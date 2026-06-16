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Veja os jogos de terça na Copa do Mundo; Argentina e França estreiam

Uma das favoritas ao título, a seleção francesa entra em campo às 15 horas (MS). Os argentinos jogam a partir das 21 horas

AGENCIA BRASIL

16/06/2026 - 07h13
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As atuais campeã e vice-campeã do mundo, Argentina e França, estrearão nesta terça-feira (16), jogando pelos grupos J e I, respectivamente.

A França será a primeira a entrar em campo, às 16 horas (Brasília), contra o Senegal, em Nova Jersey. Já a equipe argentina jogará às 22 horas (Brasília), contra a Argélia, em Kansas City.

Mais cedo, às 19 horas (Brasília), também pelo Grupo I, o Iraque encara a Noruega, em Boston.

A rodada será encerrada na madrugada da quarta-feira (17), com a segunda partida pelo Grupo J, disputada entre Áustria e Jordânia. O jogo será à 1 hora da manhã (Brasília), em São Francisco.

Jogos desta terça-feira (horário de Brasília)
16h — França x Senegal
19h — Iraque x Noruega
22h — Argentina x Argélia
1h (quarta-feira) — Áustria x Jordânia

Grupo I

Uma das equipes favoritas para conquistar a Copa do Mundo é a França, cabeça de chave do Grupo I. Ela terá, à frente, uma das principais forças do futebol africano: o Senegal, com um time organizado defensivamente, de muita força física e velocidade de transição.

Com um histórico de duas Copas conquistadas (1998 e 2018), a França conta com um elenco bastante qualificado e experiente. A equipe tem, como destaques, dois dos melhores jogadores da atualidade: Kylian Mbappé e Ousmane Dembelé, o que garante grande potencial ofensivo.

Iraque e Noruega completam o grupo. Enquanto o Iraque é apontado como azarão do grupo, a Noruega surge como candidata, ao lado do Senegal, à classificação no segundo lugar da chave.

Durante as eliminatórias, os nórdicos apresentaram um futebol competitivo e de grande eficiência no ataque, com destaque para o goleador Erling Haaland.

Já o Iraque está de volta a uma Copa do Mundo depois de 40 anos. A última foi em 1986, disputada no México, onde foi eliminado na fase de grupos após três derrotas.

Grupo J

No Grupo J, a atual campeã mundial, Argentina, é considerada favorita absoluta para terminar a fase de grupos na primeira colocação. Com uma equipe experiente em jogos decisivos e organizada taticamente, ela manteve a base da equipe que conquistou a Copa de 2022 no Catar.

A expectativa é de que a segunda vaga do grupo fique entre Áustria e Argélia, adversária de hoje dos argentinos na primeira rodada da chave.

Os argelinos entram em campo na esperança de, no caso de empate, obter um ponto diante de um adversário tido como superior. Ou, pelo menos, evitar uma goleada da Argentina e, dessa forma, tentar se classificar pelo saldo de gols.

Fechando o grupo, a Jordânia, adversária da Áustria nesta rodada, corre por fora, sem grandes expectativas. A tendência para a partida de hoje é de que a Áustria exerça pressão contra o adversário tecnicamente mais fraco, também na busca por um saldo de gols que a favoreça na disputa pela classificação para a segunda fase.

Prata da casa

Judson joga bem novamente e ajuda o Brasil a vencer na VNL

O central campo-grandense foi o maior pontuador do Brasil nas partidas contra a Sérvia e Argentina

15/06/2026 12h01

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Natural de Campo Grande, Judson foi o maior pontuador do Brasil nos jogos do fim de semana

Natural de Campo Grande, Judson foi o maior pontuador do Brasil nos jogos do fim de semana Reprodução/CBV

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Neste final de semana aconteceram os dois últimos jogos do Brasil na primeira semana de competição. Jogando em Brasília, a seleção brasileira de vôlei enfrentou a Sérvia e a Argentina, pela Liga das Nações de Vôlei. 

E o grande destaque da seleção foi o central campo-grandense Judson, que foi o maior pontuador do Brasil nas duas partidas. 

Contra a Sérvia era esperado uma partida difícil, muito por conta do histórico entre as equipes e o fato de que a seleção sérvia foi a responsável por eliminar o Brasil no último Mundial, após vencer por 3 sets a 0. 

