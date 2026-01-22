Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

COSTA RICA

Após abrir inquérito civil, Ministério Público libera jogos no estádio Laertão

Procedimento é para monitorar as condições de segurança do torcedor durante o Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional

João Pedro Flores

22/01/2026 - 19h15
A 1ª Promotoria de Justiça de Costa Rica instaurou inquérito civil para averiguar se as instalações no Estádio Laerte Paes Coelho, conhecido como “Laertão”, atendem às condições de segurança ao torcedor. O local sediará partidas do time homônimo da cidade, durante a série A do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional, com início marcado para este sábado (24).

Durante a apuração, a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) apresentou documentação que atesta a regularidade do estádio. Entre estes estão:

  • laudo do Corpo de Bombeiros,
  • laudo da Vigilância Sanitária,
  • plano básico de segurança da Polícia Militar,
  • laudo técnico de engenharia.

De acordo com o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), todos os documentos estão dentro do prazo de validade e sem apontamento de irregularidades relevantes.

Após a análise técnica, o MPMS notificou à FFMS que, diante da documentação apresentada, os jogos do campeonato poderão ser realizados normalmente no Estádio Laertão.

Apesar da liberação, o inquérito civil permanece em andamento, permitindo o acompanhamento contínuo das condições do estádio ao longo da competição.

Primeiro jogo

O Laertão será utilizado apenas no dia 28 de janeiro, próxima quarta-feira. O time do Costa Rica jogará pela primeira vez diante de sua torcida contra a equipe do Ivinhema, às 19h30 (horário local), em partida válida pela 2ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense.

Antes deste jogo, o Costa Rica visita o Ivinhema, na estreia da competição. A partida ocorre neste sábado (24), às 16h. 

Esportes

Casares renuncia à presidência do São Paulo após derrota no Conselho e operação contra aliados

Em carta publicada no seu perfil do Instagram, Casares diz que as acusações as quais responde iniciaram com "versões frágeis" e são tratadas como verdade "mesmo sem apresentação de provas robustas."

21/01/2026 23h00

Compartilhar
Julio Casares, renunciou à presidência do São Paulo

Julio Casares, renunciou à presidência do São Paulo Rubens Chiri / São Paulo FC

Continue Lendo...

Julio Casares deixou a presidência do São Paulo. Ele renunciou dias após ter sofrido uma derrota no processo de impeachment no Conselho Deliberativo. O procedimento ainda previa uma assembleia de sócios, a ser convocada em até 30 dias. Entretanto, uma nova derrota poderia significar perda de direitos políticos no clube por até 10 anos e exclusão no Conselho Consultivo.

Em carta publicada no seu perfil do Instagram, Casares diz que as acusações as quais responde iniciaram com "versões frágeis" e são tratadas como verdade "mesmo sem apresentação de provas robustas."

A renúncia vem no mesmo dia que a Polícia Civil realizou uma operação de busca e apreensão contra Mara Casares e Douglas Schwartzmann, aliados de Casares que estão licenciados. Eles são suspeitos de um esquema de uso irregular de camarotes no MorumBis.

A exemplo do ex-presidente Carlos Miguel Aidar, Casares renuncia e garante a permanência entre os conselheiros do Consultivo e continua ativo no clube.

Casares, contudo, ainda é investigado pela Polícia Civil e pelo Ministério Público. Há inquéritos que apuram gestão temerária, desvios dos cofres do clube e uso irregular de camarote no MorumBis.

Na reunião de sexta-feira, o então mandatário são-paulino evitou contato com a imprensa. Ele já estava no clube desde a tarde e foi até o salão da reunião por um caminho interno. Durante o encontro, ele sentou-se apenas com seus advogados, isolado dos demais conselheiros.

O presidente alegou ser vítima de acusações sem provas. Disse que, até então, não teve ampla defesa e relatou ter sofrido ameaças.

Quando foi encerrada a reunião, e iniciou a votação, Casares deixou o salão. Por um caminho interno e novamente sem passar próximo dos jornalistas, ele deixou o MorumBis.

