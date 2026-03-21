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Bataguassu e Operário iniciam hoje a disputa pelo título do estadual de MS

O jogo de ida acontece em Bataguassu no Estádio Pereirão

João Pedro Zequini

21/03/2026 - 11h30
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Inicia neste sábado (21) o primeiro capítulo da final do Campeonato Sul-Mato-Grossense, as equipes do Bataguassu e do Operário, entram em campo às 15:30 no Estádio Pereirão, em Bataguassu. 

O caminho até a final foi bem distinto para ambos os times, por ter ficado na segunda colocação da primeira fase, o Galo da Capital entrou direto na semifinal, sem precisar passar pela fase de quartas de finais. 

E nas semifinais o Operário tirou a equipe do Corumbaense sem muitos esforços, venceu a ida por 2 a 1 e garantiu a vaga vencendo novamente no jogo de volta por 1 a 0. Alcançando sua quarta final consecutiva e busca repetir os feitos de 2024 e 2025, onde saiu com o título na ocasião. 

Já o caminho do Bataguassu foi mais complicado e emocionante. Por ter ficado na quinta colocação da primeira fase, o Tucunaré precisou passar duas fases até chegar na inédita final.  

Nas quartas de finais o time do Bataguassu enfrentou a equipe do Ivinhema, no jogo de ida vitória em casa por 2 a 1, diante do Azulão do Vale, mas na partida de volta, confronto emocionante, onde em um movimentado 4 a 3 para o time do Ivinhema, o que resultou em disputa por pênaltis. Nas penalidades máximas, o Bata venceu por 4 a 2 e avançou de fase. 

A última batalha antes da final seria ainda mais difícil, o time enfrentaria o Naviraiense, dono da melhor campanha da primeira fase. No jogo de ida em casa, um verdadeiro balde de água fria no time do Bataguassu, vitória dos visitantes por 1 a 0. 

Na partida de volta, jogo eletrizante e com show de Alex Choco, que marcou 3 gols na goleada por 4 a 0, o time do Bataguassu alcançou um feito inédito em sua história ao chegar na final do campeonato. 

E para acompanhar as emoções do jogo de ida, a partida contará com transmissão no portal ge.com/ms e na TV aberta pela TV Morena.  

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Avançou

João Fonseca elimina húngaro e vai enfrentar Alcaraz no Miami Open

Será a segunda vez em duas semanas que o carioca enfrenta um dos melhores do mundo

19/03/2026 22h00

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Foto: Divulgação

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Agressividade e ótimos saques, como comprovam os 12 aces que somou nesta quinta-feira, ajudaram João Fonseca a superar o húngaro Fabian Maroszan, na primeira rodada do Miami Open. Ao vencer por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 3/6 e 6/2, o carioca de 19 anos se credenciou para a difícil missão de enfrentar Carlos Alcaraz, tenista número 1 do mundo, na segunda fase.

Dessa forma, será a segunda vez em duas semanas que o carioca enfrenta um dos melhores do mundo. No dia 10 de março, encarou o italiano Jannik Sinner, vice-líder do ranking, e perdeu por 2 a 0, com ambos os sets decididos no tie-break.

Os dois jogadores mostraram algumas semelhanças dentro de quadra, já que ambos passaram por momentos de nervosismo e reagiram ao sentimento apostando na força. O início da partida parecia mais favorável ao húngaro, que ficou perto de quebrar o saque do adversário depois de confirmar o primeiro serviço, mas encontrou um Fonseca forte mentalmente para não ceder.

Foram cinco minutos de segundo game, com muita pressão sobre o brasileiro. Foi necessário, inclusive, salvar um break point. Em seguida, acertou dois aces para se livrar de vez da quebra, jogadas que deram muita confiança para a construção do resultado final do set, que, apesar de games mais duros, como o quinto, continuou com superioridade do carioca e terminou com vantagem de 6/4 para ele.

No segundo set, Fonseca teve ótimo início e chegou a abrir 40 a 0 no serviço do adversário, mas permitiu a reação e perdeu a oportunidade de começar quebrando. A partir daí, passou a pecar no primeiro saque e sofreu com as devoluções de Maroszan. Sofreu a quebra no quarto game e viu o húngaro abrir 3/1.

O carioca melhorou o saque em seu serviço seguinte, pontuando com aces para fechar rapidamente o sexto game. Maroszan, contudo, continuou agressivo e dominante para fechar o set em 6/3. O cenário mudou no terceiro set, no qual o domínio voltou para as mãos de Fonseca, que quebrou o húngaro logo no segundo game, manteve a vantagem e quebrou de novo no oitavo game para sair de quadra vencedor.

