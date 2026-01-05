Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Ancelotti inicia o ano com pressa para definir últimos convocados

Treinador da seleção diz ter 18 dos 26 nomes escolhidos e trabalha para deixar grupo pronto, ou quase isso, até março; lista final para o campeonato deverá ser anunciada em maio

Da Redação

Da Redação

05/01/2026 - 09h30
A menos de seis meses da Copa do Mundo, o técnico Carlo Ancelotti trabalha para definir a seleção brasileira que vai à América do Norte. O grupo de 26 jogadores não está fechado e até mesmo o time titular tem vagas abertas.

No ciclo anterior, sob Tite, o Brasil já tinha, nos meses anteriores à Copa de 2022, uma espinha dorsal definida e apenas ajustes pontuais em discussão. Agora, o treinador italiano trabalha em um ambiente de transição, no qual convivem remanescentes do período anterior e atletas que ainda buscam se firmar.

O tempo é adversário de Ancelotti. Após ter assumido a equipe em maio de 2025, ele fechou o ano com oito jogos, quatro pelas Eliminatórias e quatro amistosos. Nesse período, convocou 48 atletas e só não utilizou 6 deles: Antony, Ederson, João Gomes, John, Léo Ortiz e Luciano Juba.

Entre os 42 que tiveram oportunidade, Bruno Guimarães foi o mais constante, com presença em todos os jogos. Casemiro e Estêvão perderam apenas um dos oito compromissos.

O trio faz parte da lista de 18 nomes que Ancelotti afirma já estarem garantidos, embora ele ainda não divulgue essa pré-relação. Com oito vagas ainda abertas, há disputa entre atletas de todas as posições.

Segundo o treinador, a convocação para os amistosos de março já será bem parecida com a lista da Copa.

Até agora, o italiano não repetiu nenhuma vez sua escalação e obteve 58,3% de aproveitamento, com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. Foram 14 gols marcados e 5 sofridos.

“Faltam dois amistosos e seis meses de jogos em um calendário muito exigente, risco de lesão muito alto, mas eu acho que a equipe, o ambiente, está no caminho certo para chegar bem à Copa”, disse Ancelotti, que foi o quarto técnico a dirigir o Brasil no ciclo 2022/2026, o que dificultou a consolidação de uma base com antecedência.

Na preparação para a Copa anterior, neste estágio, Tite estava no fim de um trabalho de seis anos, o que lhe possibilitou usar os meses finais da preparação para a Copa do Catar para afinar suas escolhas táticas. As peças estavam quase todas estabelecidas.

No ano da Copa, havia apenas a dúvida sobre quem seria o reserva de Danilo na lateral direita. Embora a revelação do nome de Daniel Alves tenha ficado apenas para o dia da lista final, a escolha do jogador já era tratada como certa dentro da comissão técnica.

Com Tite, a seleção tinha hierarquia definida, com uma base repetida ao longo do ciclo e papéis claros entre titulares e reservas. Alisson, Marquinhos, Casemiro, Neymar e Richarlison eram referências estáveis, enquanto Fabinho e Gabriel Jesus, por exemplo, ocupavam funções bem delimitadas como alternativas.

HIERARQUIA

Com Ancelotti, a hierarquia está em disputa. Ele assumiu no meio de uma transição de gerações e tem adotado um modelo mais flexível, em que o momento pesa mais do que o nome do jogador. Nesse aspecto, o nome de Neymar é o que causa mais discussão.

Em 2022, ele embarcou para o Catar como a principal referência técnica da seleção, em boa forma física. Não se imaginava o time titular do Brasil sem o seu camisa 10. Agora, a situação é diferente. Novamente convivendo com lesões, sem conseguir manter uma longa sequência em atividade, ele nem sequer teve a chance de atuar com Ancelotti.

O italiano, que passou a demonstrar incômodo com as repetidas perguntas sobre a convocação ou não do craque para a Copa do Mundo, tem sido enfático em sua posição: somente jogadores em plena condição física farão parte de seu elenco na competição.

