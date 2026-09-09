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Ancelotti convoca Arthur Dias, campo-grandense promessa do Athlético-PR

Revelado pelo Furacão, o zagueiro integra o grupo de 26 jogadores chamados nesta quarta-feira

Alison Silva

Alison Silva

09/09/2026 - 14h30
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O campo-grandense Arthur Dias, de 19 anos, foi uma das muitas novidades da lista de convocados pelo técnico Carlo Ancelotti para os próximos amistosos da seleção brasileira. Revelado pelo Athletico-PR, o zagueiro integra o grupo de 26 jogadores chamados nesta quarta-feira (9) para os confrontos contra Austrália e Índia, entre os dias 25 de setembro e 3 de outubro.

A convocação marca mais um passo na trajetória do defensor, nascido em 10 de abril de 2007. Arthur chegou ao Athletico em 2022, inicialmente para integrar a categoria sub-15, e assinou seu primeiro contrato profissional com o clube paranaense em setembro de 2023.

O zagueiro estreou pela equipe principal em julho do ano passado, no empate em 2 a 2 com o América-MG. Na ocasião, entrou no segundo tempo da partida e acabou cometendo um pênalti nos acréscimos, lance que resultou no gol de empate da equipe mineira.

Antes de receber a primeira oportunidade na seleção principal, o campo-grandense acumulou convocações nas categorias de base. Ainda em 2023, foi chamado pela primeira vez para defender a seleção brasileira sub-17 e passou a integrar regularmente os grupos da categoria.

Entre os destaques está um gol de bicicleta marcado na vitória brasileira por 3 a 0 sobre Angola, pela Cascais Luso Cup Sub-17, disputada em Portugal.

No início de 2025, Arthur Dias também foi convocado para a seleção brasileira sub-20 na disputa do Campeonato Sul-Americano da categoria. O Brasil conquistou o título do torneio e garantiu vaga para o Mundial sub-20.

Esta é a primeira convocação realizada por Carlo Ancelotti desde o Mundial, competição em que o Brasil foi eliminado nas oitavas de final pela Noruega.

Além de Arthur Dias, Ancelotti chamou outros 25 jogadores para os amistosos. Entre os nomes estão Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Vinicius Júnior (Real Madrid), e Estevão (Chelsea) e vários estreantes.

Confira os convocados:

Goleiros: Hugo Souza (Corinthians), Pedro Morisco (Coritiba) e Otávio (Cruzeiro).

Defensores: Arthur Dias (Athletico-PR), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair (Nottingham Forest), Marquinhos (PSG), Matheuzinho (Corinthians), Mauro Júnior (PSV), Victor Reis (Manchester City) e Wesley (Roma).

Meias: André Santos (Manchester United), Breno Bidon (Corinthians), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus) e Gabriel Bontempo (Santos).

Atacantes: Endrick (Real Madrid), Estevão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Samuel Lino (Flamengo) e Vinicius Júnior (Real Madrid).

Colaborou Felipe Machado 

Rota de colisão

Flamengo ou Palmeiras? Veja o caminho dos candidatos ao título até a última rodada

Os dois clubes terão sete partidas como mandantes e cinco como visitantes até o fim da competição

07/09/2026 14h30

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Andréas Pereira e Emerson Royal disputam bola no clássico interestadual

Andréas Pereira e Emerson Royal disputam bola no clássico interestadual Foto: Reprodução

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O Flamengo ultrapassou o Palmeiras e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, mas o calendário mostra equilíbrio entre os principais candidatos ao título. Separados por apenas um ponto, os dois ainda disputarão 12 partidas, terão sete jogos como mandantes, enfrentarão quatro integrantes do atual G-6 e sairão de suas regiões somente quatro vezes. A diferença mais significativa aparece fora do campeonato: enquanto o Rubro-Negro divide suas atenções com a Libertadores, o time de Abel Ferreira continua vivo também na Copa do Brasil.

A troca de posições aconteceu no domingo. O Flamengo venceu o Remo por 1 a 0, no Mangueirão, enquanto o Palmeiras empatou sem gols com o Botafogo, no Nilton Santos. Com os resultados, o Rubro-Negro chegou aos 54 pontos e abriu um de vantagem sobre o Verdão, que ocupava a liderança desde a sétima rodada.

A diferença é mínima, mas o calendário apresenta nuances importantes. Os dois clubes terão sete partidas como mandantes e cinco como visitantes. Considerando também os clássicos disputados fora de casa, o Flamengo fará oito jogos no Rio, enquanto o Palmeiras terá oito compromissos dentro do estado de São Paulo.

Para o Rubro-Negro, isso significa apenas quatro viagens interestaduais: Santos, Salvador, São Paulo e Curitiba. O Palmeiras também sairá de seu estado somente quatro vezes, para enfrentar Grêmio, Athletico-PR, Cruzeiro e Chapecoense.

Número de confrontos contra o G-6 é igual

Não existe grande diferença na quantidade de adversários mais bem colocados. Cada candidato ao título ainda enfrentará quatro integrantes do atual G-6.

