Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Eliminação

Pantanal cai nos pênaltis e é eliminado da Copa do Brasil Feminina

O jogo no tempo regulamentar ficou empatado em 1 a 1 e nas penalidades o time sul-mato-grossense foi superado pela equipe da Liga Sanjoanense do Piauí

João Pedro Zequini

23/04/2026 - 12h35
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Na última quarta-feira (22) a equipe feminina do Pantanal SAF entrou em campo em partida válida pela fase preliminar da Copa do Brasil Feminina, o adversário foi a equipe da Liga Sanjoanense (PI). 

A partida aconteceu no Estádio Jacques da Luz em Campo Grande e com a bola rolando o time do Pantanal foi mais perigoso e efetivo, pelo menos na primeira etapa. 

Após jogada pela ala direita do campo, a bola foi cruzada na área da equipe adversária e após falha da goleira do Sanjoanense, Emanuelle apareceu livre no segundo poste para cabecear e abrir o placar para o Pantanal aos 36 minutos da primeira etapa. 

Na segunda etapa, a árbitra mal soou o apito e em um vacilo da defesa do time pantaneiro, a equipe piauiense empatou a partida com um minuto de bola rolando no segundo tempo. 

A partida não teve mais gols e com a igualdade permanecendo no placar, não restou outra alternativa, o jogo seria decidido nas penalidades.  

Na disputa de pênaltis, que teve 18 cobranças no total, terminou após Sorriso perder a cobrança do Pantanal enquanto do outro lado Duh Ramos converteu e colocou a Liga Sanjoanense na próxima fase da Copa do Brasil Feminina. 

O próximo desafio das pantaneiras é válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A3, o time recebe no sábado (25), a equipe do Várzea Grande de Mato Grosso. A bola rola às 16h (horário de MS) no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. 
 

Divisão de acesso

Juventude AG vai ao Maranhão em busca da 1ª vitória na Liga Nacional de Futsal

Time de Dourados disputa simultaneamente três competições neste primeiro semestre

22/04/2026 16h00

Compartilhar

Foto: Divulgação JAG

Continue Lendo...

O Juventude AG, time de Dourados, entra em quadra nesta quinta-feira (23) com objetivo de conquistar a primeira vitória na Liga Nacional de Futsal (LNF) Silver. A equipe sul-mato-grossense enfrenta o Balsas Futsal, às 21h, no Ginásio Castelinho, em São Luís, duelo válido pela terceira rodada da competição que dá acesso à elite do futsal brasileiro.

O confronto marca o primeiro jogo do time maranhense como mandante na história da LNF Silver, o que aumenta o grau de dificuldade para o Juventude AG, uma vez que o adversário joga motivado após empatar fora de casa com o Blumenau Futsal (SC) e somar seu primeiro ponto no último dia 16.

Para o Juventude, o duelo representa a chance de recuperação e afirmação na competição nacional, uma vez que na primeira rodada, a equipe douradense perdeu por 4 a 1 para o São Caetano fora de casa, na ronda seguinte empatou em 3 a 3 contra o Joaçaba (SC). 

Calendário

O time de Dourados divide atenções com um calendário intenso e disputa simultaneamente três competições neste primeiro semestre, o que exige gestão física do elenco e regularidade dentro de quadra.

Além do compromisso pela LNF Silver, a equipe sul-mato-grossense já tem sequência definida nas próximas semanas. No domingo (26), recebe o Minas Tênis Clube no Ginásio Municipal de Esportes Ulysses Guimarães, em Dourados, pela Copa LNF. Na sequência, viaja para Brasília (DF), onde enfrenta o Fidas Futsal no dia 2 de maio, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

A maratona fora de casa continua no dia 6 de maio, contra o Apodi Futsal, no Rio Grande do Norte. Depois, o Juventude AG retorna a Dourados para dois compromissos consecutivos diante da torcida: no dia 10, decide a vaga na Copa do Brasil contra o Fidas, e no dia 14, encara o Concórdia Futsal-SC pela quinta rodada da LNF Silver.

