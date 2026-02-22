Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Árbitra de MS é alvo de ataque machista após eliminação no Paulistão

Daiane Muniz, natural de Três Lagoas, foi ofendida por jogador do Red Bull Bragantino; clube, FPF e Justiça Desportiva reagiram ao caso

Alicia Miyashiro e Estadão Conteúdo

22/02/2026 - 08h30
Natural de Três Lagoas, no leste de Mato Grosso do Sul, a árbitra Daiane Caroline Muniz dos Santos se tornou o centro de uma polêmica nacional após sofrer ataques machistas do zagueiro Gustavo Marques, do Red Bull Bragantino, depois da derrota por 2 a 1 para o São Paulo, resultado que eliminou a equipe do interior do Campeonato Paulista.

Revoltado com o resultado, o jogador concedeu entrevista em campo e direcionou críticas agressivas à arbitragem, questionando a capacidade profissional de Daiane com base em seu gênero. Em tom ofensivo, afirmou que “não acha que ela tem capacidade de apitar um jogo desse tamanho” e sugeriu que partidas decisivas não deveriam ser comandadas por mulheres, declarações que repercutiram negativamente dentro e fora do futebol.

O episódio contrasta com a trajetória de Daiane Muniz, que construiu carreira marcada por pioneirismo. Em 2020, ela se tornou a primeira mulher a atuar como árbitra principal em uma partida do Campeonato Sul-Mato-Grossense masculino. Posteriormente, transferiu-se para a Federação Paulista e passou a integrar o quadro de árbitros de vídeo (VAR) em competições nacionais.

A árbitra também tem experiência internacional. Atuou como árbitra assistente de vídeo na Copa do Mundo Feminina Sub-20, realizada na Costa Rica, em 2022, e repetiu a função na Copa do Mundo Feminina de 2023, consolidando seu nome entre as profissionais de maior projeção da arbitragem brasileira.

Repercussão e pedido de desculpas

Após a repercussão das falas, o Red Bull Bragantino divulgou nota oficial repudiando as declarações do atleta e pedindo desculpas públicas à árbitra e às mulheres. Segundo o clube, Gustavo Marques, acompanhado do diretor esportivo Diego Cerri, foi até o vestiário da arbitragem para se desculpar pessoalmente ainda no estádio.

De acordo com a direção do clube, Daiane aceitou o pedido de desculpas, mas alertou o jogador sobre a gravidade das palavras utilizadas e a necessidade de maior responsabilidade, mesmo em momentos de emoção após uma eliminação. O Bragantino informou ainda que estuda a aplicação de punições internas ao atleta.

Depois do ocorrido, o time de Bragança divulgou uma nota oficial. Confira abaixo:

“O Red Bull Bragantino vem a público reforçar o pedido de desculpas a todas as mulheres e, principalmente, à árbitra Daiane Muniz. O clube não compactua e repudia a fala machista do zagueiro Gustavo Marques, dita após a partida. Ainda no estádio, o jogador e o diretor esportivo do clube, Diego Cerri, se dirigiram até o vestiário da arbitragem para pedir desculpas pessoalmente em nome da instituição e reconhecer o erro.

Ambos também atenderam a imprensa no local. Sabemos que o peso de uma eliminação é frustrante, mas nada justifica o que foi dito. Seja no futebol ou em qualquer meio da sociedade. O clube vai estudar nos próximos dias a punição que será aplicada ao atleta."

A Federação Paulista de Futebol também se manifestou, classificando as falas como machistas, preconceituosas e incompatíveis com os valores do esporte. Em nota, a entidade destacou o orgulho de contar com dezenas de mulheres em seu quadro de arbitragem e reafirmou apoio integral à árbitra sul-mato-grossense.

A FPF informou que encaminhou o caso ao Tribunal de Justiça Desportiva, que irá avaliar se aceita a denúncia e quais sanções podem ser aplicadas ao jogador. Como as ofensas ocorreram após o apito final, não houve punição disciplinar em campo por parte da arbitragem.

Confira a nota completa: 

“É com profunda indignação e revolta que a Federação Paulista de Futebol recebeu a entrevista do atleta Gustavo Marques, do Red Bull Bragantino, após a partida contra o São Paulo, neste sábado (21), pelo Paulistão Casas Bahia. Uma declaração em relação à árbitra Daiane Muniz que reflete uma visão primitiva, machista, preconceituosa e misógina, incompatível com os valores que regem a sociedade e o futebol. É

absolutamente estarrecedor que um atleta, em qualquer circunstância, questione a capacidade de um árbitro com base em seu gênero. A FPF tem orgulho de contar em seu quadro com 36 árbitras e assistentes e continua trabalhando ativamente para que este número cresça.

Daiane Muniz é uma árbitra FPF/CBF/FIFA da mais alta qualidade técnica, correta e de caráter. A FPF reforça todo apoio a Daiane e a todas as mulheres que atuam ou desejam atuar em qualquer área do futebol. Nosso trabalho diário é para garantir que o futebol seja um ambiente seguro e justo para todas as mulheres.

Por fim, a FPF encaminhará tais declarações à Justiça Desportiva, para que esta tome todas as providências cabíveis."

SPFC

São Paulo anuncia renovação de contrato do atacante Luciano até dezembro de 2028

Também há metas previstas que podem estender o acordo automaticamente por mais uma temporada, até o fim de 2029

20/02/2026 23h00

São Paulo anuncia renovação de contrato do atacante Luciano até dezembro de 2028

São Paulo anuncia renovação de contrato do atacante Luciano até dezembro de 2028 Divulgação

O São Paulo garantiu a permanência de um de seus principais nomes do elenco. O clube acertou a renovação contratual do atacante Luciano até 31 de dezembro de 2028, com metas previstas que podem estender o acordo automaticamente por mais uma temporada, até o fim de 2029.