O Flamengo terá pela frente Fluminense, Bahia, Athletico-PR e o próprio Palmeiras. Dois desses compromissos serão no Maracanã, contra Fluminense e Athletico. O duelo com o Bahia será em Salvador, enquanto a partida contra o Palmeiras acontecerá na casa do adversário.

O caminho palmeirense inclui Bahia, Athletico-PR, Cruzeiro e Flamengo. O Verdão receberá Bahia e Flamengo, mas precisará visitar o Athletico em Curitiba e o Cruzeiro em Belo Horizonte.

Nesse recorte, há equilíbrio absoluto: quatro adversários do G-6 para cada lado, sendo dois jogos em casa e dois fora.

O Palmeiras, entretanto, terá uma sequência de clássicos estaduais potencialmente desgastante. São Paulo, Corinthians e Santos aparecem no caminho da equipe de Abel Ferreira. O Flamengo ainda terá dois clássicos no Rio, diante de Fluminense e Vasco.

Confrontos contra ameaçados também equilibram a disputa

Considerando o bloco que chega à reta final pressionado na parte inferior da classificação, o cenário volta a ser semelhante.

O Flamengo enfrentará Santos, Vasco, Grêmio e Chapecoense. O Palmeiras terá Grêmio, Santos, Remo e Chapecoense pela frente. Na fotografia atual da tabela, antes do encerramento completo da 26ª rodada, Vasco e Chapecoense aparecem entre os adversários rubro-negros que vivem situação mais delicada. Do lado palmeirense, Remo e Chapecoense estão mergulhados na luta contra a queda.

Essas partidas, porém, não representam necessariamente facilidade. Equipes ameaçadas costumam disputar as últimas rodadas sob pressão máxima, especialmente quando atuam diante de suas torcidas.

Palmeiras terá peso maior no calendário

A principal diferença entre os concorrentes está fora do Brasileirão. O Flamengo permanece vivo na Libertadores e enfrentará o Independiente del Valle pelas quartas de final.

O Palmeiras, além de encarar a LDU na Libertadores, está classificado para a semifinal da Copa do Brasil, na qual enfrentará o Vasco. Portanto, o time de Abel Ferreira segue simultaneamente em três competições.

O Verdão já possui ao menos quatro compromissos eliminatórios confirmados: dois pela Libertadores e dois pela Copa do Brasil. Caso avance, o número aumentará. O Flamengo tem duas partidas garantidas nas quartas da competição continental e poderá ampliar sua agenda se chegar às semifinais.

Essa sobrecarga pode obrigar Abel a administrar titulares, controlar minutos e conviver com intervalos menores de recuperação. Por outro lado, o elenco palmeirense foi montado justamente para suportar diferentes frentes e poderá chegar às rodadas decisivas ainda disputando três troféus.

Confronto direto pode valer a taça

O grande ponto de ruptura da disputa aparece na 36ª rodada. Palmeiras e Flamengo se enfrentarão com mando do clube paulista, quando restarão apenas mais duas partidas para cada equipe.

Até esse duelo, o Flamengo enfrentará Corinthians, Red Bull Bragantino, Santos, Fluminense, Bahia, Atlético-MG, Vasco, Grêmio e Athletico-PR. O Palmeiras terá São Paulo, Grêmio, Bahia, Corinthians, Athletico-PR, Red Bull Bragantino, Santos, Remo e Cruzeiro.

O Flamengo chega à reta final com a vantagem concreta de estar à frente na tabela e possuir, neste momento, uma vitória a mais, primeiro critério de desempate. O Palmeiras, no entanto, controla uma carta poderosa: receberá o líder no confronto direto.

Jogos restantes do Flamengo no Brasileirão

27ª rodada: Flamengo x Corinthians

28ª rodada: Flamengo x Red Bull Bragantino

29ª rodada: Santos x Flamengo

30ª rodada: Flamengo x Fluminense

31ª rodada: Bahia x Flamengo

32ª rodada: Flamengo x Atlético-MG

33ª rodada: Vasco x Flamengo

34ª rodada: Flamengo x Grêmio

35ª rodada: Flamengo x Athletico-PR

36ª rodada: Palmeiras x Flamengo

37ª rodada: Coritiba x Flamengo

38ª rodada: Flamengo x Chapecoense

Jogos restantes do Palmeiras no Brasileirão

27ª rodada: Palmeiras x São Paulo

28ª rodada: Grêmio x Palmeiras

29ª rodada: Palmeiras x Bahia

30ª rodada: Palmeiras x Corinthians

31ª rodada: Athletico-PR x Palmeiras

32ª rodada: Palmeiras x Red Bull Bragantino

33ª rodada: Santos x Palmeiras

34ª rodada: Palmeiras x Remo

35ª rodada: Cruzeiro x Palmeiras

36ª rodada: Palmeiras x Flamengo

37ª rodada: Chapecoense x Palmeiras

38ª rodada: Palmeiras x Coritiba

PONTO A PONTO

Flamengo sofre, mas vence o Remo e pressiona Palmeiras na briga pelo título do Brasileirão

Com mais um triunfo, o time chegou a 54 pontos na liderança provisória; o Palmeiras, com 52, joga ainda neste domingo

06/09/2026 19h00

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O atacante Samuel Lino anotou o único gol da partida

O atacante Samuel Lino anotou o único gol da partida Foto: Reprodução/X

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O Flamengo emplacou a terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro e incendiou de vez a briga pelo título com o Palmeiras. Na tarde deste domingo, venceu o Remo por 1 a 0 sob forte chuva no Mangueirão, em Belém (PA). O gol que garantiu a vitória na 26ª rodada foi marcado por Samuel Lino.

