Ivinhema enfrenta o ASA-AL pela Série D, com transmissão ao vivo

Estadual

Misto entra em campo para defender a liderança, quanto o 7 de Setembro busca primeira vitória

Misto e 7 de Setembro abrem a terceira rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense da Série B Foto: Iarly Cauã

A terceira rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense da Série B tem início marcado para este sábado (4), e contará com três partidas para agitar o dia no Estado. O destaque vai para partida entre 7 de Setembro e Misto, que se enfrentam no Douradão em cenários opostos na tabela.

Abrindo a rodada tem duas partidas no mesmo horário, em Campo Grande, a bola vai rolar às 15h no Estádio das Moreninhas, para Taveirópolis e Aquidauanense.

As equipes se enfrentam em situações bem parecidas, ambas somam três pontos na até o momento na competição e uma vitória colocaria uma das equipes na parte de cima da tabela, deixando vivo o sonho do acesso.

A pelota também entra em ação às 15h para 7 de Setembro e Misto de Três Lagoas. Os times chegam para a partida em situações opostas na competição.

A equipe do Misto vem embalada, único time que ainda não perdeu, além de ser o único 100% até aqui, vai à Dourados buscar mais um triunfo.

Em contrapartida, o time do Sete ainda não venceu, empatou na estreia e perdeu o último confronto, mas jogando em casa, sonha com a primeira vitória na competição.

Fechando o dia União ABC e Campo Grande, duelam no Estádio Jacques da Luz, às 18h. Ambas as equipes vem de derrota na última rodada e visam nesta partida embalar de vez na competição.

A equipe do Campo Grande ainda não venceu e soma apenas um ponto até o momento.

Já o time do União ABC, venceu na estréia e divide a segunda colocação com outras quatro equipes, que também possuem três pontos.

E busca hoje mais três pontos para se colocar de vez como postulante ao acesso.

A rodada só será finalizada na segunda-feira (6), na partida entre São Gabriel e Comercial, que se enfrentarão no Estádio das Moreninhas às 19h30.

São equipes que estão com a mesma pontuação, dois jogos, uma vitória e uma derrota para cada, e três pontos para ambos.

Logo a vitória levaria alívio para ambas os times, que ganhariam um respiro na tabela.