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Brasil finaliza preparação para enfrentar Haiti na Copa do Mundo

Treino sem pistas de equipe teve festa para aniversariante Martinelli

agência brasil

18/06/2026 - 23h00
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O técnico Carlo Ancelotti concluiu, nesta quinta-feira (18), os preparativos da seleção brasileira para o segundo jogo pelo Grupo C da Copa do Mundo. Nesta sexta-feira (19), o Brasil enfrenta o Haiti na Filadélfia, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como de praxe, a imprensa pôde acompanhar apenas os 15 minutos iniciais da atividade desta quinta no Centro de Treinamento Columbia Park, do New York Red Bulls, em Nova Jersey. Diferentemente de quarta-feira (17), quando foi possível observar um trabalho tático durante o período liberado aos jornalistas, desta vez, os jogadores – entre eles, o atacante Neymar – fizeram somente um trabalho de aquecimento seguido de uma roda de "bobinho".

Houve, ainda, uma brincadeira com Gabriel Martinelli. Aniversariante do dia, o atacante de agora 25 anos teve de passar pelo meio de duas filas de atletas para receber tapinhas descontraídos de parabéns na cabeça. O trote, festivo, é comum no futebol. O próprio Ancelotti vivenciou o chamado "corredor polonês" quando fez 67 anos no último dia 10.

A escalação para o duelo contra o Haiti segue um mistério. Na quarta, o trabalho tático durante o tempo em que o treino esteve aberto à imprensa tinha Danilo (depois o volante Ederson) na lateral direita, Léo Pereira e Marquinhos na zaga, Douglas Santos fechando o sistema defensivo no lado esquerdo, Fabinho e Bruno Guimarães pelo meio e o quarteto ofensivo com Gabriel Martinelli, Vinícius Júnior, Igor Thiago e Luiz Henrique.

Não significa, porém, que esta será a escalação para sexta, já que Gabriel Magalhães e Raphinha foram poupados, substituídos por Léo Pereira e Gabriel Martinelli, respectivamente. O zagueiro tem sido preservado por conta do desgaste físico da temporada, e o atacante apresentou bolhas no pé na reapresentação após o empate do último sábado (13) com Marrocos, por 1 a 1, em Nova Jersey.

Na estreia da Copa, o Brasil atuou com Alisson; Ibañez, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vinícius Júnior, Raphinha e Igor Thiago. Na entrevista coletiva de quarta, o zagueiro Danilo (que jogou por muitos anos como lateral-direito) admitiu que Ancelotti tem "três ou quatro" dúvidas para sexta.

Copa do Mundo

Ancelotti prepara mudanças na seleção brasileira contra o Haiti; saiba a provável escalação

Treinador italiano ficou insatisfeito com o que viu em campo no empate com a seleção marroquina

17/06/2026 18h02

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Foto: Divulgação CBF

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Insatisfeito com o que viu diante do Marrocos na estreia da Copa do Mundo, Carlo Ancelotti prepara modificações na seleção brasileira para o duelo com o Haiti, na sexta-feira, às 21h30. O italiano comandou, nesta quarta-feira, o terceiro treino em preparação ao confronto e ensaiou mudanças.

Danilo, na lateral-direita, Fabinho, no meio de campo, e Matheus Cunha, no ataque, são os nomes mais cotados para entrar no time. Eles ocupariam as vagas de Ibañez, Casemiro e Igor Thiago.

Luiz Henrique também tem boas chances de começar entre os titulares no lugar de Lucas Paquetá, o que faria o treinador voltar a usar o esquema com quatro atacantes, do qual tanto gosta.

Raphinha e Gabriel Magalhães têm feito controle de carga e, por isso, não participaram de todo o treinamento de terça-feira. Ainda assim, ambos devem estar aptos para o confronto diante dos haitianos.

Certo é que Neymar, apesar de ter retornado ao campo, ainda está em transição física e não enfrenta o Haiti. Ele realizou atividades no gramado acompanhado do preparador físico Cristiano Nunes.

Dessa forma, o Brasil deve ir a campo contra o Haiti com a seguinte escalação: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Fabinho e Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Raphinha, Matheus Cunha e Vini Jr.

Copa do Mundo

Neymar vai a campo pela primeira vez em treino da seleção brasileira

Atacante inicia atividades no gramado, mas segue em recuperação

16/06/2026 22h00

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meymar

meymar Foto: Divulgação

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Pela primeira vez desde a convocação para a Copa do Mundo, Neymar treinou no campo do Columbia Park, centro de treinamento (CT) do New York Red Bulls, em Nova Jersey (Estados Unidos). A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou imagens em vídeo do atacante no gramado, ao lado do preparador físico Mino Fulco, durante a atividade desta terça-feira (16), fechada à imprensa.meymar

Neymar, inicialmente, deu trotes usando tênis. Depois, calçou as chuteiras, fez embaixadinhas e realizou um exercício de condução, seguido de mais corridas pelo campo. Ele não apareceu nos demais registros revelados pela CBF, em que os companheiros faziam trabalhos com bola.

O camisa 10 está em processo de recuperação física, parte do tratamento da lesão grau dois na panturrilha direita sofrida na derrota do Santos para o Coritiba, por 3 a 0, em 17 de maio, na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o clube paulista informou que o atacante levou uma "pancada leve" na panturrilha, o que não o impediria de atuar.

No dia seguinte, Neymar foi convocado por Carlo Ancelotti para o Mundial. Mais adiante, em 27 de maio, ao se apresentar na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), o jogador foi submetido a um novo exame, que constatou uma lesão mais séria e não somente um edema, como indicava o departamento médico do Peixe.

O médico da CBF, Rodrigo Lasmar, comunicou que Neymar precisaria de duas a três semanas para retomar as atividades em campo. O prazo se esgota nesta quarta-feira (17), justamente quando faz um mês da última vez que o camisa 10 participou de uma partida.

Tudo indica que Neymar segue como desfalque para o segundo jogo do Brasil na Copa do Mundo. Na próxima sexta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), a seleção de Ancelotti encara o Haiti na Filadélfia.

No empate por 1 a 1 com Marrocos, na estreia, no sábado passado (13), em Nova Jersey, o atacante acompanhou o duelo no banco. Cenário que deve se repetir contra os haitianos.


 

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