O Flamengo já vinha de vitórias contra Botafogo, por 3 a 0, e Mirassol, por 2 a 0. Com mais um triunfo, o time chegou a 54 pontos na liderança provisória. O Palmeiras, com 52, joga ainda neste domingo, a partir das 18h30, em visita ao Botafogo e só retoma a ponta em caso de vitória.

O Remo, que conseguiu uma boa reação recentemente, voltou a se complicar. Já são seis partidas sem vencer, sendo quatro derrotas. Assim, segue com 23 pontos na 19ª e penúltima colocação. O Mirassol, primeiro fora do Z-4, em 16º, já tem 28.

A partida começou quente com Arrascaeta finalizando logo no primeiro minuto, mas para fora. Depois, Carrascal apareceu na pequena área para completar cruzamento rasteiro de Samuel Lino, mas finalizou por cima.

Apesar de focar na marcação, o Remo buscou algumas escapadas e assustou quando Gabriel Taliari aproveitou escorregão do zagueiro dentro da área. Ele, porém, demorou para finalizar e depois acabou perdendo a bola.

O Flamengo respondeu com chute cruzado de Samuel Lino, na esquerda da área, mas Pedro Rangel salvou o Remo. Na reta final, o time paraense teve a melhor chance do jogo. Marcelinho cruzou da direita e Gabriel Taliari apareceu na primeira trave completamente livre. Ele cabeceou, mas Rossi mandou para escanteio.

O segundo tempo começou de forma frenética, com chances para os dois lados. Pedro cabeceou à queima-roupa após cruzamento da esquerda, mas Pedro Rangel fez outra grande defesa. O Remo respondeu com jogada parecida: cruzamento da direita e Picco apareceu na área para completar de cabeça. A bola passou muito perto da trave.

O Flamengo seguiu empilhando chances e parando na excelente atuação de Pedro Rangel. Em novo cruzamento da esquerda, desta vez rasteiro, Pedro chapou livre na pequena área, mas o goleiro paraense fez um verdadeiro milagre, talvez a defesa mais difícil do campeonato até agora.

De tanto tentar, o Flamengo foi premiado com o gol aos 19 minutos. Arrascaeta deu belo passe, encontrando Samuel Lino na esquerda da área. Com liberdade, ele ajeitou e chutou de bico, cruzado, para mandar no cantinho oposto.

A chuva ficou mais forte depois disso e, apesar de o gramado segurar bem com a drenagem, começou a ter poças d'água, deixando o jogo mais truncado. Mesmo assim, o Flamengo chegou com perigo em chute de Paquetá, que acertou o lado de fora da rede, enganando parte da torcida.

O Remo respondeu com Alef Manga, que deu passe perigoso para o meio da área, mas a defesa chegou antes para cortar. O time paranaense tentou se lançar ao ataque na reta final e, apesar de algumas chegadas, não conseguiu evitar a derrota.

No último lance, o Remo teria mais um escanteio a seu favor, mas o árbitro encerrou. Os jogadores, irritados, foram cobrar duramente, o que resultou na expulsão direta de Edson Fernando.

O Flamengo agora se concentra nas quartas de final da Libertadores. Na quinta, às 21h30, visita o Independiente del Valle no Olímpico Atahualpa, em Quito, no Equador, pela partida de ida. A delegação ficará em Belém e viaja na segunda-feira com objetivo de realizar dois treinos de adaptação. No domingo seguinte, às 17h30, recebe o Corinthians no Maracanã pela 27ª rodada do Brasileirão.

O Remo tem semana livre e volta a campo apenas na segunda-feira (14), às 20h, quando visita o Bahia na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), no fechamento da 27ª rodada.

FICHA TÉCNICA

REMO 0 X 1 FLAMENGO

REMO - Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Marlon; Picco, Patrick (Gabriel Poveda) e Zé Ricardo (Vitor Bueno); Yago Pikachu (Jajá), Gabriel Taliari (Alef Manga) e Galeano (Edson Fernando). Técnico: Léo Condé.

FLAMENGO - Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Jorginho, Lucas Paquetá (Saúl) e Arrascaeta (Erick Pulgar); Carrascal (Bruno Henrique), Pedro (Joaquín Freitas) e Samuel Lino (Valencia). Técnico: Leonardo Jardim.

GOLS - Samuel Lino, aos 19 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marcelinho e Galeano (Remo). Arrascaeta e Carrascal (Flamengo).

CARTÃO VERMELHO - Edson Fernando (Remo).

ÁRBITRO - Lucas Casagrande (PR).

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Mangueirão, em Belém (PA).

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