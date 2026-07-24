Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Futebol

CBF negocia levar amistoso da seleção brasileira para a Índia

O jogo, caso confirmado, será durante a Data Fifa mais longa do ano, entre 21 de setembro e 6 de outubro

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

24/07/2026 - 23h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A CBF está perto de fechar um amistoso da seleção brasileira masculina em Calcutá, na Índia, conforme informado inicialmente pela ESPN e confirmado pelo Estadão.

A proposta partiu do próprio país asiático e agradou a cúpula da entidade máxima do futebol nacional.

Segundo apurou o Estadão, Bangladesh e Singapura, nações que assim como a Índia são conhecidas por reunir uma base sólida de torcedores do Brasil, também negociaram com a CBF, porém não conseguiram um acordo.

O jogo em território indiano, caso confirmado, será durante a Data Fifa mais longa do ano, entre 21 de setembro e 6 de outubro, para a qual já estão agendados amistosos contra a Austrália, nos dias 25 e 29, nas cidades australianas de Townsville e Brisbane.

Ainda não há definição sobre qual seria o adversário da excursão pela Índia.

Neste período de setembro a outubro, que abrange 16 dias, seria possível disputar até quatro partidas, mas a CBF escolheu jogar apenas três.

Chegou-se a considerar um quarto jogo, em Bangladesh, possibilidade descartada porque, mesmo com as duas semanas disponíveis, a avaliação foi de que o calendário ficaria apertado, levando em consideração o tempo de descanso e deslocamento necessário entre um compromisso e outro.

Calcutá, contudo, é próxima da fronteira entre Índia e Bangladesh, portanto os fãs fervorosos do Brasil que residem no país vizinho podem ter a oportunidade de assistir ao time que tanto apoiam.

O maior desafio, contudo, será encontrar adversários de alto nível. Enfrentar seleções europeias está absolutamente descartado, afinal as duas Datas Fifa do final de ano serão utilizadas para o início da nova edição da Liga das Nações da Uefa.

Além de atingir o público do exterior apaixonado pela seleção brasileira na Ásia, a CBF planeja colocar em prática o plano de realizar mais jogos no Brasil em amistosos futuros.

Já há em curso a procura por estádios no País que possam receber partidas ao longo do próximo ciclo.

vice-campeã

Conmebol autoriza homenagem à seleção da Argentina nos playoffs da Sul-Americana

Os times entrarão em campo com uma bandeira comemorativa em referência à campanha da seleção na Copa do Mundo de 2026

21/07/2026 23h00

Compartilhar
Argentina será homenageada pela campanha na Copa 2026, onde terminou como vice-campeã

Argentina será homenageada pela campanha na Copa 2026, onde terminou como vice-campeã Foto: Fifa

Continue Lendo...

A Conmebol autorizou uma homenagem à seleção da Argentina durante os playoffs da Copa Sul-Americana. A iniciativa foi solicitada pela Associação do Futebol Argentino (AFA), presidida por Claudio Tapia, e será realizada pelos clubes argentinos que disputarem esta fase do torneio.

Os times entrarão em campo com uma bandeira comemorativa em referência à campanha da seleção na Copa do Mundo de 2026. A Argentina terminou a competição como vice-campeã mundial, após perder a decisão para a Espanha.

Tapia agradeceu à direção da CONMEBOL pela autorização da homenagem. O dirigente citou o presidente da entidade, Alejandro Domínguez, e o secretário-geral, José Astigarraga, ao comentar a decisão.

"Agradeço ao presidente da CONMEBOL, Alejandro Domínguez, e ao secretário-geral, José Astigarraga, por autorizarem os clubes argentinos a utilizarem a bandeira de agradecimento à nossa Seleção Argentina nos playoffs da Sul-Americana", declarou o presidente da AFA.

A homenagem será adotada já nos próximos confrontos eliminatórios da competição continental. O Boca Juniors enfrenta o O'Higgins na quinta-feira, às 21h30, na La Bombonera, enquanto o Lanús recebe o Cienciano na quarta, no mesmo horário, na La Fortaleza.

Já o Tigre deve fazer a homenagem no Uruguai. O time argentino desafio o Nacional na quarta-feira, às 19h, no Parque Central.

Estadual

A duas rodadas do fim, Aquidauanense e Comercial ficam próximo do acesso

Com o fechamento da quinta rodada, o Campeonato Sul-Mato-Grossense da Série B se aproxima do fim e pode concretizar o primeiro acesso na próxima rodada

21/07/2026 11h15

Compartilhar
Aquidauanense vence de virada e fica a uma vitória do acesso

Aquidauanense vence de virada e fica a uma vitória do acesso Foto: Yasmin Soares

Continue Lendo...

