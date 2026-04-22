Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Futebol

City desperdiça várias chances, mas bate e rebaixa o Burnley e assume topo da Premier League

Restando 15 pontos em disputa para a definição do título, City e Arsenal agora somam os mesmos 70

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

22/04/2026 - 23h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Há um mês, o Arsenal contava os jogos para voltar a conquistar a Premier League - ainda pode, com cinco rodadas para o fim. O time londrino tinha nove pontos de vantagem e vivia enorme tranquilidade.

Nesta quarta-feira, depois de tropeçar duas vezes seguidas, viu o rival Manchester City, seu algoz na rodada passada, ganhar jogo atrasado por 1 a 0 na casa do penúltimo colocado e matematicamente rebaixado Burnley e assumir a liderança nos critérios de desempate.

Restando 15 pontos em disputa para a definição do título, City e Arsenal agora somam os mesmos 70, com idêntico saldo de 37 gols, mas com o time de Pep Guardiola em vantagem pelos gols pró: 66 a 63 - também leva vantagem no confronto direto.

Apesar do resultado magro, o Manchester City produziu o suficiente para até golear, carimbando a trave em duas oportunidades e vendo o goleiro Dubravka ser o destaque da partida ao realizar diversas oportunidades tamanha a superioridade rival.

Empolgado por ganhar a "final antecipada" diante do Arsenal, no fim de semana, o City entrou em campo na casa do Burnley ciente que não podia desperdiçar pontos para assumir a liderança. E rapidamente tomou postura agressiva, com Cherki acertando o travessão após desvio do goleiro Dubravka com menos de quatro minutos.

O grito de gol saiu no lance seguinte, em arrancada de Haaland e finalização com cavadinha. O centroavante recebeu lindo passe de Doku em jogada que começou quase na área dos visitantes. A trama de pé em pé terminou com o camisa 9 saindo de seu campo e mostrando frieza para mandar às redes.

O gol fez muito bem ao City, que continuou dominando todas as ações e bombardeando a meta de Dubravka, o destaque do Burnley. Cherki era quem mais dava trabalho, apesar da batida de O'Reilly exigir grande defesa. O time da casa apostava em raros contragolpes e viu Flemming desperdiçar duas boas chances.

O City enfileirava chances criadas e desperdiçadas, o que poderia custar caro. Após o intervalo, foi a vez de Semenyo mandar pelo alto a oportunidade do 2 a 0. Haaland parou na trave Deixar o frágil Burnley "vivo" na partida, com o apoio da torcida, era tudo o que Guardiola não queria, o que justificava os pedidos ao time atacar.

Insatisfeito com a produção ofensiva, Guardiola resolveu colocar Savinho na vaga de Semenyo. O brasileiro entrou 'elétrico', se movimentando bem e repetindo o que os companheiros mais faziam em campo: perder gol. O brasileiro recebeu livre na área, escolheu o canto e parou em nova defesa de Dubravka.

Diferentemente da etapa inicial, na qual viu o oponente acertar alguns contra-ataques, desta vez, porém, o City soube se defender e, se não fez mais gols, ao menos segurou o importante triunfo por placar magro suficiente para chegar ao topo. O Burnley lamentou o rebaixamento.

Campeão da Copa da Liga Inglesa nesta temporada, Guardiola leva o City à liderança após jogar a toalha no decorrer da Premier League, na qual busca seu sétimo título com a equipe - são 19 conquistas pelo clube de Manchester do treinador espanhol.

futebol

O que faz o Brasileirão atrair moçambicanos por talento e emoção?

20/04/2026 15h20

Compartilhar

Continue Lendo...

O futebol brasileiro, em especial o Brasileirão, conquistou grande popularidade entre os torcedores em Moçambique. Esse crescente interesse é impulsionado por uma combinação de idioma compartilhado, conexões culturais e um estilo de jogo empolgante.

Para muitos torcedores moçambicanos, o Campeonato Brasileiro é mais do que apenas uma liga estrangeira e ele transmite uma sensação familiar e envolvente.

