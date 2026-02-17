Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

TÊNIS

Alcaraz larga com triunfo no ATP de Doha e se mantém imbatível no ano

Foi a oitava vitória seguida do espanhol na temporada

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

17/02/2026 - 16h00
Carlos Alcaraz voltou às quadras após a conquista do Aberto da Austrália em grande estilo. Mantendo o jogo agressivo e sacando com perfeição, o líder do ranking superou francês Arthur Rinderknech pela quinta vez no confronto - jamais perdeu do oponente -, largando no ATP 500 de Doha com vitória por 6/4 e 7/6 (7/5) após 1h47.

Foi a oitava vitória seguida do espanhol na temporada, na qual não sabe o que é derrota. Desta vez, mostrando, ainda, enorme maturidade no momento em que seu adversário cresceu no embate. Nas oitavas de final, ele terá novo francês pelo caminho: encara Valentin Royer, nesta quarta-feira.

Alcaraz começou a partida pressionando o serviço do francês e desperdiçou logo dois break points no terceiro game. O jogo agressivo rendeu a primeira quebra logo depois, para abrir 3 a 2 no set. Foram outras três oportunidades para voltar a vencer o serviço do rival no sétimo game.

O líder do ranking dificultava as ações de Rinderknech e ainda dava mostras que está cada vez melhor quando tem o saque, sempre fechando seus pontos com enorme facilidade. Sem ameaças, aproveitou o terceiro match point para abrir 1 a 0 com 6/4.

Cabeça de chave 30 em Doha, o francês voltou melhor o começo do segundo set e conseguiu passar ileso nos serviços até 4 a 3, sempre andando na frente na parcial. Alcaraz, porém, também era preciso sacando e o set caminhava em alta velocidade.

O equilíbrio continuou até o oitavo game, sem nenhum break point e games confirmados no modo turbo. Alcaraz não queria que o jogo se estendesse e iniciou com pressão o nono game, mas Rinderknech soube se defender.

O francês conseguiu sua primeira oportunidade de quebra justamente para obter o match point com 6 a 5. O espanhol se safou por duas vezes e levou a definição ao tie-break.

O game de desempate seguiu com os saques fazendo a diferença e nada de mini break até 4 a 4, quando Alcaraz saltou na frente ao aproveitar a rara oportunidade. O match point veio com 6 a 4 e a ansiedade atrapalhou - o favorito desperdiçou o serviço. Nada a reclamar. O número 1 do mundo fechou com nova quebra, em contragolpe, por 7 a 5.

Na rede, o francês brincou sobre sua freguesia, ao questionar: "Você vai me deixar ganhar uma vez?" A depender do competitivo Alcaraz, a resposta todos já sabem: não.

OLIMPÍADAS DE INVERNO

Lucas Pinheiro cai e é desclassificado da prova de Slalom

Brasileiro que ganhou medalha inédita não conseguiu terminar segunda prova na competição dos Jogos de Inverno na Itália

16/02/2026 10h30

Após ganhar ouro no sábado, Lucas Pinheiro cai e é eliminado de prova de Slalom nesta segunda-feira

Após ganhar ouro no sábado, Lucas Pinheiro cai e é eliminado de prova de Slalom nesta segunda-feira Reprodução Redes Sociais / Cazé TV

Com queda na primeira descida da prova Slalom de Esqui Alpino, Lucas Pinheiro Braathen fica fora da competição. O atleta brasileiro-norueguês disputaria a segunda medalha olímpica das Olimpíadas de Inverno Milão-Cortina 2026.

Após vencer a prova de Slalom Gigante do Esqui Alpino no último sábado (14) com dominância e tranquilidade, Lucas Pinheiro fez história ao conquistar a primeira medalha na história do Brasil em Jogos Olímpicos de Inverno, e ser o responsável pelo hino do país tocar em meio a neve, no Stelvio Ski Centre em Bormio, norte da Itália.

Após ganhar ouro no sábado, Lucas Pinheiro cai e é eliminado de prova de Slalom nesta segunda-feiraLucas Pinheiro ganhou a primeira medalha do Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno - Foto: Rafael Bello/COB

Hoje, o atleta participou da sua segunda disputa nos jogos, na modalidade Slalom (tradicional) do Esqui Alpino, em que era cotado como o favorito para subir no pódio, não só pela atuação brilhante no sábado, mas também pela vitória do brasileiro na Copa do Mundo de Slalom em novembro de 2025.

Apesar do favoritismo, Lucas Pinheiro escorregou na primeira descida e foi automaticamente desclassificado, pois mesmo que concluísse a prova não conseguiria um tempo para disputar medalha, visto que o tempo das duas descidas são somados.

O medalhista brasileiro foi o sexto a descer e iniciou o trajeto com intensidade, 0.10s mais rápido que o então líder norueguês Atle Lie McGrath na primeira parcial e ainda 0.26s abaixo do tempo de Atle Lie na segunda parcial. Porém na metade do percurso, Lucas caiu e não completou a prova.

