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Série D

Ivinhema empata em 0 a 0 e se mantém na segunda colocação do Grupo A11

Com o empate o Azulão do Vale fica cada vez mais próximo da classificação para a fase seguinte

João Pedro Zequini

11/05/2026 - 11h10
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Jogando em casa e contando com o apoio da torcida, o Ivinhema foi à campo no último domingo (10), atrás de mais uma vitória, para continuar surpreendendo na competição. 

Superando as expectativas, o Ivinhema vem calando os críticos que duvidaram do potencial do estreante na Série D. 

A equipe sul-mato-grossense ocupa a segunda colocação de seu grupo, superando times tradicionais como o CRAC de Goiás e o conterrâneo Operário, que vive má fase. 

No domingo de Dia das Mães, o Azulão do Vale recebeu no Saraivão, o lanterna do grupo ABECAT Ouvidorense, de Goiás. A partida terminou em um empate sem gols, frustrando quem foi ao local prestigiar o jogo. 

Mas se faltou gols, sobrou cartão amarelo, o árbitro da partida, o paranaense Diego Ruan Pacondes Da Silva, distribuiu ao todo 8 cartões ao longo da partida, sendo todos eles amarelos. 

SITUAÇÃO DO GRUPO 

Com o empate, o Ivinhema foi a 11 pontos e se manteve na segunda colocação do grupo, enquanto o ABECAT foi a 3 pontos, permanecendo na lanterna. 

Nos outros confrontos do grupo, o Betim empatou em 0 a 0 com o CRAC e o Uberlândia venceu o Operário fora de casa de virada por 2 a 1. Com a vitória o time mineiro já garantiu vaga na próxima fase, com quatro rodadas de antecedência. 

O Ivinhema é outro que pode garantir vaga antecipada já na próxima rodada, caso vença o Operário em Campo Grande. 

Foto - Flashscore

Seleção feminina

Brasil derrota Argentina e é campeão Sul-Americano Sub-17 feminino

Seleção se consolida como maior vencedora da categoria com seis taças

10/05/2026 13h30

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Staff Images / CBF

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Na noite deste sábado (9), a Seleção Feminina Sub-17 de futebol venceu a Argentina por 3 a 2 e conquistou o título do Sul-Americano.

A partida ocorreu no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. Esta foi a primeira vez que a Amarelinha foi campeã sob comando da técnica Rilany Silva.

Apesar da Argentina abrir o placar aos 4 minutos de jogo, o Brasil sempre foi superior durante toda a partida. E empatou conseguiu o empate ainda no primeiro tempo com gol de Gamonal, aos 28 minutos.

Nos acréscimos da etapa inicial, Nicolly ficou de cara para o gol, mas sofreu um pênalti, convertido por Helena, colocando o Brasil na frente do placar.

Ainda na primeira etapa, Nicolly Manuel balançou a rede das “Hermanas” para ampliar a vantagem.

Na segunda etapa, o time argentino conseguiu se sobrepor e marcou seu segundo, mas não foi o suficiente para tirar o título do Brasil.

Campanha do título

A Amarelinha fez campanha invicta no torneio continental. Cinco vitórias e um empate, 21 gols marcados e apenas seis sofridos. 

Com mais essa conquista, o Brasil segue sendo o maior vencedor da competição.

São seis títulos: 2010, 2012, 2018, 2022, 2024 e 2026. Paraguai e Colômbia já ergueram o troféu do Sul-Americano uma vez. Já a Venezuela é bicampeã do torneio.

A classificação para a final do Sul-Americano já havia garantido a Seleção na Copa do Mundo Feminina Sub-17 deste ano, em Marrocos entre outubro e novembro.

Queda

João Fonseca lamenta oportunidades perdidas contra sérvio: 'Ele ficou mais solto e cresceu'

Após vencer o primeiro set, brasileiro não conseguiu aproveitar a instabilidade emocional do adversário

09/05/2026 23h00

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João Fonseca

João Fonseca Foto: X/Reprodução

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Eliminado na estreia do Roma Open, o brasileiro João Fonseca lamentou oportunidades desperdiçadas diante do sérvio Hamad Medjedovic neste sábado. Após vencer o primeiro set, o brasileiro não conseguiu aproveitar a instabilidade emocional do adversário, que chegou a quebrar a raquete, e levou a virada.

Eliminado na estreia do Roma Open, o brasileiro João Fonseca lamentou oportunidades desperdiçadas diante do sérvio Hamad Medjedovic neste sábado. Após vencer o primeiro set, o brasileiro não conseguiu aproveitar a instabilidade emocional do adversário, que chegou a quebrar a raquete, e levou a virada.

O segundo set parecia favorável ao brasileiro até que, no oitavo game, Medjedovic buscou a quebra e chegou a 5/3 no placar. "Nas oportunidades eu tive de fazer meu saque, ele me fez jogar o ponto. Botou duas devoluções bem, depois errei duas direitas", afirmou Fonseca à ESPN.

"São oportunidades que não posso perder, ainda mais no momento em que eu estava melhor na partida", completou o brasileiro, que agora acumula duas derrotas consecutivas.

"O 'se' não existe, mas se eu fizesse meu saque, ele poderia ficar mais pressionado", disse Fonseca, que cumprimentou o sérvio de maneira fria ao final da partida. Durante o confronto, o brasileiro apontou que o adversário atrapalhou um de seus saques.

"É isso que me machuca tanto. Eu poderia fazer ele pensar um pouco mais e ter ganho a partida", disse ele sobre ter desperdiçado as oportunidades. "Foi um momento que ele ficou mais solto e cresceu na partida."

Após um vitória por WO em Madri seguida por duas eliminações seguidas, João Fonseca agora se prepara para a disputa de Roland Garros, a partir de 24 de maio.

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