Essa proximidade também influencia a forma como os torcedores interagem com o jogo, incluindo atividades como apostas em futebol, onde o conhecimento sobre times e jogadores adiciona uma camada extra de envolvimento. Neste artigo, exploramos os principais motivos por trás de sua popularidade em Moçambique. 

Idioma como meio facilitador 

Por terem uma colonização comum e uma referência histórica similar, Brasil e Moçambique possuem uma série de familiaridades. Para começar, o idioma desponta como um item fundamental e um dos primeiros pontos a influenciar na popularidade do Campeonato Brasileiro em Moçambique.

Tendo o português como língua oficial, ambos os países conseguem compartilhar de narrativas, comentários e consumo de conteúdos esportivos de forma direta, sem a necessidade de traduções ou adaptações. Com isso, um clima de familiaridade é criado, aproximando torcedores de ambos os países. 

A influência que o Brasil exerce sobre a cultura de Moçambique também é um fator importante para essa conexão. Especialmente por meio das músicas, novelas e outros produtos de entretenimento, o Brasil consolidou sua presença na cultura moçambicana.

E, da mesma forma, o futebol brasileiro também acaba sendo percebido como algo próximo e quase “de casa”. Assim, muitos crescem assistindo aos jogos e acompanhando os conteúdos do Campeonato Brasileiro.  

Técnica como inspiração 

Um fator extremamente relevante para a popularidade do futebol brasileiro e, em especial, dos clubes que disputam o Brasileirão, é o seu estilo de jogo e a técnica em campo.

O futebol jogado no Brasil acaba encantando torcedores de todo o mundo, principalmente por oferecer partidas dinâmicas, com muitos gols, jogadas e feitos que tornam cada partida única, envolvente e capaz de chamar atenção do início ao fim.

Logo, a competitividade do Campeonato Brasileiro também contribui para essa popularidade, pois, ao contrário de outras ligas, o Brasileirão é conhecido pelo equilíbrio entre suas equipes, em que vários dos clubes têm condições reais de brigar pelo título do campeonato. 

Além da técnica e do bom futebol, os jogadores brasileiros, em sua maioria, também se destacam por seu carisma e envolvimento direto com as torcidas.

Essa conexão faz com que os torcedores se sintam cada vez mais engajados, dispostos a acompanhar suas rotinas, torcer dentro dos campos e consumir cada vez mais conteúdos relacionados ao esporte. Assim, os moçambicanos acabam acompanhando a trajetória destes atletas, aumentando o engajamento com os clubes e as competições. 


Redes sociais: um impulso transformador 

Outro canal que influencia, e muito, nessa popularidade são as redes sociais. Os clubes brasileiros e os jogadores, é claro, são bastante ativos nas plataformas. A produção de conteúdos é constante e essa presença digital acaba aproximando ainda mais os fãs moçambicanos.

Além disso, elas contribuem também para a formação de comunidades, construindo espaços em que os torcedores podem compartilhar opiniões, celebrar vitórias, discutir resultados e até mesmo tornar seus palpites em apostas ainda mais certeiros, principalmente por meio da análise dos resultados e da identificação de padrões. 

Conclusão: benefícios para ambos os lados 

Seja influenciado por amigos, familiares ou pelas comunidades que se formam, os moçambicanos têm demonstrado um crescimento cada vez maior pelo futebol brasileiro.

Assistir aos jogos já se tornou algo que vai muito além de prestigiar um esporte, se tornando uma atividade social, um momento de convivência e muita troca. Esse aspecto acaba fortalecendo os vínculos e, por consequência, contribuindo para sua continuidade ao longo do tempo.  

Em resumo, os jogos do futebol brasileiro, em especial, do Brasileirão, se tornaram populares por meio da combinação de uma série de fatores: idioma, proximidade cultural, estilo de jogo e, é claro, identificação.