À imprensa nacional, o atleta falou das dificuldades que encontrou na pista, principalmente porque a neve não deu trégua nesta segunda-feira. "A visibilidade foi difícil para ler o terreno, mas quando eu cheguei naquela parte, tentei ir com toda a velocidade e deixei a disciplina em casa. Só estava com intensidade e esse esporte é muito complexo. É a estratégia entre técnica e intensidade".

Na prova de Slalom de Esqui Alpino, 96 atletas participaram da primeira descida, porém apenas 44 conseguiram finalizar a prova e ir para a segunda descida, com mais da metade sendo desclassificados por alguma penalidade.

Slalom Esqui Alpino

Com objetivo de contornar os portões e completar o percurso em menor tempo, tanto o Slalom tradicional, quanto o Slalom Gigante são geralmente disputados em duas descidas, e com a somatória de ambos os tempos, no final o competidor que tiver o menor número vence a prova

Já as diferenças entre as modalidades não são muitas além dos portões (bastões com molas) e a velocidade que o atleta desce, consequência da distância entre os portões. No tradicional são aproximadamente 13 metros entre eles, e a velocidade é mais abaixa, de 40 a 50 km/h.

No Slalom Gigante, modalidade em que o Brasil levou o ouro, os portões são mais distantes, com 25 metros aproximadamente entre um e outro, e com a velocidade maior, chegando a passar de 80 km/h. Nessa modalidade, o percurso também é mais longo.

*Saiba

Na prova, três competidores estavam representando o Brasil. Lucas Pinheiro foi o primeiro dos três a descer, na sexta posição, também por sorteio, porém não terminou a prova. O segundo brasileiro a descer foi Christian Oliveira Soevik, na 43ª posição, mas também não conseguiu terminar a prova, e foi desclassificado.

Já o brasileiro Giovanni Ongaro foi o único dos três representantes do país a completar a prova. Na primeira descida, o atleta foi o 57º competidor a descer e fez o percurso no tempo de 1min04s66 e ficou fora dos 30 primeiros.

Na segunda descida, ocorrida agora há pouco, o brasileiro conseguiu terminar o trajeto com o tempo de 2min06s87. Com isso, o brasileiro manteve a 31ª posição no ranking de melhores do mundo.

FUTEBOL

Naviraiense empata com o Costa Rica, mas se isola na liderança do Estadual

Equipe tem um ponto a mais que o Operário, que ocupa a segunda colocação no ranking do Estadual

15/02/2026 17h44

Naviraiense empatou com o Costa Rica

Naviraiense empatou com o Costa Rica Foto: Reprodução

O Naviraiense empatou em 1 a 1 com o Costa Rica EC (CREC) em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol, neste domingo (15). Com o resultado, o Naviraiense somou um ponto e assumiu a liderança isolada da competição, com 14 pontos.

O Operário, segundo colocado, tem 13 pontos.

Na partida deste domingo, o Costa Rica, jogando em casa no Estádio Laertão, abriu o placar aos 2 minutos do segundo tempo, com gol de Tcharles. Valber recebeu cruzamento na grande área e tocou para o camisa 20 livre na área, que fez o gol.

Aos 41 minutos, Perea deixou tudo igual para o Naviraiense ao fazer um gol de cabeça.

Com o resultado, o Naviraiense soma duas vitórias e três empates no campeonato e se isola na liderança, já que o Operário tem 13 pontos, resultado de duas vitórias e três empates.

Em outra partida disputada neste domingo, o Dourados goleou o Bataguassu por 7 a 2, no Estádio Douradão. Ambas as equipes tem 9 pontos, mas o Dourados ocupa a terceira posição por ter uma vitória a mais.

Mais jogos

Outros dois jogos começaram às 17h e misturam disputa pela zona de classificação com corrida contra a zona de rebaixamento.

No Estádio Ninho da Águia, em Rio Brilhante, o EC Águia Negra quer superar a derrota em casa na última rodada e encara o Corumbaense FC, animado por ter conquistado a primeira vitória no campeonato no meio de semana.

No Estádio Saraivão, o lanterna Ivinhema FC enfrenta o CR Aquidauana, também na parte de baixo da classificação, mas que venceu no meio de semana e quer repetir o feito fora de casa.

Campeonato Estadual

No total, dez times participam do Campeonato Sul-mato-grossense, onde três representam o Estado nas competições nacionais: Operário, Pantanal e Ivinhema, vice-campeão em 2025 e que busca a segunda vitória da história do time. 

Entre os participantes, também já levaram o primeiro lugar o Corumbaense, Costa Rica, Naviraiense e Águia Negra. 

Dourados, Bataguassu e Clube de Regatas Aquidauana seguem em busca do título inédito.

A primeira fase é classificatória, com todas as equipes se enfrentando entre si, onde avançam os seis melhores colocados. Os dois primeiros garantem vaga direta na semifinal, enquanto do 3° ao 6° disputam as quartas de final, em confrontos de ida e volta.

A partir daí, semifinal e final seguem no sistema de mata-mata, também com dois jogos e decisão por pênaltis em caso de empate no placar agregado. Na final, o mando do jogo de volta será da equipe com melhor campanha ao longo da competição.

