PROTESTO

Academia de Futebol do Palmeiras é alvo de ataque com rojões; ninguém se feriu

O clube afirmou que pretende registrar boletim de ocorrência e que já está em contato com a Polícia Civil para apurar os responsáveis

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

10/08/2025 - 22h00
O Palmeiras denunciou que a Academia de Futebol, o centro de treinamentos do clube, sofreu um ataque com rojões na madrugada deste domingo. Segundo o clube, ninguém se feriu, embora a ação tenha colocado em risco a integridade física de jogadores e funcionários do clube que estavam no local.

O clube afirmou que pretende registrar boletim de ocorrência e que já está em contato com a Polícia Civil para apurar os responsáveis. Em nota oficial, o Palmeiras relacionou o ocorrido ao ataque feito por integrantes da maior torcida organizada do clube, a Mancha Alviverde, contra ônibus da torcida organizada Máfia Azul, do Cruzeiro, na rodovia Fernão Dias em 2024, que terminou com um morto.

No texto, o Palmeiras diz que não se pode permitir que o futebol se torne um ambiente tóxico e critica veículos de imprensa que repercutiram "ameaças feitas por indivíduos violentos".

O Palmeiras está sob intensa pressão após a eliminação para o arquirrival Corinthians na Copa do Brasil na última quarta-feira No final da partida, a presidente Leila Pereira, o diretor de futebol Anderson Barros, o técnico Abel Ferreira e vários atletas foram ofendidos por parte do estádio, enquanto outra parte vaiou os xingamentos.

Na sexta-feira, Leila defendeu Abel e pediu paciência. No dia seguinte, uma faixa foi estendida na rua do estádio com as palavras: "Paciência é o c......! Acabou a paz!".

Leia a nota do Palmeiras na íntegra

"Durante a madrugada deste domingo (10), vândalos atacaram covardemente a Academia de Futebol do Palmeiras, colocando em risco a integridade física dos atletas e demais colaboradores do clube que estavam no local em regime de concentração para o jogo contra o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro. Por sorte, ninguém se feriu.

Bombas e rojões foram arremessados contra o centro de treinamento do clube, em um atentado terrorista com características similares àquele ocorrido em outubro de 2024, quando marginais já identificados pela polícia assassinaram um torcedor do Cruzeiro na Rodovia Fernão Dias.

O Palmeiras não se intimidará diante dos atos violentos praticados por um grupo de criminosos e irá até o fim para que os responsáveis sejam punidos com o rigor da lei. O clube já está em contato com a Polícia Civil e registrará Boletim de Ocorrência - todas as imagens registradas pelas câmeras de monitoramento da Academia de Futebol serão disponibilizadas aos investigadores.

Não podemos tolerar, muito menos normalizar, que o futebol se transforme em um ambiente cada vez mais tóxico, em que a paz esteja sob risco permanentemente.

Neste sentido, o clube lamenta a conivência de diversos veículos de imprensa que, desde a véspera do último Derby, vêm dando publicidade - muitas vezes sem qualquer senso crítico - a ameaças feitas por indivíduos violentos que tentam se impor pelo medo."

Dia dos pais

Em família: conheça filhos que seguem os passos dos pais no esporte

Relembre pais e filhos que se destacam na carreira esportiva

10/08/2025 11h50

Dia dos Pais e os famosos do esporte

Dia dos Pais e os famosos do esporte Divulgação

Diz o ditado que "filho de peixe, peixinho é". No esporte, essa herança familiar aparece com frequência quando os filhos escolhem seguir a carreira dos pais, muitas vezes incentivados desde cedo em casa. Neste Dia dos Pais, destacamos alguns exemplos de atletas que, motivados pelas raízes, buscam construir suas próprias trajetórias.

EDINHO E PELÉ

Filho do Rei do Futebol, Edinho seguiu os passos do pai, mas em outra posição: goleiro. Ele atuou principalmente pelo Santos, onde disputou 195 partidas entre 1991 e 1998, além de passagens por Portuguesa Santista, São Caetano e Ponte Preta, clube em que encerrou a carreira em 1999. Edinho já afirmou que o futebol sempre foi uma das principais ligações entre ele e Pelé.

Após pendurar as luvas, o filho do maior jogador de todos os tempos acumulou experiências como treinador em clubes como Mogi Mirim, Água Santa e Londrina. Hoje, além de buscar novas oportunidades no comando de equipes, dedica parte do tempo a cuidar do legado do pai, missão que assumiu após a morte de Pelé

MICK SCHUMACHER E MICHAEL

Filho do heptacampeão mundial Michael Schumacher, Mick segue carreira no automobilismo tentando repetir os passos do pai. O alemão correu pela equipe Haas na Fórmula 1 em 2021 e 2022, e atualmente é piloto da Alpine no Campeonato Mundial de Endurance (WEC) da FIA. Além disso, já atuou como piloto reserva da Mercedes e da McLaren na F1.

BRUNINHO E BERNARDINHO

Bruno Rezende, o Bruninho, é um dos exemplos mais conhecidos. Filho de Bernardinho, um dos maiores vencedores da história do vôlei, e de Vera Mossa, ex-atleta que participou de três Jogos Olímpicos, ele se firmou como levantador, mesma posição do pai.

Bernardinho marcou época tanto como jogador - integrando a "geração de prata", responsável pela primeira medalha olímpica do Brasil no vôlei - quanto como técnico, comandando as seleções masculina e feminina com diversos títulos, incluindo dois ouros olímpicos em 2004 e 2016. Curiosamente, Bernardinho foi técnico de Bruninho na Seleção, e juntos comemoraram o ouro em 2016, no Rio de Janeiro. Antes disso, o atlta já havia conquistado duas pratas olímpicas, em 2008 e 2012.

