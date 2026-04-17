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Copa Verde

Alex Choco brilha, Operário volta a vencer e embola a briga pela classificação

O Galo da Capital goleou o Primavera-MT por 4 a 1 e sobe para terceira posição do grupo

João Pedro Zequini

17/04/2026 - 10h43
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Na noite da última quinta-feira (17), o Operário recebeu o Primavera em partida válida pela quarta rodada da Copa Verde e não tomou conhecimento do adversário, goleando por 4 a 1 em uma partida que contou com show do artilheiro do Brasil. 

Jogando diante de sua torcida no Estádio Jacques da Luz, o time operariano estava pressionado na busca pela vitória, pois vinha de uma sequência de três empates seguidos e ainda não havia vencido sob o comando do técnico Diego Souza. 

E não demorou para o Operário dar o cartão de visitas, logo aos três minutos da etapa inicial, Danilinho recebe pela ala direita do campo, avança em profundidade e toca para o meio da área, a bola vai nos pés de Alex Choco, que toca na saída do goleiro para abrir o placar no Jacques. 

Porém a reação do time mato-grossense não demorou para acontecer e veio logo aos oito minutos, em descida ao ataque pelo lado esquerdo da defesa da equipe do Operário, o volante Sampson rola a bola para o meio, próximo a entrada da grande área e o camisa 10 Giovanni bate firme, no alto, sem chances de defesa para o goleiro Luiz Felipe, que nada pode fazer. 

O primeiro tempo não teve mais gols, porém foi de domínio completo do Operário, que tinha mais a posse da bola e chegava como mais perigo ao ataque. Nos acréscimos da primeira etapa, Alex Choco ainda teve uma chance clara, recebeu livre na área, mas mandou no travessão. 

Assim como no primeiro tempo, os gols da segunda etapa não demorou para sair, aos nove minutos, o lateral Einstein recebeu próximo à linha de fundo e chegou batendo, tirando do goleiro Medina, para colocar novamente o Operário à frente do placar. 

Com o jogo controlado, o Galo da Capital foi gostando da partida e ficando mais à vontade para criar outras oportunidades e ampliar ainda mais o placar. E o terceiro gol saiu após bela jogada de Roger Modesto, que tocou nas costas da defesa para o artilheiro da noite, que avançou com a bola e no cara a cara com o goleiro, teve a frieza para deslocar o goleiro e fazer o 3 a 1. 

Após sofrer o terceiro gol, o Primavera acordou para a partida e foi tentar reverter a situação ou pelo menos diminuir e começou a levar perigo à meta defendida por Luiz Felipe, que sempre que foi exigido realizava boas defesas, para evitar o gol do adversário. 

Com a partida se encaminhando para o final o placar parecia estar concretizado, porém ainda teve espaço para mais um gol, após Roger Modesto que também estava em uma noite inspirada, fazer boa jogada ele deu um belo passe para Alex Choco fecha a conta, a anotar mais um hat-trick no ano, o primeiro com a camisa do Galo. 

Com a goleada sobre o Primavera, o Galo subiu para terceira posição do Grupo A e está com 7 pontos, empatado com o líder Araguaína-TO e o segundo colocado Rio Branco-ES, mas fica atrás por causa do saldo de gols.  

A última rodada da fase de grupos promete muita emoção, pois 5 dos 6 times chegam com chances de classificação. A tabela atualmente está da seguinte forma: 

Reprodução/Flashscore

A próxima partida do Operário, será contra o Capital do Distrito Federal, fora de casa no dia 29 de abril.

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Lesão

Ekitike tem suspeita de ruptura no tendão de Aquiles e deve desfalcar a França na Copa

Doué, outro atacante da França. Também saiu de campo machucado.

14/04/2026 23h00

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Glyn Kirk/AFP

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A partida entre Liverpool e Paris Saint-Germain na Champions League desta terça-feira trouxe enorme preocupação para o técnico Didier Deschamps, na seleção francesa.

Hugo Ekitike deixou o gramado com suspeita de ruptura do tendão de Aquiles e, caso a gravidade da lesão seja confirmada após realização de exames, perderá a Copa do Mundo.

Doué, outro atacante da França. Também saiu de campo machucado.

Ekitike se machucou sozinho em campo, quando corria para receber uma bola perto da área e caiu sozinho, com apenas 28 minutos de jogo.

O atacante já foi ao chão chorando em campo, demonstrando a gravidade do problema.

Após atendimento de quase dois minutos pelos médicos do Liverpool, o jogador foi substituído por Mohamed Salah de maca e chorando copiosamente, bastante triste com o problema faltando somente 58 minutos para a copa do Mundo.

O Liverpool ainda avaliará o jogador para saber da gravidade, mas a imprensa francesa e inglesa já crava a ruptura do tendão de Aquiles e a necessidade de cirurgia, o que o afastaria dos gramados por até 12 meses.

Já no começo da segunda etapa foi a vez de outro titular da seleção francesa, o jovem Desiré Doué, deixar Anfield lesionado.

O atacante do Paris Saint-Germain saiu amparado por um membro da comissão médica do clube após também acusar fortes dores.

No lance, ele foi empurrado por Szoboszlai para fora do campo e caiu sob uma placa de publicidade e um microfone, colocando as mãos no joelho direito.

O problema deve ser menos grave, apesar de as caretas terem traxzido preocupação à torcida do SG e da França.

 

futebol

Veja quem joga hoje: horários e onde assistir aos principais jogos

Os jogos se dividem entre competições como a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro, movimentando torcedores ao longo do dia

14/04/2026 17h15

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A terça-feira é de agenda cheia no futebol, com partidas importantes envolvendo clubes brasileiros e equipes do cenário internacional. Os jogos se dividem entre competições como a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro, movimentando torcedores ao longo do dia.

Na Libertadores, os confrontos da fase de grupos são decisivos para encaminhar a classificação às oitavas de final. Já pelo Brasileirão, os duelos impactam diretamente a tabela, tanto na briga pelas primeiras posições quanto na luta contra o rebaixamento.

Jogos de hoje (horários de Brasília)

Copa Libertadores

19h00 — Fluminense x Colo-Colo
21h30 — Palmeiras x Barcelona de Guayaquil

Campeonato Brasileiro

19h00 — Corinthians x Atlético Mineiro
21h30 — Grêmio x Red Bull Bragantino

Futebol Internacional

16h00 — Real Madrid x Manchester City
22h00 — Boca Juniors x River Plate

Onde assistir


Copa Libertadores

TV aberta: Globo
TV por assinatura: ESPN
Streaming: Star+ e Paramount+

Campeonato Brasileiro

TV por assinatura / pay-per-view: Premiere
Canais esportivos: SporTV
Streaming (dependendo do jogo): Globoplay

Futebol Internacional

TV por assinatura: ESPN
Streaming: Star+
Outros direitos específicos podem incluir plataformas como HBO Max (competições europeias)

Os horários e transmissões podem sofrer alterações conforme a programação oficial.

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