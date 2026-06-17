Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Copa do Mundo

Ancelotti prepara mudanças na seleção brasileira contra o Haiti; saiba a provável escalação

Treinador italiano ficou insatisfeito com o que viu em campo no empate com a seleção marroquina

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

17/06/2026 - 18h02
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Insatisfeito com o que viu diante do Marrocos na estreia da Copa do Mundo, Carlo Ancelotti prepara modificações na seleção brasileira para o duelo com o Haiti, na sexta-feira, às 21h30. O italiano comandou, nesta quarta-feira, o terceiro treino em preparação ao confronto e ensaiou mudanças.

Danilo, na lateral-direita, Fabinho, no meio de campo, e Matheus Cunha, no ataque, são os nomes mais cotados para entrar no time. Eles ocupariam as vagas de Ibañez, Casemiro e Igor Thiago.

Luiz Henrique também tem boas chances de começar entre os titulares no lugar de Lucas Paquetá, o que faria o treinador voltar a usar o esquema com quatro atacantes, do qual tanto gosta.

Raphinha e Gabriel Magalhães têm feito controle de carga e, por isso, não participaram de todo o treinamento de terça-feira. Ainda assim, ambos devem estar aptos para o confronto diante dos haitianos.

Certo é que Neymar, apesar de ter retornado ao campo, ainda está em transição física e não enfrenta o Haiti. Ele realizou atividades no gramado acompanhado do preparador físico Cristiano Nunes.

Dessa forma, o Brasil deve ir a campo contra o Haiti com a seguinte escalação: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Fabinho e Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Raphinha, Matheus Cunha e Vini Jr.

Mundial Escolar

Time de Ponta Porã vence a Arábia Saudita e avança de fase

Representando o Brasil, os Meninos do Terrão venceram por 59 a 56

16/06/2026 09h15

Compartilhar
PorãBask vence por três de diferença e leva o Brasil às oitavas de finais

PorãBask vence por três de diferença e leva o Brasil às oitavas de finais Reprodução/CBDE

Continue Lendo...

Na manhã desta terça-feira (16), a equipe de basquete sul-mato-grossense o PorãBask, entrou em quadra para enfrentar a seleção da Arábia Saudita pela terceira rodada da fase de grupos. 

Em uma partida complicada, o time brasileiro conseguiu sair com a vitória e de quebra com a classificação. 

O jogo contra os sauditas foi decidido no detalhe e a vitória veio apenas no último quarto, por três pontos de diferença. 

O técnico da equipe, Hugo Costa, classificou mais uma vez a partida como difícil, por conta da estatura da equipe adversária. 

Apesar da dificuldade, a habilidade brasileira prevaleceu e trouxe a classificação para as oitavas de finais, com uma vitória de 59 a 56. 

Classificado em segundo na chave, o próximo adversário do time brasileiro vai ser o representante da Romênia, a partida acontece na quinta-feira dia 18
 

copa

Veja os jogos de terça na Copa do Mundo; Argentina e França estreiam

Uma das favoritas ao título, a seleção francesa entra em campo às 15 horas (MS). Os argentinos jogam a partir das 21 horas

16/06/2026 07h13

Compartilhar
Além de Messi, a Argentina manteve boa parte dos atletas que conquistaram a Copta de 2022, no Catar

Além de Messi, a Argentina manteve boa parte dos atletas que conquistaram a Copta de 2022, no Catar

Continue Lendo...

As atuais campeã e vice-campeã do mundo, Argentina e França, estrearão nesta terça-feira (16), jogando pelos grupos J e I, respectivamente.

A França será a primeira a entrar em campo, às 16 horas (Brasília), contra o Senegal, em Nova Jersey. Já a equipe argentina jogará às 22 horas (Brasília), contra a Argélia, em Kansas City.

Mais cedo, às 19 horas (Brasília), também pelo Grupo I, o Iraque encara a Noruega, em Boston.

