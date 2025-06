Ancelotti testa mudanças no ataque da seleção brasileira

COMPLICOU

Éderson assistiu do banco os 90 minutos entre Brasil x Equador e ainda viu atuação convincente do camisa 5, que é "queridinho" de Ancelotti

De Mato Grosso do Sul, Éderson foi convocado por Carlo Ancelotti para esta Data FIFA e reascendeu a esperança de estar na próxima Copa do Mundo, mas o retorno de Casemiro, favorito do treinador italiano, deve complicar a disputa pela titularidade da volância brasileira.

Com pouca minutagem com a camisa pentacampeã, o volante de Campo Grande foi um dos melhores jogadores da Atalanta, da Itália, na última temporada. Inclusive, enfrentou duas vezes o Real Madrid de Ancelotti em competições continentais, com 100% de aproveitamento do time espanhol e atuações de Éderson que devem ter agradado o técnico de 65 anos.

Diante da boa notícia que foi ter sido lembrado na primeira convocação do Carleto à frente da seleção, o atleta de Mato Grosso do Sul também viu Casemiro voltar à lista depois de dois anos de ausência. O volante do Manchester United foi treinado por Ancelotti na época de Real Madrid, junção que resultou em duas Champions League, um Campeonato Espanhol e uma Supercopa Europeia.

“Ele é um grande jogador. Tive a sorte de estar com ele, eu acho que a Seleção precisa desse tipo de jogador, que tem carisma, personalidade, talento. Como eu disse, o Brasil sempre teve muito talento. No futebol moderno, é preciso acrescentar atitude, compromisso, sacrifício, e isso o Casemiro tem”, comentou o treinador italiano após convocar Casemiro.

Essa relação de admiração entre os dois foi refletida em campo na última quinta-feira (05), no empate sem gols entre Brasil e Equador. Em 90 minutos, Casemiro venceu 10 de 13 duelos, além de ter efetuado cinco desarmes, números que o fizeram ser um dos melhores da partida e ser elogiado pelos torcedores.

Do outro lado, Éderson não saiu do banco e “apenas” assistiu à uma ótima atuação do camisa 5. Mesmo assim, ao olhar para a lista convocada por Ancelotti, o volante sul-mato-grossense ainda pode ter esperanças de lutar por uma vaga no time titular ou, pelo menos, substituir Casemiro quando o mesmo estiver indisponível.

Dos seis meio-campistas chamados pelo treinador italiano para esta Data FIFA, apenas Éderson e Casemiro são volantes de ofício, ou seja, que tem a marcação como maior aliada em seu jogo. Agora, a batalha é entre novidade e experiência, e parece que Carlo Ancelotti tem seu favorito exposto.

Mas, antes de pensar em titularidade, o jogador nascido em Campo Grande precisa agradar o técnico nos treinamentos para ficar cada vez mais perto de ser convocado para a Copa do Mundo de 2026, que será nos Estados Unidos, México e Canadá.

A seleção brasileira volta a campo na próxima terça-feira (10), para enfrentar o Paraguai, às 20h45 (MS), na Neo Química Arena, em São Paulo. Em caso de vitória do Brasil e derrota da Venezuela diante do Uruguai, a canarinho confirma vaga no próximo Mundial com duas rodadas de antecedência.

Trajetória - Éderson

Aos 13 anos, Éderson começou a ser construído como jogador na escolinha de futebol do bairro Tiradentes, na região leste de Campo Grande. Pouco tempo depois, foi levado para o clube Desportivo Brasil (SP), para então seguir a sua carreira profissional.

Em julho de 2019, o Cruzeiro (MG) se interessou pelo jogador e pagou cerca de R$ 1,6 milhão pelo futebol do volante. Em apenas sete meses no clube mineiro, Éderson se transferiu para o Corinthians (SP) a custo zero.

No clube alvinegro, atuou em 25 jogos e marcou 3 gols, fazendo parte do elenco vice-campeão do Campeonato Paulista em 2020. Em março de 2021, foi emprestado ao Fortaleza (CE), sendo um dos destaques do Campeonato Brasileiro naquele ano.

Em janeiro do ano seguinte, por necessidade financeira, o Corinthians deu fim ao empréstimo e acertou a venda do atleta ao Salernitana (Itália) por 6,5 milhões de euros.

No clube italiano, se destacou rapidamente e em menos de seis meses no clube, despertou o interesse da Atalanta, também da Itália, que pagou cerca de 22,9 milhões de euros pelo jogador. Até então, ainda veste as cores da equipe azul e preta.

De acordo com o Transfermarkt, site especializado em mercado de transferências, Éderson vale 50 milhões de euros (R$ 309,5 milhões na cotação atual).