É um fenômeno complexo, mas muito benéfico para ambas as partes, refletindo as conexões históricas e culturais entre dois países tão próximos e tão distantes ao mesmo tempo. Esse fenômeno mostra de forma clara como o futebol pode unir as pessoas, criando laços que vão muito além das quatro linhas do gramado. 
 

Brasileirão

Ivinhema perde em casa e grupo 11 tem novo líder após o término da rodada

Jogando no Saraivão o Azulão do Vale foi superado pelo Betim, que assume a liderança

20/04/2026 10h43

Compartilhar
Ivinhema é superado em casa e perde a liderança do grupo 11

Ivinhema é superado em casa e perde a liderança do grupo 11 Foto: Ribero Jr

Continue Lendo...

No último domingo (19) em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série D, o Ivinhema recebeu no Estádio Saraivão a equipe do Betim de Minas Gerais e em jogo movimentado, saiu derrotado por 3 a 1. 

A partida na primeira etapa foi truncada e o gol saiu apenas nos acréscimos, com o lateral-esquerdo Pedro Henrique, que pisou na área e abriu o placar, aos 47 minutos do primeiro tempo, levando a vantagem para o intervalo. 

O segundo tempo foi recheado com mais gols, com o fim de partida se aproximando, Paulo Henrique ampliou para os visitantes, após um belo contra-ataque da equipe mineira. 

O time do Ivinhema ainda tentou a reação com Alison Costa, que diminuiu o marcador após bela cobrança de falta, aos 37 minutos da etapa complementar. 

Mas no apagar das luzes após um vacilo da defesa do Ivinhema, Marcelo aproveitou e deu números finais ao jogo, fazendo o terceiro gol do Betim aos 46 minutos da etapa final.

O resultado da partida foi suficiente para fazer grandes alterações na tabela do grupo 11, o Betim que antes era segundo colocado, com a vitória assume a liderança de forma isolada, com 7 pontos. 

Já o Ivinhema, que era líder, caiu para a terceira posição, dividindo pontos com o segundo colocado Uberlândia, mas acabou ficando atrás no saldo de gols, fechando a zona de classificação, tem o próximo adversário do Azulão, o Operário que possui três pontos conquistados em três partidas. 

O próximo compromisso do Ivinhema é um confronto caseiro, o time recebe o Operário, a partida acontecerá no Estádio Saraivão, no próximo domingo dia 26. A bola rola às 17h horário de MS. 
 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Campo-grandense desaparecida em SC pode ter fugido após desvio de R$ 40 mil
polícia investiga

/ 1 dia

Campo-grandense desaparecida em SC pode ter fugido após desvio de R$ 40 mil

2

Novas pontes de embarque devem estrear nesta quarta no aeroporto da Capital
REQUALIFICAÇÃO

/ 1 dia

Novas pontes de embarque devem estrear nesta quarta no aeroporto da Capital

3

Aos 75 anos, promotor de Mato Grosso do Sul pede aposentadoria
MATO GROSSO DO SUL

/ 10 horas

Aos 75 anos, promotor de Mato Grosso do Sul pede aposentadoria

4

Ambulantes acampam 24 horas antes de show em posto de gasolina
"CÊ TÁ DOIDO"

/ 12 horas

Ambulantes acampam 24 horas antes de show em posto de gasolina

5

Governo de MS contrata show de DJ por mais de R$ 500 mil
CULTURA

/ 11 horas

Governo de MS contrata show de DJ por mais de R$ 500 mil

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Ceratocone dá direito à aposentadoria?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Ceratocone dá direito à aposentadoria?
Com quantos anos pode se aposentar quem já tem 30 anos de contribuição?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 10/04/2026

Com quantos anos pode se aposentar quem já tem 30 anos de contribuição?
Michel Constantino: A hegemonia dos carros elétricos movido a ciência
EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

/ 2 semanas

Michel Constantino: A hegemonia dos carros elétricos movido a ciência
Juliane Penteado: Servidor público pode antecipar a aposenta
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 03/04/2026

Juliane Penteado: Servidor público pode antecipar a aposenta