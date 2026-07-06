Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Série D

Ivinhema enfrenta o ASA-AL pela Série D, com transmissão ao vivo

A equipe sul-mato-grossense recebe o time alagoano em partida de ida válida pelo 16 avos da Série D

João Pedro Zequini

06/07/2026 - 11h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Nesta segunda-feira (6), o Azulão do Vale recebe a equipe do ASA de Alagoas, em partida válida pelos 16 avos de finais do Campeonato Brasileiro Série D e terá transmissão ao vivo. 

Único representante do Estado vivo na disputa, o Ivinhema busca continuar fazendo história, já que pela primeira vez Mato Grosso do Sul alcança a terceira fase da competição. 

Após eliminar o Democrata de Governador Valadares na fase anterior, o Azulão chega com moral para o confronto e seguirá na luta pelo acesso, já que neste ano a possibilidade de subir de divisão é maior. 

Por sua vez, a Associação Sportiva Arapiraquense ou como é conhecida ASA de Arapiraca, também busca continuar sonhando com o acesso. 

Tradicional time do futebol nordestino, a equipe alagoana acumula diversas participações nas divisões superiores, incluindo uma participação na Séria A em 1979. 

Na fase anterior, eliminou a equipe do Sergipe em um placar agregado de 2 a 1, pois empatou na partida de ida em 1 a 1 e venceu o jogo da volta por 1 a 0, carimbando vaga para a fase a atual. 

MÁS LEMBRANÇAS 

Vale destacar que o ASA não possui boas lembranças com relação ao futebol sul-mato-grossense. 

Neste ano a equipe alagoana enfrentou o Operário pela primeira fase da Copa do Brasil e após empatar no tempo normal, foi eliminado pelo Galo da Capital nos pênaltis. 

INFORMAÇÕES GERAIS 

A bola rola para Ivinhema e ASA-AL às 19h, horário de Mato Grosso do Sul, no Estádio Saraivão em Ivinhema. A partida também contará com transmissão ao vivo através do Metrópoles, via Youtube.  
 

Estadual

Série B de MS agita final semana no Estado

Misto entra em campo para defender a liderança, quanto o 7 de Setembro busca primeira vitória

04/07/2026 13h30

Compartilhar
Misto e 7 de Setembro abrem a terceira rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense da Série B

Misto e 7 de Setembro abrem a terceira rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense da Série B Foto: Iarly Cauã

Continue Lendo...

A terceira rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense da Série B tem início marcado para este sábado (4), e contará com três partidas para agitar o dia no Estado. O destaque vai para partida entre 7 de Setembro e Misto, que se enfrentam no Douradão em cenários opostos na tabela. 

Abrindo a rodada tem duas partidas no mesmo horário, em Campo Grande, a bola vai rolar às 15h no Estádio das Moreninhas, para Taveirópolis e Aquidauanense. 

As equipes se enfrentam em situações bem parecidas, ambas somam três pontos na até o momento na competição e uma vitória colocaria uma das equipes na parte de cima da tabela, deixando vivo o sonho do acesso. 

A pelota também entra em ação às 15h para 7 de Setembro e Misto de Três Lagoas. Os times chegam para a partida em situações opostas na competição. 

A equipe do Misto vem embalada, único time que ainda não perdeu, além de ser o único 100% até aqui, vai à Dourados buscar mais um triunfo. 

Em contrapartida, o time do Sete ainda não venceu, empatou na estreia e perdeu o último confronto, mas jogando em casa, sonha com a primeira vitória na competição. 

Fechando o dia União ABC e Campo Grande, duelam no Estádio Jacques da Luz, às 18h. Ambas as equipes vem de derrota na última rodada e visam nesta partida embalar de vez na competição. 

A equipe do Campo Grande ainda não venceu e soma apenas um ponto até o momento.

Já o time do União ABC, venceu na estréia e divide a segunda colocação com outras quatro equipes, que também possuem três pontos.  

E busca hoje mais três pontos para se colocar de vez como postulante ao acesso. 

A rodada só será finalizada na segunda-feira (6), na partida entre São Gabriel e Comercial, que se enfrentarão no Estádio das Moreninhas às 19h30. 

São equipes que estão com a mesma pontuação, dois jogos, uma vitória e uma derrota para cada, e três pontos para ambos. 

Logo a vitória levaria alívio para ambas os times, que ganhariam um respiro na tabela. 

FUTSAL

Juventude AG goleia Dracena e diminui distância para o G-8 da LNF Silver

Equipe de Dourados vence por 5 a 2 de virada, chega aos oito pontos e segue viva na disputa por uma vaga nos playoffs

02/07/2026 10h57

Compartilhar
O Juventude AG chegou aos oito pontos e ocupa posição próxima ao grupo dos oito melhores da competição

O Juventude AG chegou aos oito pontos e ocupa posição próxima ao grupo dos oito melhores da competição Divulgação

Continue Lendo...

O Juventude AG conquistou uma vitória importante na noite desta quarta-feira (1º) pela 11ª rodada da Liga Nacional de Futsal Silver. Jogando no Ginásio Municipal Ulysses Guimarães, em Dourados, a equipe bateu o Dracena Futsal por 5 a 2, de virada, e reduziu para dois pontos a diferença em relação à zona de classificação para os playoffs.

Os gols da equipe sul-mato-grossense foram marcados por Lucão, Wellington, Ryan e Acre, que balançou as redes duas vezes e foi um dos destaques da partida. O goleiro Jackson também teve atuação decisiva com importantes defesas. Pelo Dracena, JK e Gu Cardoso marcaram.

Depois de sair atrás no placar, o Juventude AG reagiu ainda no primeiro tempo, mas foi para o intervalo com empate em 2 a 2. Na etapa final, a equipe dominou as ações, contou com dois gols de Acre e fechou a vitória com Ryan, que aproveitou o gol vazio após interceptar um passe do goleiro-linha adversário.

Com o resultado, o Juventude AG chegou aos oito pontos e ocupa posição próxima ao grupo dos oito melhores da competição. O próximo compromisso será no domingo (5), às 10h (horário de MS), diante do Futsal São Lourenço, em Santa Catarina.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de ontem, concurso 7057, sábado (04/07): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 7057, sábado (04/07): veja o rateio

2

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3027, sábado (04/07): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3027, sábado (04/07): veja o rateio

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 7057, sábado (04/07)
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 7057, sábado (04/07)

4

Resultado da Loteria Federal 06080-1 de hoje, sábado (04/07)
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 06080-1 de hoje, sábado (04/07)

5

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3727, sábado (04/07): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3727, sábado (04/07): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Tempo do INSS pode ajudar na aposentadoria do servidor público, mas exige cuidados
Juliane Penteado

/ 3 dias

Tempo do INSS pode ajudar na aposentadoria do servidor público, mas exige cuidados
O contrato "temporário" que durou onze anos
Provenzano

/ 4 dias

O contrato "temporário" que durou onze anos
Entenda se compensa ainda contribuir com 60 anos
Juliane Penteado

/ 26/06/2026

Entenda se compensa ainda contribuir com 60 anos
Golpe do Pix: o que fazer e quando o banco deve devolver seu dinheiro
Provenzano

/ 25/06/2026

Golpe do Pix: o que fazer e quando o banco deve devolver seu dinheiro