Neste momento, Neymar está em recuperação de uma cirurgia de correção no menisco do joelho esquerdo, realizada em 22 de dezembro, em Belo Horizonte.

O procedimento foi conduzido por Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira. A previsão é de que ele leve um mês para se recuperar e tenha condição de entrar em campo a partir de fevereiro.

No último dia do ano, o Santos anunciou a renovação do contrato do jogador até o fim de 2026. Esse foi o melhor cenário encontrado pelo atleta para tentar ficar em forma a tempo de Ancelotti observar sua condição física.

Neymar atua em um dos setores mais disputados do elenco. Até o momento, 13 nomes já foram testados. Seis deles estão entre os nomes de confiança de Ancelotti, com presença praticamente assegurada na Copa. São eles: Vinicius Júnior, Rodrygo, Estêvão, Raphinha, Gabriel Martinelli e Matheus Cunha.

Antes da convocação final, o Brasil fará dois amistosos, contra França e Croácia, respectivamente, no dias 26 e 31 de março. (Com informações de agências)

>> Copa do Mundo

  • 13 de junho >

Brasil x Marrocos – às 18h (de Mato Grosso do Sul),
no MetLife Stadium, em East Rutherford.

  •  19 de junho >

Brasil x Haiti – às 21h (de MS),
no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

  • 24 de junho >

Escócia x Brasil – às 18h (de MS),
no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens.

ESPORTES

Na estreia da Copinha, Ivinhema cede empate no final do jogo contra time paulista

Gol marcado para o Azulão foi contra do zagueiro Monteiro. O empate do Referência veio de pênalti, convertido por Igor Jesus

04/01/2026 15h25

Próxima partida do Ivinhema será na quarta-feira (7), contra o Real-RS

Próxima partida do Ivinhema será na quarta-feira (7), contra o Real-RS Reprodução: rede social do Ivinhema FC

Após o Naviraiense perder o primeiro jogo da Copa São Paulo de Futebol Júnior, ontem (3), para o Assisense por 2 a 0, hoje (4) foi a vez do Ivinhema entrar em campo na tarde para representar Mato Grosso do Sul. O Azulão enfrentou o Referência Futebol Clube, time que joga dentro de casa, na cidade de Embu das Artes, interior paulista. 

No estádio Hermínio Espósito, a bola começou a rolar às 13h (horário de Brasília). O time sul-mato-grossense saiu na frente aos 27 minutos do primeiro tempo, com um gol contra do zagueiro Pedro Henrique Monteiro, que tentou recuar a bola para o goleiro Vinicius Alves, mas acabou errando o passe.

Quando parecia estar caminhando para conquistar os 3 pontos na Copinha, o jogador Allan Kennedy, que estava mancando durante a partida, arrancou entre os defensores do Ivinhema e conseguiu um pênalti aos 41 minutos do segundo tempo. Igor Jesus converteu a cobrança, deslocando o goleiro e empatando a partida aos 44 minutos.

No final do jogo, aos 49 minutos, o time do Ivinhema ainda teve uma última chance de vencer a partida, quando o jogador acertou a trave e o duelo terminou em 1 a 1. Na próxima rodada, a equipe sul-mato-grossense enfrenta o Real, do Rio Grande do Sul, na quarta-feira (7), às 15h15 (de Brasília).

Naviraiense

Em fases de grupos, o time de Naviraí, cidade a 358 quilômetros de Campo Grande, não teve a melhor estreia. Com derrota para o Assisense, time da casa onde foi o jogo, o clube de MS levou dois gols e teve uma expulsão ainda no início do segundo tempo, aos 13 minutos.

O primeiro gol do time de Assis saiu aos 27 minutos do primeiro tempo, apesar da vantagem, o Naviraiense teve chances de empatar o jogo antes da expulsão do jogador do seu time.

