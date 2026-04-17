Alex Choco brilha, Operário volta a vencer e embola a briga pela classificação

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Na noite da última quinta-feira (17), o Operário recebeu o Primavera em partida válida pela quarta rodada da Copa Verde e não tomou conhecimento do adversário, goleando por 4 a 1 em uma partida que contou com show do artilheiro do Brasil.

Jogando diante de sua torcida no Estádio Jacques da Luz, o time operariano estava pressionado na busca pela vitória, pois vinha de uma sequência de três empates seguidos e ainda não havia vencido sob o comando do técnico Diego Souza.

E não demorou para o Operário dar o cartão de visitas, logo aos três minutos da etapa inicial, Danilinho recebe pela ala direita do campo, avança em profundidade e toca para o meio da área, a bola vai nos pés de Alex Choco, que toca na saída do goleiro para abrir o placar no Jacques.

Porém a reação do time mato-grossense não demorou para acontecer e veio logo aos oito minutos, em descida ao ataque pelo lado esquerdo da defesa da equipe do Operário, o volante Sampson rola a bola para o meio, próximo a entrada da grande área e o camisa 10 Giovanni bate firme, no alto, sem chances de defesa para o goleiro Luiz Felipe, que nada pode fazer.

O primeiro tempo não teve mais gols, porém foi de domínio completo do Operário, que tinha mais a posse da bola e chegava como mais perigo ao ataque. Nos acréscimos da primeira etapa, Alex Choco ainda teve uma chance clara, recebeu livre na área, mas mandou no travessão.

Assim como no primeiro tempo, os gols da segunda etapa não demorou para sair, aos nove minutos, o lateral Einstein recebeu próximo à linha de fundo e chegou batendo, tirando do goleiro Medina, para colocar novamente o Operário à frente do placar.

Com o jogo controlado, o Galo da Capital foi gostando da partida e ficando mais à vontade para criar outras oportunidades e ampliar ainda mais o placar. E o terceiro gol saiu após bela jogada de Roger Modesto, que tocou nas costas da defesa para o artilheiro da noite, que avançou com a bola e no cara a cara com o goleiro, teve a frieza para deslocar o goleiro e fazer o 3 a 1.

Após sofrer o terceiro gol, o Primavera acordou para a partida e foi tentar reverter a situação ou pelo menos diminuir e começou a levar perigo à meta defendida por Luiz Felipe, que sempre que foi exigido realizava boas defesas, para evitar o gol do adversário.

Com a partida se encaminhando para o final o placar parecia estar concretizado, porém ainda teve espaço para mais um gol, após Roger Modesto que também estava em uma noite inspirada, fazer boa jogada ele deu um belo passe para Alex Choco fecha a conta, a anotar mais um hat-trick no ano, o primeiro com a camisa do Galo.

Com a goleada sobre o Primavera, o Galo subiu para terceira posição do Grupo A e está com 7 pontos, empatado com o líder Araguaína-TO e o segundo colocado Rio Branco-ES, mas fica atrás por causa do saldo de gols.

A última rodada da fase de grupos promete muita emoção, pois 5 dos 6 times chegam com chances de classificação. A tabela atualmente está da seguinte forma:

Reprodução/Flashscore

A próxima partida do Operário, será contra o Capital do Distrito Federal, fora de casa no dia 29 de abril.

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