Pantanal cai nos pênaltis e é eliminado da Copa do Brasil Feminina

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Na última quarta-feira (22) a equipe feminina do Pantanal SAF entrou em campo em partida válida pela fase preliminar da Copa do Brasil Feminina, o adversário foi a equipe da Liga Sanjoanense (PI).

A partida aconteceu no Estádio Jacques da Luz em Campo Grande e com a bola rolando o time do Pantanal foi mais perigoso e efetivo, pelo menos na primeira etapa.

Após jogada pela ala direita do campo, a bola foi cruzada na área da equipe adversária e após falha da goleira do Sanjoanense, Emanuelle apareceu livre no segundo poste para cabecear e abrir o placar para o Pantanal aos 36 minutos da primeira etapa.

Na segunda etapa, a árbitra mal soou o apito e em um vacilo da defesa do time pantaneiro, a equipe piauiense empatou a partida com um minuto de bola rolando no segundo tempo.

A partida não teve mais gols e com a igualdade permanecendo no placar, não restou outra alternativa, o jogo seria decidido nas penalidades.

Na disputa de pênaltis, que teve 18 cobranças no total, terminou após Sorriso perder a cobrança do Pantanal enquanto do outro lado Duh Ramos converteu e colocou a Liga Sanjoanense na próxima fase da Copa do Brasil Feminina.

O próximo desafio das pantaneiras é válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A3, o time recebe no sábado (25), a equipe do Várzea Grande de Mato Grosso. A bola rola às 16h (horário de MS) no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