A rodada será encerrada na madrugada da quarta-feira (17), com a segunda partida pelo Grupo J, disputada entre Áustria e Jordânia. O jogo será à 1 hora da manhã (Brasília), em São Francisco.

Jogos desta terça-feira (horário de Brasília)
16h — França x Senegal
19h — Iraque x Noruega
22h — Argentina x Argélia
1h (quarta-feira) — Áustria x Jordânia

Grupo I

Uma das equipes favoritas para conquistar a Copa do Mundo é a França, cabeça de chave do Grupo I. Ela terá, à frente, uma das principais forças do futebol africano: o Senegal, com um time organizado defensivamente, de muita força física e velocidade de transição.

Com um histórico de duas Copas conquistadas (1998 e 2018), a França conta com um elenco bastante qualificado e experiente. A equipe tem, como destaques, dois dos melhores jogadores da atualidade: Kylian Mbappé e Ousmane Dembelé, o que garante grande potencial ofensivo.

Iraque e Noruega completam o grupo. Enquanto o Iraque é apontado como azarão do grupo, a Noruega surge como candidata, ao lado do Senegal, à classificação no segundo lugar da chave.

Durante as eliminatórias, os nórdicos apresentaram um futebol competitivo e de grande eficiência no ataque, com destaque para o goleador Erling Haaland.

Já o Iraque está de volta a uma Copa do Mundo depois de 40 anos. A última foi em 1986, disputada no México, onde foi eliminado na fase de grupos após três derrotas.

Grupo J

No Grupo J, a atual campeã mundial, Argentina, é considerada favorita absoluta para terminar a fase de grupos na primeira colocação. Com uma equipe experiente em jogos decisivos e organizada taticamente, ela manteve a base da equipe que conquistou a Copa de 2022 no Catar.

A expectativa é de que a segunda vaga do grupo fique entre Áustria e Argélia, adversária de hoje dos argentinos na primeira rodada da chave.

Os argelinos entram em campo na esperança de, no caso de empate, obter um ponto diante de um adversário tido como superior. Ou, pelo menos, evitar uma goleada da Argentina e, dessa forma, tentar se classificar pelo saldo de gols.

Fechando o grupo, a Jordânia, adversária da Áustria nesta rodada, corre por fora, sem grandes expectativas. A tendência para a partida de hoje é de que a Áustria exerça pressão contra o adversário tecnicamente mais fraco, também na busca por um saldo de gols que a favoreça na disputa pela classificação para a segunda fase.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Interdições em ponte da BR-262 isolarão cidades a cada 3 semanas
Pantanal

/ 2 dias

Interdições em ponte da BR-262 isolarão cidades a cada 3 semanas

2

Homem encontrado morto em terreno foi assassinado por enteado de 15 anos
Homicídio

/ 1 dia

Homem encontrado morto em terreno foi assassinado por enteado de 15 anos

3

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3019, terça-feira (16/06): veja o rateio
LOTERIAS

/ 10 horas

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3019, terça-feira (16/06): veja o rateio

4

Golpe do Limpa Nome "some" com mais de R$ 105 milhões em dívidas em MS
Inadimplência

/ 2 dias

Golpe do Limpa Nome "some" com mais de R$ 105 milhões em dívidas em MS

5

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2404, terça-feira (16/06)
Economia

/ 22 horas

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2404, terça-feira (16/06)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
O que mais reprova na perícia do INSS?
direito previdenciário

/ 06/06/2026

O que mais reprova na perícia do INSS?
Blindagem jurídica para construtoras
Leandro Provenzano

/ 04/06/2026

Blindagem jurídica para construtoras
Tempo fora da sala de aula pode aumentar o valor da aposentadoria do professor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 29/05/2026

Tempo fora da sala de aula pode aumentar o valor da aposentadoria do professor
A IA que Julga e o Advogado que a Engana
Leandro Provenzano

/ 28/05/2026

A IA que Julga e o Advogado que a Engana