STEPHEN CURRY E DELL

Stephen Curry, reconhecido como um dos maiores arremessadores da NBA, se apaixonou pelo basquete ainda criança, influenciado pelo pai, Dell Curry, que atuou pelo Charlotte Hornets nos anos 1990. Stephen segue fazendo história pelo Golden State Warriors, com quatro títulos da NBA no currículo.

O talento na família não ficou restrito apenas ao astro mais velho. Seth Curry, filho mais novo de Dell, também é jogador da NBA, atualmente no Charlotte Hornets.

MAX VERSTAPPEN E JOS

Max Verstappen, tetracampeão consecutivo de Fórmula 1, é filho do ex-piloto Jos Verstappen, que disputou a categoria entre 1994 e 2003, mas sem destaque. Desde cedo, Max foi criado sob a orientação rigorosa do pai, que destacou a força mental do filho como diferencial na trajetória rumo ao topo do automobilismo.

Estreante na Fórmula 1 aos 17 anos pela Toro Rosso (atual AlphaTauri), Max foi responsável por uma mudança na regra da FIA, que desde 2016 passou a proibir pilotos menores de idade na categoria. Piloto da Red Bull desde 2016, Max conquistou os títulos mundiais entre 2021 e 2024, mantendo o legado da família Verstappen no esporte.

DAVIDE ANCELOTTI E CARLO

Filho do técnico da seleção brasileira Carlo Ancelotti, Davide iniciou a carreira como auxiliar técnico ao lado do pai, participando de grandes conquistas na Europa. Aos 36 anos, já acumula experiência como treinador principal e atualmente comanda o Botafogo.

Embora carregue o sobrenome de um dos maiores técnicos da história do futebol, Davide busca construir sua trajetória de forma independente. A relação com o pai, porém, permanece como influência importante e referência no esporte

Desejo

Bortoleto abre mão de folgas para buscar 1º pódio na F-1: 'Nico com o troféu me deu um impulso'

Brasileiro chegou em sexto lugar no GP da Bélgica, no último domingo,

09/08/2025 23h00

Compartilhar

Reprodução/Sauber-group.com

Depois de um início discreto em sua primeira temporada na Fórmula 1, Gabriel Bortoleto ganhou os holofotes ao ocupar a zona de pontuação em três das últimas quatro corridas com a surpreendente Sauber. O brasileiro chegou em sexto lugar no GP da Bélgica, no último domingo, tem chamado cada vez mais a atenção na categoria.

Acostumado aos troféus, já que foi campeão da Fórmula 3 e da Fórmula 2 antes de assumir o último posto disponível no grid da Fórmula 1, Bortoleto esbanja confiança e trabalha duro para dar mais um passo à frente e alcançar o sonhado pódio. O terceiro lugar do companheiro de equipe, Nico Hülkenberg, na Inglaterra, foi o incentivo que o jovem de 20 anos precisava.

"Ele fez uma ótima corrida, tomou as decisões certas e conseguiu um resultado merecido. Eu, por minha vez, queria estar lá naquele momento para comemorar. Quando vi o Nico erguer o troféu, pensei: 'Ótimo, vou dar o meu melhor, quero estar lá também'. Essa imagem me deu um impulso", afirmou Bortoleto em entrevista à edição italiana da "Motorsport". "A ambição é difícil de controlar. Demos um grande salto desde o início da temporada. Houve momentos em que ficamos na última fila, mas agora a situação definitivamente melhorou."

Para atingir o objetivo, o brasileiro abre mão do tempo livre para trabalhar e aprender com os engenheiros na fábrica da escuderia, na Suíça. "Infelizmente, não tenho muito tempo livre. Além de viajar para os fins de semana de corrida, gosto de passar tempo com a equipe na sede de Hinwil. Acho isso especialmente importante quando você é um novato, tem muito a aprender e aspectos com os quais precisa se familiarizar", explicou o piloto, que vem demonstrando a cada etapa que merece um lugar na Audi, que assumirá o lugar da Sauber em 2026.

"Adoro estar aqui. Sonhei a vida toda em poder fazer o que faço. Tenho vários amigos com todas as habilidades para merecer uma chance na Fórmula 1, caras talentosos que fariam qualquer coisa para estar na posição em que estou hoje, e isso é algo em que penso com frequência. Isso me motiva a trabalhar duro, a dar o meu máximo em tudo o que for preciso para aproveitar esta oportunidade", disse.

Em um meio bastante competitivo entre os pilotos e atroz com quem não apresenta resultados, o novato da Sauber tem conseguido mostrar o seu potencial ao mesmo tempo em que desfruta dos ensinamentos e da amizade desde nomes de peso, como Fernando Alonso, Nico Hülkenberg e Max Verstappen, companheiro de simuladores, até jovens como Oliver Bearman. Mas Bortoleto tem um agradecimento especial ao bicampeão mundial, que também é seu empresário e rival da Aston Martin.

"Quando cheguei à Fórmula 3, em 2023, percebi que estaria correndo sob o olhar atento de todas as grandes equipes de Fórmula 1, então pedi muitos conselhos ao Fernando sobre como administrar o fim de semana de corrida, a pressão, as expectativas e muitas outras coisas", lembrou o brasileiro. "Você pode pensar que alguém tão ocupado quanto Alonso não tem tempo, mas ele sempre me encontrou, talvez sacrificando seus momentos de folga, e as conversas sempre foram agradáveis e de grande valor para mim."

