Atletas de MS garantem vaga na seleção brasileira de Taekwondo

EX-INTERNACIONAL

Vendido no mês passado pelo Internacional, o campo-grandense Rômulo Zwarg "chegou chegando" e é titular na maioria dos jogos do Tigres (MEX), uma das equipes mais tradicionais do futebol mexicano

Campo-grandense Rômulo Zwarg, ex-Internacional e agora no Tigres, do México Foto: Reprodução/Instagram

Natural de Campo Grande, o meio-campista Rômulo Zwarg, de 24 anos, já é um dos destaques do futebol mexicano, mesmo sendo um recém-chegado, vendido no mês passado por quase R$ 30 milhões.

Titular na maioria dos jogos de 2024 pelo Internacional, o futebol de Rômulo se valorizou ao longo do tempo. Em abril de 2023, ele chega ao clube gaúcho por empréstimo do Athletic Club (MG), com contrato até dezembro daquele ano. Porém, prestes a vencer o vínculo do meia, o Colorado exerceu a compra definitiva do campo-grandense por R$ 3 milhões.

No Internacional, atuou em 72 jogos e marcou um gol. Suas atuações em 2024 ganharam atenção do Tigres, um dos maiores clubes do futebol mexicano. Sua venda foi anunciada no dia 27 de janeiro, após o clube do México pagar 5 milhões de dólares (cerca de R$ 30 milhões na cotação da época).

Até o momento, ele atuou em cinco partidas com a camisa do novo clube. No sábado (15), participou de seu primeiro gol na equipe mexicana, ao dar assistência para Diego Lainez balançar as redes na vitória de 2x1 contra o Cruz Azul, pela 7ª rodada da Liga MX Clausura.

Além da assistência, Rômulo teve ótimo papel defensivo na partida. Efetuou quatro interceptações, três desarmes, quatro cortes, bloqueou dois chutes, venceu três de quatro duelos pelo chão e acertou 76% dos passes (16 de 21). Recebeu nota 7.5 no Sofascore, site especializado em estatísticas esportivas, sendo a segunda maior da sua equipe, atrás apenas do zagueiro brasileiro Joaquim, ex-Santos.

Nas redes sociais, torcedores do clube mexicano exaltaram a ótima atuação do campo-grandense.

¡QUE LOCURA LO DE RÔMULO ZWARG AL MINUTO 99!



QUE MALDITA BESTIA.



pic.twitter.com/R23QsNPJXp — Tigres Football (@tigresfootball_) February 17, 2025

Rômulo Zwarg juega para los que saben apreciar bien el Fútbol y lo ven como se debe, no los que lo ven con el qlo, lo que corre, lo que presiona pero sobre todo lo que recupera calladito seguirá haciendo un buen trabajo en el medio campo de Tigres pic.twitter.com/W60BJCamFc — Tigre Regio23 (@Tigre_Regio23) February 16, 2025

RÓMULO ZWARG

Es un tanque, no deja de robar balones



¿Quién habrá decidido su compra?

¿Quien habrá hecho el ejercicio de scouteo?

¿Hay inteligencia deportiva en la dirección técnica y deportiva en Tigres?



Qué jugador — Salvador Nacianceno (@salvador_naci) February 16, 2025

Próximo jogo é neste sábado (22), às 21h (horário de MS), contra o Léon, líder do campeonato mexicano e único invicto da competição. Caso o Tigres vença, pula para 19 pontos e iguala na liderança com o adversário da noite.

Trajetória - Rômulo Zwarg

Nascido no dia 1º de março de 2000 em Campo Grande, Rômulo Zanre Zwarg é mais um nome revelado pelo Desportivo Brasil (SP), assim como seu concidadão Éderson, que hoje é um dos destaques do futebol italiano.

Rômulo ficou no clube formador de 2015 a 2018, quando foi emprestado para o Cruzeiro (MG), onde atuou por 47 jogos, todos pelas categorias sub-19 e sub-20 do clube mineiro.

Em 2020, foi vendido para o La Serena, do Chile, onde iria receber suas maiores chances, até então, na carreira profissional. Na equipe chilena participou de 35 jogos, com dois gols marcados. Em 2022, foi emprestado para o Juventude (RS), mas, depois de oito jogos e um gol marcado, foi vendido em definitivo para o Athletic Club (MG).

Coincidentemente, também atuou em apenas oito partidas e marcou um gol no clube mineiro, antes de ser emprestado para o Internacional, em abril de 2023. No seu primeiro ano no colorado, participou de 25 jogos e foi às redes uma vez. Em novembro, foi comprado em definitivo, pela bagatela de R$ 3 milhões.

Agora com a oportunidade de se firmar no lado vermelho do Rio Grande do Sul, Rômulo agarrou a chance e foi titular na maior parte de 2024. Atuou em 47 partidas e foi um dos destaques do Internacional de Roger Machado, que terminaria o ano em alta, na quinta colocação do Campeonato Brasileiro.

Em 2025, fez apenas uma partida com a camisa colorada, justamente em amistoso contra a seleção mexicana, no Beira-Rio. Na ocasião, os gaúchos saíram derrotados por 2x0, mas a atuação do campo-grandense chamou a atenção dos rivais, especificamente do Tigres, uma das mais tradicionais equipes do país.

No dia 27 de janeiro, foi vendido por 5 milhões de dólares (cerca de R$ 30 milhões na cotação da época).

Assine o Correio do Estado