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Estadual

Veterano Operário enfrenta estreante Bataguassu na final do Sul-Mato-Grossense

Operário vence por 1 a 0, enquanto Bataguassu goleia fora de casa, e vão a final do estadual no MS

19/03/2026 10h30

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Bataguassu faz história e vai à final para encarar o Operário

Bataguassu faz história e vai à final para encarar o Operário Reprodução/Instagram

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A final do Campeonato Sul-Mato-Grossense foi definida na noite da última quarta-feira (18), com a realização dos jogos de volta as equipes do Operário e do Bataguassu venceram suas partidas e agora decidem o título estadual de 2026. 

Operário 1 x 0 Corumbaense 

Com a vitória no jogo de ida e podendo se classificar apenas com o empate, a equipe do Operário entrou em campo na noite da última quarta-feira (18) em partida válida pelo jogo de volta da semifinal do campeonato estadual. 

Com um início de jogo bem movimentado, o Galo da Capital começou atacando mais e criando as melhores oportunidades, levando perigo ao gol de Zé Augusto. 

E com um volume de jogo maior que o da equipe do Corumbaense, o gol logo saiu e foi do artilheiro improvável, Gabriel Biteco, de novo ele recebeu a bola pela direita e na entrada da grande área disparou um canhotaço no canto direito do goleiro adversário.

Fazendo um belo gol para abrir o placar e aumentar a vantagem da equipe operariana, aos 29 minutos da primeira etapa. 

Após o gol, o time do Corumbaense melhorou na partida, criando algumas oportunidades, porém sem efetividade. 

A segunda etapa também reservou boas emoções, a equipe do Operário continuou criando as melhores chances e levando perigo ao gol do Galo da Avenida, porém as redes não balançaram no segundo tempo. 

Dessa forma, a partida terminou com vitória do Operário que confirmou o seu favoritismo e agora vai atrás do seu 15º título estadual, podendo ser a terceira conquista consecutiva. 

Naviraiense 0 x 4 Bataguassu 

Já na outra semifinal o jogo foi pra lá de emocionante. O time do Naviraiense, que tinha a melhor campanha da primeira fase, recebeu em casa no Estádio Virotão, o time do Bataguassu, que precisava reverter a desvantagem de um gol para ir à final do campeonato. 

A partida contou um verdadeiro recital do artilheiro do Brasil, Alex Choco que na goleada aplicada sobre a equipe de Naviraí fez três gols e deu a classificação para o Bata. 

O jogo começou com uma leve pressão do time da casa, mas não durou muito. Logo aos 10 minutos, do primeiro tempo após bate e rebate na área do Naviraiense, o árbitro da partida assinalou pênalti para a equipe do Bataguassu. Na bola estava o artilheiro do Brasil, Alex Choco, que não desperdiçou e abriu o placar no Virotão, deixando tudo igual no placar agregado. 

Na sequência aos 20 minutos, da primeira etapa, após jogada pela esquerda, Paolo acha Choco na área que domina e vira batendo, para aumentar o placar e colocar o Bataguassu na frente no placar agregado. 

Antes do fim do primeiro tempo, ainda teve espaço para mais um, após um chute de fora da área o goleiro Denison do Naviraiense espalma e no rebote Breno Chaves, chegou batendo e ampliou a vantagem, levando um 3 a 0 para o segundo tempo.  

A segunda etapa foi mais cadenciada, ambos os times criavam, mas não levavam muito perigo aos goleiros, o jogo ainda deu uma requentada após expulsão do jogador do Naviraiense, que depois de levar um chapéu de Alex Choco, perdeu a linha e fez dura falta no atacante do Bata. 

E no apagar das luzes, aos 44 minutos, da etapa final Alex Choco recebeu na entrada da área, avançou e de cavadinha tocou na saída do goleiro, fazendo seu terceiro gol na partida e se isolando ainda mais na artilharia do Campeonato Sul-Mato-Grossense e do Brasil. 

Desse modo o Tucunaré consegue um feito histórico, para a pequena Bataguassu de apenas 23 mil habitantes e alcança sua primeira final de campeonato estadual, logo após subir da segunda divisão. 

Nacional

Além de fazerem a final do estadual, tanto Operário quanto o Bataguassu também garantiram vagas em competições nacionais. Ambas as equipes se classificaram para a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro Série D de 2027, reafirmando o Mato Grosso do Sul no cenário nacional. 

Vale destacar que o Operário ainda disputa a edição da Série D de 2026 e em caso de acesso, abre uma vaga para o estado, que deve ficar entre Corumbaense e Naviraiense. 

Final 

Com a definição das semifinais, a final ficou entre Operário e Bataguassu, que devem se enfrentar em partidas de ida e volta. Até o momento as datas e os horários ainda não foram revelados pela Federação. 
 

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