"O São Paulo acertou a renovação do contrato de Luciano até 31 de dezembro de 2028, com metas estipuladas para uma prorrogação automática até 31 de dezembro de 2029", escreveu o clube em seu perfil no X.

Identificado com a torcida, o camisa 10 comemorou a continuidade da trajetória no clube do Morumbi e destacou o vínculo emocional criado ao longo dos anos.

"O que me deixa mais feliz é ouvir que o Luciano é intenso como um torcedor dentro do campo, que o Luciano representa o sentimento dos são-paulinos. Vivi momentos que vão ficar pra sempre na memória, na minha e da minha família, e quero continuar escrevendo essa história", disse Luciano.

Para a diretoria, a renovação simboliza a valorização de um atleta que alia desempenho e liderança. O presidente Harry Massis Júnior ressaltou a importância do atacante no planejamento esportivo.

"Luciano é um pilar do nosso elenco. Tem números consistentes desde que chegou ao clube, conquistou o respeito do torcedor são-paulino e com certeza continuará colaborando para os objetivos do clube. É uma satisfação garantir a permanência dele por mais tempo", comentou.

No mesmo tom, o executivo de futebol Rui Costa apontou que a decisão vai além das estatísticas. "A renovação do Luciano foi referendada por ele próprio, no dia a dia. Dentro de campo, com números representativos, e fora dele, com uma posição de liderança cada vez mais acentuada dentro do nosso grupo. Ter jogadores com esse grau de identificação com o torcedor é algo que consideramos preponderante", avaliou.

Luciano chegou ao São Paulo em agosto de 2020, após passagem pelo Grêmio, e não demorou a se destacar. Logo em sua primeira temporada, terminou como artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 18 gols, dividindo o posto com Claudinho, então no Red Bull Bragantino.

Desde então, construiu números expressivos: são 330 partidas disputadas e 105 gols marcados com a camisa tricolor, além de 33 assistências. O atacante já figura como o 18º maior artilheiro da história do clube e ocupa o terceiro lugar entre os goleadores do São Paulo neste século, atrás apenas de Luis Fabiano e Rogério Ceni.

O atacante foi decisivo na conquista do Campeonato Paulista de 2021, ao marcar na final contra o Palmeiras, e ajudou o clube a levantar os inéditos troféus da Copa do Brasil, em 2023, e da Supercopa Rei, em 2024.

Azulão

Ivinhema vence Independente-AP e se classifica na Copa do Brasil

Com o resultado, o clube garante mais R$ 830 mil em premiação, que se somam aos R$ 400 mil já recebidos pela participação na primeira fase

20/02/2026 14h00

Fogliato, autor do único gol da partida disputada no Estádio Saraivão

Fogliato, autor do único gol da partida disputada no Estádio Saraivão Foto: Rodrigo Moreira

O Ivinhema Futebol Clube está na segunda fase da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira (18), no Estádio Saraivão, a equipe sul-mato-grossense venceu o Independente-AP por 1 a 0, com gol solitário de Fogliato aos 37' do segundo tempo. Com o resultado, o clube garante mais R$ 830 mil em premiação, que se somam aos R$ 400 mil já recebidos pela participação na primeira fase.

Na próxima etapa, o adversário será o Volta Redonda Futebol Clube, novamente em jogo único e com mando do Ivinhema.

O confronto

Em partida bastante equilirada, o primeiro tempo foi bastante disputado e com maior domínio do Independente, que teve maior posse de bola, mas criou poucas chances efetivas. Goleiro do Azulão, Neto praticamente não foi exigido, e o confronto foi para o intervalo sem gols.

Na etapa final, o Ivinhema passou a controlar mais as ações. Com melhor ritmo de jogo, o time conseguiu pressionar até abrir o placar. Após troca de passes pela esquerda, Eliezer fez o pivô e rolou para Fogliato, que finalizou de fora da área, no canto esquerdo baixo de Tião.

Em desvantagem, o time amapaense avançou as linhas e deu espaço para contra-ataques. Aos 47' Pedrinho ainda acertou a trave em jogada rápida, mas o lance não alterou o resultado.

Adeus

Fora de casa, o Futebol Clube Pantanal foi eliminado ao perder por 2 a 0 para o Ji-Paraná, no Estádio Biancão, em Rondônia. Palácios e Lelo marcaram os gols da vitória rondoniense, que agora enfrenta o Ypiranga-RS fora de casa.

Confrontos da 2ª fase

Terça-feira, 3 de março

  • CRB-AL x Porto-BA
  • Figueirense x Azuriz-PR

Quarta-feira, 4 de março

  • Santa Catarina x Cuiabá-MT
  • Betim x Operário-PR
  • Ivinhema x Volta Redonda-RJ
  • Nova Iguaçu x Lagarto-SE
  • Velo Clube x Vila Nova-GO
  • Tuna Luso-PA x Tocantinópolis-TO
  • Avaí-SC x Porto Vitória-ES
  • Rio Branco-ES x Athletic Club
  • Manauara x Itabaiana-SE
  • América-MG x Tirol-CE

Quinta-feira, 5 de março

  • Trem-AP x Fluminense-PI
  • Desportiva Ferroviária x Sport
  • Portuguesa-RJ x Maracanã-CE
  • Juventude x Guaporé
  • Santa Cruz x Sousa-PB

Saiba*

Pela 2ª fase, o Operário enfrenta o ASA de Arapiraca, em Alagoas, na próxima quarta-feira (25).