No segundo tempo, após um lance no campo de defesa, envolvendo o meia Yago Tapanache, do Naviraiense, e o autor do primeiro gol do Assisense, Lucas Pelé, resultou na expulsão do jogador de Yago.

O segundo gol, marcado por João Sacca, aos 33 minutos do segundo tempo, encerrou o placar final do jogo.

No grupo 7, o Naviraiense ainda pode recuperar os pontos nos próximos dois jogos da fase de grupos e conseguir avançar para a próxima fase.

O time retorna à campo no jogo que enfrentará o Athletic Club, time de São João del-Rei (MG), na próxima terça-feira, dia 06 de janeiro, às 20h no horário de Mato Grosso do Sul. 

COPINHA 2026

Naviraiense estreia com derrota na Copinha, e Ivinhema FC entra em campo hoje contra o Referência

Time de Naviraí perde por 2 a 0, e Ivinhema estreia hoje às 12h, no horário de Mato Grosso do Sul, com chance de liderar a classificação do grupo caso vença a partida contra o time paulista

04/01/2026 11h00

Time do Naviraiense estreia com derrota na Copinha 2026, mas pode recuperar nos próximos jogos

Time do Naviraiense estreia com derrota na Copinha 2026, mas pode recuperar nos próximos jogos Reprodução/Matheus Dahsan

No último sábado (03), entraram em campo uma parte dos times de base que disputam a Copa SP de Futebol Júnior, também chamada de Copinha. Na temporada deste ano, em 2026, dois times de Mato Grosso do Sul aparecem na disputa, o Naviraiense e o Ivinhema FC.

Em fases de grupos, o time de Naviraí, cidade a 358 quilômetros de Campo Grande, não teve a melhor estreia. Com derrota para o Assisense, time da casa onde foi o jogo, o clube de MS levou dois gols e teve uma expulsão ainda no início do segundo tempo, aos 13 minutos.

Time do Naviraiense estreia com derrota na Copinha 2026, mas pode recuperar nos próximos jogosTime do Naviraiense estreou com derrota na Copinha 2026 - Foto: Reprodução/Matheus Dahsan

O primeiro gol do time de Assis saiu aos 27 minutos do primeiro tempo, apesar da vantagem, o Naviraiense teve chances de empatar o jogo antes da expulsão do jogador do seu time.

No segundo tempo, após um lance no campo de defesa, envolvendo o meia Yago Tapanache, do Naviraiense, e o autor do primeiro gol do Assisense, Lucas Pelé, resultou na expulsão do jogador de Yago.

O segundo gol, marcado por João Sacca, aos 33 minutos do segundo tempo, encerrou o placar final do jogo.

No grupo 7, o Naviraiense ainda pode recuperar os pontos nos próximos dois jogos da fase de grupos e conseguir avançar para a próxima fase.

O time retorna à campo no jogo que enfrentará o Athletic Club, time de São João del-Rei (MG), na próxima terça-feira, dia 06 de janeiro, às 20h no horário de Mato Grosso do Sul. E ainda na próxima sexta-feira, 09 de janeiro, às 18h45 contra o Guarani, time de Campinas (SP).

Outro time de Mato Grosso do Sul que está na competição é o Ivinhema FC, que estreia hoje contra o Referência, time de São Paulo, às 12h no horário oficial de MS. O jogo acontecerá em Embu das Artes, no Estádio Municipal Hermínio Espósito.

No grupo 26, o Ivinhema tem a chance de liderar a classificação caso ganhe do time paulista e garanta os 3 pontos, visto que os outros dois times do grupo, Real-RS e Ituano, também se enfrentam hoje, às 14h15, no horário de MS.

Os próximos jogos do Ivinhema serão contra o Real-RS, na quarta-feira, dia 07 de janeiro, às 14h15, e contra o Ituano no próximo sábado, 10 de janeiro, às 12h, ambos no horário de Mato Grosso do Sul.

 

