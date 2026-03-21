Bataguassu e Operário iniciam hoje a disputa pelo título do estadual de MS

Estadual

Operário vence por 1 a 0, enquanto Bataguassu goleia fora de casa, e vão a final do estadual no MS

Bataguassu faz história e vai à final para encarar o Operário Reprodução/Instagram

A final do Campeonato Sul-Mato-Grossense foi definida na noite da última quarta-feira (18), com a realização dos jogos de volta as equipes do Operário e do Bataguassu venceram suas partidas e agora decidem o título estadual de 2026.

Operário 1 x 0 Corumbaense

Com a vitória no jogo de ida e podendo se classificar apenas com o empate, a equipe do Operário entrou em campo na noite da última quarta-feira (18) em partida válida pelo jogo de volta da semifinal do campeonato estadual.

Com um início de jogo bem movimentado, o Galo da Capital começou atacando mais e criando as melhores oportunidades, levando perigo ao gol de Zé Augusto.

E com um volume de jogo maior que o da equipe do Corumbaense, o gol logo saiu e foi do artilheiro improvável, Gabriel Biteco, de novo ele recebeu a bola pela direita e na entrada da grande área disparou um canhotaço no canto direito do goleiro adversário.

Fazendo um belo gol para abrir o placar e aumentar a vantagem da equipe operariana, aos 29 minutos da primeira etapa.

Após o gol, o time do Corumbaense melhorou na partida, criando algumas oportunidades, porém sem efetividade.

A segunda etapa também reservou boas emoções, a equipe do Operário continuou criando as melhores chances e levando perigo ao gol do Galo da Avenida, porém as redes não balançaram no segundo tempo.

Dessa forma, a partida terminou com vitória do Operário que confirmou o seu favoritismo e agora vai atrás do seu 15º título estadual, podendo ser a terceira conquista consecutiva.

Naviraiense 0 x 4 Bataguassu

Já na outra semifinal o jogo foi pra lá de emocionante. O time do Naviraiense, que tinha a melhor campanha da primeira fase, recebeu em casa no Estádio Virotão, o time do Bataguassu, que precisava reverter a desvantagem de um gol para ir à final do campeonato.

A partida contou um verdadeiro recital do artilheiro do Brasil, Alex Choco que na goleada aplicada sobre a equipe de Naviraí fez três gols e deu a classificação para o Bata.

O jogo começou com uma leve pressão do time da casa, mas não durou muito. Logo aos 10 minutos, do primeiro tempo após bate e rebate na área do Naviraiense, o árbitro da partida assinalou pênalti para a equipe do Bataguassu. Na bola estava o artilheiro do Brasil, Alex Choco, que não desperdiçou e abriu o placar no Virotão, deixando tudo igual no placar agregado.

Na sequência aos 20 minutos, da primeira etapa, após jogada pela esquerda, Paolo acha Choco na área que domina e vira batendo, para aumentar o placar e colocar o Bataguassu na frente no placar agregado.

Antes do fim do primeiro tempo, ainda teve espaço para mais um, após um chute de fora da área o goleiro Denison do Naviraiense espalma e no rebote Breno Chaves, chegou batendo e ampliou a vantagem, levando um 3 a 0 para o segundo tempo.

A segunda etapa foi mais cadenciada, ambos os times criavam, mas não levavam muito perigo aos goleiros, o jogo ainda deu uma requentada após expulsão do jogador do Naviraiense, que depois de levar um chapéu de Alex Choco, perdeu a linha e fez dura falta no atacante do Bata.

E no apagar das luzes, aos 44 minutos, da etapa final Alex Choco recebeu na entrada da área, avançou e de cavadinha tocou na saída do goleiro, fazendo seu terceiro gol na partida e se isolando ainda mais na artilharia do Campeonato Sul-Mato-Grossense e do Brasil.

Desse modo o Tucunaré consegue um feito histórico, para a pequena Bataguassu de apenas 23 mil habitantes e alcança sua primeira final de campeonato estadual, logo após subir da segunda divisão.

Nacional

Além de fazerem a final do estadual, tanto Operário quanto o Bataguassu também garantiram vagas em competições nacionais. Ambas as equipes se classificaram para a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro Série D de 2027, reafirmando o Mato Grosso do Sul no cenário nacional.

Vale destacar que o Operário ainda disputa a edição da Série D de 2026 e em caso de acesso, abre uma vaga para o estado, que deve ficar entre Corumbaense e Naviraiense.

Final

Com a definição das semifinais, a final ficou entre Operário e Bataguassu, que devem se enfrentar em partidas de ida e volta. Até o momento as datas e os horários ainda não foram revelados pela Federação.



Assine o Correio do Estado