Na partida disputada no sábado (13) o que se viu no ginásio Nilson Nelson em Brasília, foi um verdadeiro recital da seleção brasileira, com direito a show do central Judson. 

O Brasil venceu os sérvios por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/12 e 25/22, o campo-grandense foi destaque pelo lado brasileiro, anotando 13 pontos, sendo oito de ataque, quatro de bloqueio e um ponto de saque, o famoso ace. 

Judson além de ser o maior pontuador do Brasil, foi o maior pontuador da partida, o que lhe garantiu o prêmio de melhor em quadra. 

Na partida contra os hermanos, no domingo (14), não foi nada fácil para os brasileiros. O Brasil precisou se recuperar em quadra, para virar um 2 a 0, para um incrível 3 a 2. 

A Argentina começou melhor a partida e abriu 2 sets a zero, o primeiro foi 25 a 18 e o segundo escapou por pouco das mãos do Brasil, e os adversários fecharam a parcial em 26 a 24. 

O Brasil reagiu na partida e contou com a estrela de Judson que apareceu para fazer a diferença, o terceiro set foi finalizado em 25 a 19 para os donos da casa. 

Na sequência, para dar continuidade a reação brasileira, o Brasil venceu o quarto set por 25 a 23. E no tie break a seleção mostrou sua superioridade e levou a parcial por 15 a 9. Finalizando a partida em 3 a 2. 

Judson foi mais uma vez o destaque com 15 pontos, sendo 13 de ataque, um de bloqueio e um de saque. 

Com as partidas do fim de semana, o Brasil encerrou a participação na primeira semana de competição e agora volta às quadras na semana do dia 22, onde os jogos acontecerão na Eslovênia. 

Na ocasião, o Brasil enfrentará as seleções da Ucrânia, itália, Eslovênia e Canadá.

Na Sérvia

PorãBask vence na estreia e está a uma vitória da classificação

A equipe sul-mato-grossense venceu o time da Índia na primeira rodada

15/06/2026 10h30

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Atuação de gala do PorãBask contra a Índia no Mundial Escolar de Basquete

Atuação de gala do PorãBask contra a Índia no Mundial Escolar de Basquete Foto: Felipe Pereira / CBDE

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Começou no último domingo (14), o Mundial Escolar de Basquete em Zlatibor, na Sérvia. E o time do PorãBask, de Ponta Porã está representando o Brasil na competição, após vencer o JEB’s (Jogos Escolares Brasileiros). 

Os jogos por lá já começaram e na estreia, que aconteceu no domingo dia 14, o time treinado pelo técnico Hugo Costa venceu a seleção da Índia 2 por 110 a 46. 

Em conversa com o Correio do Estado, o treinador da equipe classificou a vitória contra os indianos como fácil e que a equipe trabalhou arduamente para conquistar esse resultado. 

A segunda partida da fase grupos aconteceu na manhã desta segunda-feira (15), com a equipe brasileira enfrentando a seleção da Alemanha, que venceu o time de Ponta Porã por 77 a 58.

O jogo contra os alemães foi muito disputado na visão do treinador Hugo Costa, que na sua percepção a equipe sul-mato-grossense fez uma ótima partida, onde chegou a vencer o primeiro quarto por 25 a 18. 

Na sequência perdeu o segundo por 20 a 15 e o terceiro por 14 a 11. No último e decisivo quarto, pesou o cansaço e o time alemão abriu a vantagem, vencendo por 25 a 7. 

Para Hugo Costa, o fuso horário foi um dos fatores que contribuíram para a derrota, de acordo com ele o time ainda se acostuma com a diferença de 6 horas a mais. 

“Então, primeiramente, nossos jogos iam ser à tarde aqui e de manhã no Brasil, mas de repente, trocaram e passou a ser o primeiro jogo da manhã, que seria dez horas da manhã aqui e, no Brasil, quatro horas da manhã”. Comentou o técnico sobre a derrota. 

Para buscar a classificação para a próxima fase, o time brasileiro enfrentará a equipe da Arábia Saudita e o treinador acredita na vitória e na classificação, mas projeta uma partida difícil, por conta do porte físico dos atletas adversários. 

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