O futebol de Mato Grosso do Sul segue a todo vapor com a Série B estadual e com o fim do campeonato se aproximando, muitas coisas vão se alinhando, como os times que irão subir de divisão e disputar a elite do estado em 2027. 

A quinta rodada terminou e movimentou bem a parte de cima da tabela, havendo mudança na segunda colocação e deixando a briga pela elite ainda mais acirrada nessa reta final. 

PARTIDAS 

Para abrir a quinta rodada, o Taveirópolis recebeu a equipe do 7 de Setembro, sexta-feira (17) no Estádio Jacques da Luz. 

A partida era importante para ambas as equipes continuarem vivas e não se prenderem do pelotão de cima. 

E o Sete não tomou conhecimento do Taveira, venceu fora de casa por 3 a 0, com a vitória a equipe de Dourados vai à 7 pontos, enquanto o Fantasma fica estacionado com 6 pontos, quatro a menos que o primeiro na zona de acesso. 

No sábado (18), foi movimentado com dois jogos, o primeiro foi bem sonolento. O União ABC recebeu o Misto de Três Lagoas em casa, no Estádio das Moreninhas. 

As equipes empataram em 0 a 0 e o empate foi ruim para ambas as equipes, pois ficaram empatadas na pontuação com 8 e o União ainda perdeu a segunda colocação. 

Na segunda partida de sábado, o Campo Grande recebeu o Comercial, também no Estádio das Moreninhas. 

As equipes chegaram para a partida em momentos distintos na competição, o Comercial briga ponto a ponto pelas primeiras posições, enquanto o Campo Grande, soma apenas um ponto e amarga a última colocação na tabela. 

E a partida foi dominino total para os comercialinos, vitória convincente por 3 a 1, com direito a dois gols de Jobson, ex-Botafogo. 

Com a vitória, a equipe do Comercial chegou aos 10 pontos e subiu para a segunda colocação, se aproximando cada vez mais do acesso à elite. 

Para finalizar a rodada o São Gabriel recebeu na noite da última segunda-feira (20), a equipe do Aquidauanense no Jacques da Luz, que buscava retomar a liderança. 

A equipe do São Gabriel assustou o time de Aquidauana, abrindo o placar, mas o Azulão reagiu e buscou a virada, que além dos três pontos, também devolveu a liderança para a equipe. 

Com a vitória, o Aquidauanense chegou aos 12 pontos e pode garantir o acesso já na próxima rodada. 

Veja a tabela após a conclusão da quinta rodada: 

Aquidauanense vence de virada e fica a uma vitória do acessoReprodução / FFMS

SEQUÊNCIA 

A sexta e penúltima rodada pode ser decisiva para a competição, podendo concretizar os acessos com uma rodada de antecedência, veja os confrontos: 

Sábado - 25 de julho 

  • 15h – EC Comercial x Misto EC – Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande; 
  • 17h – CE União ABC x CD 7 de Setembro – Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. 

Domingo - 26 de julho 

  •  15h – EC Campo Grande x Aquidauanense FC – Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande; 
  • 17h – EC Taveirópolis x São Gabriel EC – Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Asfalto feito pelo presidente da Agesul se esfarela dias após liberação
MS-276

/ 12 horas

Asfalto feito pelo presidente da Agesul se esfarela dias após liberação

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 7074, sexta-feira (24/07)
LOTERIAS

/ 4 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7074, sexta-feira (24/07)

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3744, sexta-feira (24/07)
LOTERIAS

/ 4 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3744, sexta-feira (24/07)

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 7073, quinta-feira (23/07): veja o rateio
LOTERIAS

/ 16 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 7073, quinta-feira (23/07): veja o rateio

5

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2954, sexta-feira (24/07)
LOTERIAS

/ 4 horas

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2954, sexta-feira (24/07)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Deficiência não se confunde com capacidade para o trabalho no BPC/LOAS
Juliane Penteado

/ 1 dia

Deficiência não se confunde com capacidade para o trabalho no BPC/LOAS
Seguro negado por "doença preexistente": A nova lei mudou as regras do jogo
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Seguro negado por "doença preexistente": A nova lei mudou as regras do jogo
Inteligência Artificial: como pequenas e médias empresas podem usar hoje
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Inteligência Artificial: como pequenas e médias empresas podem usar hoje
Está pagando 27,5% de IR na Fonte? Saiba como pagar menos imposto dentro da lei
Provenzano

/ 1 semana

Está pagando 27,5% de IR na Fonte? Saiba como pagar menos imposto dentro da lei