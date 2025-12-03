Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Arsenal vence Brentford e mantém vantagem na liderança do Campeonato Inglês

Com o resultado, o time do técnico Mike Arteta chegou aos 33 pontos, cinco à frente do Manchester City

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

03/12/2025 - 23h00
O Arsenal manteve a vantagem na liderança do Campeonato Inglês, ao vencer, nesta quinta-feira, no Emirates Stadium, em Londres, o Brentford, por 2 a 0, em duelo válido pela 14ª rodada. Com o resultado, o time do técnico Mike Arteta chegou aos 33 pontos, cinco à frente do Manchester City.

Apesar de ocupar apenas a 13ª colocação no campeonato e de jogar no campo do adversário, o Brentford não se limitou a ficar na defesa. A impetuosidade da equipe acabou dando espaços para o Arsenal criar jogadas e o primeiro gol não demorou a sair.

Aos 11 minutos, após jogada iniciada em toques rápidos, White, pela direita, cruzou para o aproveitamento de Merino, de cabeça

O jogo permaneceu bem disputado, mas assa equipes não conseguiram mexer no placar a até o final dos primeiros 45 minutos. Kevin Schade teve grande oportunidade para o Brentford, mas a cabeçada foi no travessão, após desvio do goleiro Raya.

Na etapa final, o Arsenal voltou melhor e pressionou para aumentar a vantagem no placar. Em 25 minutos, Merino teve ao menos três chances para marcar mais uma vez, mas falhou.

Com o objetivo de não correr riscos no final da partida, o Arsenal se fechou na defesa e viu o Brentford ir ao ataque com suas perigosas cobranças de lateral. Aos 44 minutos, em um rebote do goleiro Kelleher, Saka teve a chance de fazer o segundo gol do Arsenal, mas finalizou fraco.

Mas, aos 46, não teve jeito. Em um contra-ataque, Saka foi lançado e bateu. Kelleher fez defesa parcial, mas a bola acabou entrando. O quarto gol do atacante garantiu a décima vitória do time londrino no campeonato.

LIVERPOOL E CHELSEA

Além da vitória sobre o Brentford, o Arsenal viu dois de seus principais adversários na luta pelo título falharem na rodada. O Liverpool, em casa, só empatou, por 1 a 1, com o Sunderland, enquanto o Chelsea, como visitante, acabou derrotado pelo Leeds por 3 a 1.

O Liverpool chegou aos 22 pontos, em oitavo lugar, enquanto o Chelsea se mantém com 24 pontos, na quarta colocação, atrás do Aston Villa, que bateu o Brighton, por 4 a 3, e alcançou os 27 pontos.

Esportes

Brasileiros ficam fora do pódio na Copa do Mundo de skate street

Giovanni Vianna e Wallace Gabriel disputaram final dominada pelo Japão

30/11/2025 16h00

Foto: Julio Defeton / CBSK

Os paulistas Giovanni Vianna e Wallace Gabriel terminaram em quinto e oitavo lugares, respectivamente na decisão da etapa de Kitakyushu, no Japão, da Copa do Mundo de skate street ficaram longe do pódio. A competição deste domingo (30) foi dominada pelos atletas da casa.

A decisão reuniu os oito melhores atletas da semifinal, realizada no sábado (29). Primeiro, os skatistas foram avaliados em três voltas pela pista. Depois, por três manobras. A pontuação final foi a somatória das notas das melhores volta e manobra. O evento vale pontos para o ranking da World Skate, que define os classificados à Olimpíada de Los Angeles (Estados Unidos) em 2028.

Giovanni obteve 163.40 pontos, graças aos 75.25 da volta mais bem avaliada e 88.15 da melhor manobra. Wallace, por sua vez, contabilizou somente os 67.05 de uma das voltas, já que não pontuou nas manobras individuais.

Os dois primeiros lugares repetiram a classificação da semifinal, com Sora Shirai (170.27) na liderança e Kairi Netsuke (169.78) em segundo. O compatriota Yukito Aoki (165.91) completou o pódio, dominado pelos atletas da casa. 

No feminino, a primeira colocação ficou com Ibuku Matsumoto (160.51), seguida por Yumeka Oda, apenas 22 décimos atrás da rival. A australiana Chloe Covell (155.60) foi a terceira. As paulistas Pâmela Rosa e Isabelly Ávila, representantes paulistas no evento, foram eliminadas nas quartas de final.

A maranhense Rayssa Leal não disputou o torneio em Kitakyushu. A medalhista olímpica de prata nos Jogos de Tóquio, no Japão, e Paris, na França, priorizou a conclusão do Ensino Médio nesta reta final do ano.

Rayssa, porém, estará na disputa do Super Crown (Super Coroa, na tradução livre), que é a etapa final do Street League Skateboarding (SLS), considerado o principal circuito da modalidade.

A competição será nos dias 6 e 7 de dezembro, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. A capital paulista receberá o evento pelo quarto ano seguido.

Com Agência Brasil*

Tudo igual

De olho na Copa do Brasil, Operário e Náutico empatam pela final do sub-17

Primeiro jogo da final foi disputado neste sábado (29), no Estádio Olho do Furacão, em Campo Grande

30/11/2025 15h00

Operário e Náutico fizeram segundo tempo movimentado no Olho do Furacão

Operário e Náutico fizeram segundo tempo movimentado no Olho do Furacão Foto: Rodrigo Moreira/FFMS

De olho na vaga para a Copa do Brasil, Operário e Náutico empataram em 2 a 2 no primeiro jogo da final do Estadual sub-17, disputado neste sábado (29), no Estádio Olho do Furacão, em Campo Grande. O resultado mantém a disputa em aberto para o confronto de volta, que será realizado no próximo fim de semana.

Após o primeiro tempo sem gols, teve um primeiro tempo sem gols, o  Operário abriu o placar aos 5' da etapa complementar com Juan Pablo aproveitando cruzamento da direita para marcar de cabeça. A equipe ampliou aos 14', após jogada de Joas que terminou com defesa parcial do goleiro e finalização de Pedrinho no rebote.

O Náutico reagiu no fim. Aos 35', depois de a zaga operariana afastar a bola, Raul recuperou pela direita e cruzou para Edson Soares desviar de cabeça e diminuir a diferença. Cinco minutos mais tarde, Kairon ganhou da defesa, conduziu até a área e bateu cruzado para empatar e fechar o placar em 2 a 2. 

Saiba*

Em caso de novo empate por qualquer placar, o título será decidido nos pênaltis. Representantes dos clubes e da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) definem nesta segunda-feira (1º) os detalhes da partida de volta.

