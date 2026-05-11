Ivinhema empata em 0 a 0 e se mantém na segunda colocação do Grupo A11

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Jogando em casa e contando com o apoio da torcida, o Ivinhema foi à campo no último domingo (10), atrás de mais uma vitória, para continuar surpreendendo na competição.

Superando as expectativas, o Ivinhema vem calando os críticos que duvidaram do potencial do estreante na Série D.

A equipe sul-mato-grossense ocupa a segunda colocação de seu grupo, superando times tradicionais como o CRAC de Goiás e o conterrâneo Operário, que vive má fase.

No domingo de Dia das Mães, o Azulão do Vale recebeu no Saraivão, o lanterna do grupo ABECAT Ouvidorense, de Goiás. A partida terminou em um empate sem gols, frustrando quem foi ao local prestigiar o jogo.

Mas se faltou gols, sobrou cartão amarelo, o árbitro da partida, o paranaense Diego Ruan Pacondes Da Silva, distribuiu ao todo 8 cartões ao longo da partida, sendo todos eles amarelos.

SITUAÇÃO DO GRUPO

Com o empate, o Ivinhema foi a 11 pontos e se manteve na segunda colocação do grupo, enquanto o ABECAT foi a 3 pontos, permanecendo na lanterna.

Nos outros confrontos do grupo, o Betim empatou em 0 a 0 com o CRAC e o Uberlândia venceu o Operário fora de casa de virada por 2 a 1. Com a vitória o time mineiro já garantiu vaga na próxima fase, com quatro rodadas de antecedência.

O Ivinhema é outro que pode garantir vaga antecipada já na próxima rodada, caso vença o Operário em Campo Grande.