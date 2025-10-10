Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Alemanha atropela Luxemburgo e Mbappé brilha em vitória da França nas Eliminatórias

Com nove pontos e aproveitamento total, a França lidera com folga o Grupo D

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

10/10/2025 - 23h00
A terceira rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo confirmou o peso das camisas. Alemanha e França venceram e reforçaram a condição de protagonistas no continente. Em Sinsheim, os alemães atropelaram Luxemburgo por 4 a 0. Em Paris, a França fez 2 a 0 no Azerbaijão e manteve o 100% de aproveitamento, com gol e assistência de Kylián Mbappé.

Na Alemanha, a vitória foi mais do que esperada - foi uma reafirmação do estilo dominante de Julian Nagelsmann. Desde o apito inicial, o jogo teve um único roteiro: posse, pressão e controle total. O gol anulado de Woltemade já indicava o tom da partida.

A bola parada abriu o caminho. Aos 11 minutos, o lateral-esquerdo cobrou falta com precisão e fez 1 a 0. Pouco depois, a expulsão de Carlson deixou o cenário ainda mais favorável, transformando o duelo em um treino de ataque contra defesa.

Kimmich foi o símbolo da noite. Marcou duas vezes, comandou o meio e confirmou a fase ofensiva que o técnico busca consolidar. Gnabry, em grande atuação, fechou a goleada com um toque rápido e eficiente dentro da área.

A Alemanha mostrou maturidade. Reduziu o ritmo quando o jogo já estava resolvido e manteve o controle até o fim. O resultado coloca a equipe na liderança do Grupo A, com seis pontos, ao lado de Irlanda do Norte e Eslováquia.

Em Paris, a França venceu de forma menos exuberante, mas igualmente segura. O Azerbaijão se defendeu com organização, dificultando a criação. Quando o empate parecia encaminhado na primeira etapa, Mbappé resolveu com uma jogada individual no fim e fez 1 a 0.

O segundo gol, de Rabiot, consolidou o domínio. Após escanteio, o meio-campista apareceu na área para completar cruzamento de Mbappé. Thauvin, em um voleio, fez 3 a 0. Deschamps aproveitou o placar tranquilo para rodar o elenco e observar variações táticas.

Com nove pontos e aproveitamento total, a França lidera com folga o Grupo D. A Ucrânia é a vice-líder com quatro, seguida por Islândia (três) e Azerbaijão (um).

Confira todos os resultados do dia nas Eliminatórias:


GRUPO A

Irlanda do Norte 2 x 0 Eslováquia

Alemanha 4 x 0 Luxemburgo

GRUPO B

Kosovo 0 x 0 Eslovênia

Suécia 0 x 2 Suíça

GRUPO D

Islândia 3 x 5 Ucrânia

França 3 x 0 Azerbaijão

GRUPO J

Bélgica 0 x 0 Macedônia do Norte

Casaquistão 4 x 0 Liechtenstein

