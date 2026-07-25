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Brasil bate favorita Itália e terá Turquia na final da Liga das Nações

Seleção feminina decide título inédito às 8h30 deste domingo (26)

Agência Brasil

25/07/2026 - 20h00
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A seleção brasileira feminina de vôlei despachou a Itália, atual campeã mundial e olímpica, com vitória de virada por 3 sets a 2 (25/21, 21/25. 24/26, 25/21 e 12/15) e vai disputar o título inédito da Liga das Nações contra a Turquia neste domingo (26), a partir das 8h30 (horário de Brasília), em Macau (China). Após amargar dois vice-campeonatos com revés para as italianas na final do torneio (2025 e 2022), as brasileiras não se abalaram em quadra, mesmo saindo atrás do placar no primeiro set. Uma das protagonistas foi a ponteria Ana Cristina, maior pontuadora do jogo com 23 acertos.

“É até difícil falar. São muitas emoções. No ano passado, eu não estava nas finais. Agora tento me divertir dentro de quadra, chamar o time. Acreditamos que podíamos bater a Itália. Estou muito feliz, muito orgulhosa das meninas. Nunca é fácil jogar contra as italianas, ainda mais nas condições em que estamos. O campeonato é muito longo, desgastante. Muitas meninas estão com dores. Mas temos um objetivo em comum e queremos chegar lá”, analisou Ana Cristina, que no ano passado ficou fora da final devido a uma lesão no joelho sofrida na primeira fase do torneio.

Quem também sobressaiu com a Amarelinha foi a ponteira Júlia Bergman, que anotou 15 pontos. Um deles de bloqueio, ao final da terceira parcial, quando o Brasil cravou 26/24 e virou o placar em Macau para 2 sets a 1.

“Muito feliz de estar numa final da Liga das Nações com esse time que trabalhou tanto para estar aqui e luta todos os dias. Ganhar desse [time] da Itália só mostra o trabalho que fizemos o tempo todo. É comemorar, descansar um pouco e trabalhar para buscar esse ouro”, disse Bergmann, de 25 anos.

Mesmo desfalcada de titulares como a ponteira Gabi (desconforto na região lombar), a oposta Tainara e a central Julia Kudiesse – ambas por lesões -, a equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães deu um nó tático no poderoso ataque italiano, com bloqueio impecável sobre as opostas Paola Egonu e Ekaterina Antropova.

No quarto set as italianas reagiram e arrancaram o empate em 2 sets a 2 ao fechar a parcial em 25 a 21, levando a definição do jogo para o tie-break. O Brasil se valeu de erros das adversárias para abrir vantagem de 7 a 4, mas as italianas se recuperaram e empataram em 9 a 9. Determinadas, as brasileiras reforçaram o bloqueio e o ataque, e selaram a vitória na parcial (15/12) e a classificação.

“Foi um resultado muito positivo. Estou muito orgulhoso do time. Ganhamos um jogo como esse, com algumas jogadoras jovens se apresentando muito bem, com personalidade. Infelizmente estamos sem jogadoras importantes como a Gabi, a Julia Kudiess e a Tainara, além da Nyeme. Esse é o time que precisamos desenvolver, pensando no futuro, pois o nosso principal objetivo é chegar na melhor maneira possível nos Jogos Olímpicos. Vamos jogar para vencer a Liga das Nações, mas temos que pensar no próximo jogo. Ainda falta o degrau mais alto que precisamos atingir. É uma grande chance e vamos precisar de muita luta, dedicação e atitude”, projetou o treinador.

Neste domingo (26), a seleção terá pela frente a Turquia, que derrotou a China na outra semi deste sábado (25), por 3 set a 0 (25/21, 25/15 e 25/20), em menos de 1h20 de confronto. Quarta colocada na primeira fase da Liga das Nações, a equipe turca busca o bicampeonato – o primeiro foi obtido em 2023.

Futebol

Inter Miami anuncia contratação de Casemiro para jogar ao lado de Messi

Casemiro assinou contrato até o fim da temporada de 2027 da MLS

22/07/2026 23h00

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Richard Sellers/Allstar/Getty Images

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O Inter Miami anunciou nesta quarta-feira a contratação de Casemiro. Aos 34 anos, o volante brasileiro chega ao clube da MLS após encerrar sua passagem pelo Manchester United e terá a oportunidade de dividir o elenco com Lionel Messi e Luis Suárez.

Casemiro assinou contrato até o fim da temporada de 2027 da MLS, com opção de renovação até junho de 2029.

O jogador chega sem custos de transferência, após ficar livre no mercado ao término de seu vínculo com o clube inglês.

"O que mais me motiva, e acho que isso vale para todos os jogadores, é vencer e continuar crescendo. O projeto que o clube me apresentou, junto com o esforço de todos para me trazer para cá, significa muito para mim", afirmou o brasileiro.

A contratação encerra uma negociação que se estendeu por mais de três meses.

Além do Inter Miami, Casemiro recebeu sondagens de clubes como Juventus, Inter de Milão e equipes da Arábia Saudita, mas optou pelo projeto da equipe norte-americana.

O volante deixou o Manchester United depois de três temporadas.

Contratado em 2022, após uma trajetória vitoriosa pelo Real Madrid, Casemiro conquistou a Copa da Liga Inglesa e a Copa da Inglaterra durante sua passagem pelo futebol inglês.

Pentacampeão da Champions League pelo Real Madrid, o brasileiro também acumula títulos do Campeonato Espanhol, do Mundial de Clubes e da Copa América, este com a seleção.

A estreia pelo Inter Miami ainda depende da emissão do visto de trabalho para os Estados Unidos.

vice-campeã

Conmebol autoriza homenagem à seleção da Argentina nos playoffs da Sul-Americana

Os times entrarão em campo com uma bandeira comemorativa em referência à campanha da seleção na Copa do Mundo de 2026

21/07/2026 23h00

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Argentina será homenageada pela campanha na Copa 2026, onde terminou como vice-campeã

Argentina será homenageada pela campanha na Copa 2026, onde terminou como vice-campeã Foto: Fifa

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A Conmebol autorizou uma homenagem à seleção da Argentina durante os playoffs da Copa Sul-Americana. A iniciativa foi solicitada pela Associação do Futebol Argentino (AFA), presidida por Claudio Tapia, e será realizada pelos clubes argentinos que disputarem esta fase do torneio.

Os times entrarão em campo com uma bandeira comemorativa em referência à campanha da seleção na Copa do Mundo de 2026. A Argentina terminou a competição como vice-campeã mundial, após perder a decisão para a Espanha.

Tapia agradeceu à direção da CONMEBOL pela autorização da homenagem. O dirigente citou o presidente da entidade, Alejandro Domínguez, e o secretário-geral, José Astigarraga, ao comentar a decisão.

"Agradeço ao presidente da CONMEBOL, Alejandro Domínguez, e ao secretário-geral, José Astigarraga, por autorizarem os clubes argentinos a utilizarem a bandeira de agradecimento à nossa Seleção Argentina nos playoffs da Sul-Americana", declarou o presidente da AFA.

A homenagem será adotada já nos próximos confrontos eliminatórios da competição continental. O Boca Juniors enfrenta o O'Higgins na quinta-feira, às 21h30, na La Bombonera, enquanto o Lanús recebe o Cienciano na quarta, no mesmo horário, na La Fortaleza.

Já o Tigre deve fazer a homenagem no Uruguai. O time argentino desafio o Nacional na quarta-feira, às 19h, no Parque Central.

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