresentações curtas e encontros entre os artistas no palco.

Espetáculo apoiará projeto de educação

O show do intervalo também terá um caráter beneficente. A apresentação apoiará o Fifa Global Citizen Education Fund, iniciativa criada para arrecadar US$ 100 milhões destinados à ampliação do acesso à educação de qualidade e ao futebol para crianças em todo o mundo.

Até o momento, o fundo já arrecadou mais de US$ 50 milhões. A expectativa é de que esse valor continue aumentando, já que US$ 1 de cada ingresso vendido para os jogos da Copa do Mundo é destinado ao projeto ao longo de todo o torneio.

AZULÃO DO VALE

Ivinhema sofre goleada e é eliminado de Série D do Brasileirão

Apesar da eliminação, o Azulão do Vale tem vaga garantida para disputar a competição ano que vem

13/07/2026 11h30

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Michel Douglas marcou dois gols para o ASA em confronto que eliminou Ivinhema da competição da Série D

Michel Douglas marcou dois gols para o ASA em confronto que eliminou Ivinhema da competição da Série D Reprodução redes sociais / Apollo

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Com derrota por 4 a 0, o Ivinhema F.C está fora da competição pelo título da Série D do campeonato Brasileiro. O time sul-mato-grossense entrou em campo no último domingo (12), em partida válida pelo segundo confronto com o time alagoano ASA pela terceira fase da competição.

Na tarde de ontem, no Fumeirão, a equipe da Agremiação Sportiva Arapiraquense recebeu o Ivinhema Futebol Clube com uma vantagem no placar agregado do primeiro jogo, pela vitória de 2 a 1.

Para o Azulão do Vale, o único resultado que garantiria a classificação seria uma vitória por dois gols de diferença, no entanto, a equipe sul-mato-grossense enfrentou uma situação bem diferente.

O Fantasma das Alagoas fez o dever de casa e venceu o adversário sem levar gols, garantindo a classificação para as oitavas de final em casa.

Apesar da derrota e ter ficado no caminho, por ter chegado à terceira fase da competição, o Ivinhema garantiu sua participação na próxima temporada da Série D, no ano que vem.

Com isso, o futebol de Mato Grosso do Sul terá três representantes na competição nacional, sendo os outros dois as equipes do Bataguassu e Operário-MS, que conquistaram uma vaga pelo Campeonato Estadual.

O jogo

A partida no Fumeirão teve início difícil para ambas as equipes encontrarem chances de gol. O Ivinhema teve o único cartão amarelo da partida aos 6 minutos, para PH Santana, que fez falta perto da área no segundo ataque do ASA.

O clube alagoano teve uma boa oportunidade aos 25 minutos, quando marcou o primeiro gol. O atacante, Alex Bruno apareceu para o cruzamento por baixo do zagueiro Alysson Dutra e abriu o placar.

Durante o restante do primeiro tempo, o Ivinhema teve ainda uma boa chance de empatar o placar, com bola parada em falta cobrada por Ninho, mas o goleiro do ASA fez uma defesa e tirou para escanteio.

Com o fim dos acréscimos, a equipe do Azulão do Vale precisava alterar o jogo, mas não foi o que aconteceu no segundo tempo. Controlando mais o jogo, o ASA aparecia mais na área de ataque e conseguiu aos 13 minutos ampliar o placar.

Higor Leite, que aparecia no jogo em busca do dele, conseguiu em uma bola de rebote marcar o segundo do ASA.

Apesar de algumas tentativas falhas do Ivinhema, o adversário mostrou tranquilidade em casa e controlou o restante do jogo. Aos 21 minutos, Michel Douglas, em seu quarto jogo pela equipe Arapiraquense, marcou seu terceiro gol com a camisa do ASA e terceiro do jogo.

O Azulão do Vale teve ainda mais uma falta frontal, mas a cobrança parou ainda na barreira. Com pressão do ASA, no final da partida, Michel Douglas apareceu mais uma vez com cabeçada após cobrança de escanteio, o meia alagoano fez o quarto gol.

O juiz então apitou o fim da partida e confirmou a classificação do Fantasma das Alagoas para as oitavas de final, pelo placar agregado de 6 a 1.

tênis

Sinner derrota Zverev pela 10ª vez consecutiva e defende título de Wimbledon

Este é o quinto título de Grand Slam do italiano, o segundo em Wimbledon

12/07/2026 19h00

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Sinner derrotou Zverev e venceu Wimbledon pelo segundo ano consecutivo

Sinner derrotou Zverev e venceu Wimbledon pelo segundo ano consecutivo Foto: Wimbledon

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Líder disparado do ranking mundial, o italiano Jannik Sinner coroou sua 100ª vitória em Grand Slam neste domingo com o título de Wimbledon. A conquista veio com a vitória sobre o alemão Alexander Zverev por 3 a 1, parciais de 6/7 (7/9), 7/6 (7/2), 6/3 e 6/4, em 3h46. Foi o quinto título de Major do italiano, o segundo em Wimbledon.

Sinner foi campeão do mais tradicional torneio do tênis pela primeira vez no ano passado, quando venceu Carlos Alcaraz na final, mas desde então vinha falhando nos grandes eventos, sendo derrotado na final do US Open por Alcaraz e eliminado na semi do Australian Open por Novak Djokovic e na segunda rodada de Roland Garros por Juan Manuel Cerundolo, quando sofreu com o calor em Paris.

Com o triunfo neste domingo, Sinner chegou à 10ª vitória seguida em 15 confrontos com Zverev e melhorou seu retrospecto em decisões de Grand Slam para cinco vitórias e duas derrotas. O italiano manteve seus 13.450 pontos no topo do ranking e agora o seu mais próximo perseguidor é justamente Zverev, com 8.480, que ultrapassou Alcaraz, que está fora do circuito tratando de lesão

A decisão deste domingo foi marcada pelo domínio dos saques, e o primeiro set teve apenas um break point, no oitavo game, a favor de Sinner, que não conseguiu confirmá-lo. Sem quebras, a parcial foi para o tie-break, no qual o equilíbrio se manteve. Zverev salvou um set point com um ace no 6/7 e conseguiu fechar o primeiro set em 9/7.

O serviço continuou prevalecendo no segundo set, e novo tie-break definiu o vencedor da parcial. Desta vez, porém, Sinner começou melhor, abriu 4 a 0 e só precisou administrar sua vantagem para fechar em 6/2 e empatar a partida.

No terceiro set, o alemão conseguiu seu primeiro break point no sétimo game. Sinner conseguiu salvar, com uma curtinha junto à rede. Zverev não conseguiu nem tentar devolvê-la, já que derrapou na grama e ficou no chão no fundo da quadra. No game seguinte, Sinner obteve a primeira quebra do jogo e depois manteve seus serviços para fechar em 6/3 e virar para 2 a 1.

Zverev diminuiu um pouco o ritmo no quarto set, começou a errar mais e demonstrar irritação com essas falhas. Sinner aproveitou o momento, derrubou o serviço do rival no sétimo game. Depois, só precisou confirmar seus serviços para chegar ao título.

Com a nova derrota, Zverev falhou no último passo na tentativa de um feito inédito na Era Aberta (a partir de 1968) do tênis. Campeão de Roland Garros, ele tentava o segundo título de Grand Slam logo na sequência do primeiro, mas assim como o britânico Andy Murray (2013) e o russo Daniil Medvedev (2022) caiu na final.

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