Assine o Correio do Estado

CLIMA DE COPA

Sem Neymar e com Rodrygo: lançamento na Espanha dá spoiler de álbum da Copa

A Panini, responsável pelo álbum, já havia descartado o astro brasileiro de outro produto que lançou para a Copa do Mundo, o Adrenalyn XL

21/04/2026 19h00

Compartilhar
Álbum da Copa do Mundo já foi lançado na Espanha e revelou ausência de Neymar

Álbum da Copa do Mundo já foi lançado na Espanha e revelou ausência de Neymar Foto: Naiara Araújo/Estadão

Continue Lendo...

O álbum da Copa do Mundo tem lançamento oficial previsto para 1º de maio no Brasil, mas já começou a ser vendido em algumas bancas ao redor do mundo, como na Espanha. Àqueles que já compraram o item, a página da seleção brasileira chama a atenção, pois, pela primeira vez em quatro edições, não tem espaço dedicado à figurinha de Neymar, cuja convocação é uma das dúvidas de Carlo Ancelotti.

A Panini, responsável pelo álbum, já havia descartado Neymar de outro produto que lançou para a Copa do Mundo, o Adrenalyn XL, uma coleção de jogo de cartas com 11 jogadores de cada nação que vai disputar o Mundial.

Também na página do Brasil, há o nome de Rodrygo, ausência certa no Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá porque rompeu o ligamento cruzado anterior e menisco do joelho direito.

A PÁGINA É PREENCHIDA PELOS SEGUINTES 18 JOGADORES:

Goleiros: Alisson e Bento.

Defensores: Marquinhos, Éder Militão, Gabriel Magalhães, Wesley e Danilo.

Meio-campistas: Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Casemiro.

Atacantes: Vinícius Júnior, Rodrygo, Luiz Henrique, João Pedro, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli, Raphinha e Estêvão.

O álbum terá ao todo 980 cromos, já que este será o primeiro Mundial com 48 seleções. Em 2022, eram 670. Apesar do aumento esperado do número de figurinhas, o preço foi "congelado" pela Panini, que manteve os pacotinhos a R$ 7, contendo 7 cromos cada, preço praticado nos últimos anos com outros títulos da marca. No entanto, na última Copa, os pacotes custavam R$ 4 e vinham com 5 cromos.

Completar o álbum da Copa do Mundo em 2026 pode custar mais de R$ 7 mil. O caderno custará R$ 24,90, com edições de capa dura que chegam até a R$ 79,90 e uma edição especial contendo um box com 40 pacotinhos a R$ 359,90.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 7007, quarta-feira (22/04)
LOTERIAS

/ 18 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7007, quarta-feira (22/04)

2

Resultado da Loteria Federal 06059-3 de hoje, quarta-feira (22/04)
LOTERIAS

/ 19 horas

Resultado da Loteria Federal 06059-3 de hoje, quarta-feira (22/04)

3

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2915, quarta-feira (22/04)
Economia

/ 18 horas

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2915, quarta-feira (22/04)

4

Desembargadores acusados de vender sentença viajavam em avião avaliado em R$ 3,5 milhões
Última Ratio

/ 21 horas

Desembargadores acusados de vender sentença viajavam em avião avaliado em R$ 3,5 milhões

5

Campo-grandense desaparecida em SC pode ter fugido após desvio de R$ 40 mil
polícia investiga

/ 1 dia

Campo-grandense desaparecida em SC pode ter fugido após desvio de R$ 40 mil

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Rescisão de Contrato Imobiliário (Distrato)
Leandro Provenzano

/ 14 horas

Rescisão de Contrato Imobiliário (Distrato)
Ceratocone dá direito à aposentadoria?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Ceratocone dá direito à aposentadoria?
Com quantos anos pode se aposentar quem já tem 30 anos de contribuição?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 10/04/2026

Com quantos anos pode se aposentar quem já tem 30 anos de contribuição?
Michel Constantino: A hegemonia dos carros elétricos movido a ciência
EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

/ 08/04/2026

Michel Constantino: A hegemonia dos carros elétricos movido a ciência