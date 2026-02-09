Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Bia Haddad é arrasada por indonésia após herdar vaga na chave do WTA de Doha por desistências

Brasileira se despediu de maneira arrasadora, levando 6/0 e 6/1 da indonésia Janice Tjen

Estadao Conteúdo

Estadao Conteúdo

09/02/2026 - 23h00
Bia Haddad não aproveitou a chance de entrar na chave principal do WTA 1000 de Doha após série de desistências e acabou eliminada logo na estreia. A brasileira se despediu de maneira arrasadora, levando 6/0 e 6/1 da indonésia Janice Tjen, 47ª colocada do ranking mundial, em somente 54 minutos.

Ano passado, Bia Haddad avançou até as quartas de final do WTA 1000, o que significa que perderá importantes pontos na ranking. Depois de passar alguns meses fora do circuito para cuidar da saúde mental, a brasileira desencantou no primeiro jogo do qualificatório em Doha.

Porém, não se sustentou, sendo derrubada na definição da vaga na chave principal, com duplo 6/4 diante da russa Anastasia Zakharova. Acabou dando sorte e conquistando vaga como lucky loser.

Só não imaginava encarar uma Janice Tjen inspirada. Com 80% de aproveitamento no primeiro set e massacrando o serviço da brasileira, a tenista indonésia precisou de somente 16 minutos para abrir vantagem com um pneu.

O jogo de uma tenista apenas seguiu no começo da segundo parcial e, com sua quarta quebra, Tjen foi logo abrindo 8 a 0. A brasileira até tentou ameaçar o serviço no terceiro game, igualando em 40. Mas não teve forças diante de uma adversária melhor preparada fisicamente e viu a desvantagem aumentar para 3 a 0.

O primeiro ponto verde e amarelo veio somente no décimo game. Enfim, em um saque tranquilo. A brasileira até se animou quando abriu 0 a 30 em tentativa de devolver a quebra. Não obteve êxito

Desperdiçou a chance e nada mais fez na partida. A indonésia quebrou o saque da brasileira pela segunda vez na parcial e serviu para fechar por 6 a 1 no primeiro match point. São cinco derrotas em seis jogos de Bia Haddad em 2026.

FUTEBOL

Operário empata com o Dourados, mas garante liderança isolada do Campeonato Estadual

Jogo terminou em 1 a 1, com o gol de empate marcado pelo Dourados já nos acréscimos do segundo tempo

08/02/2026 18h00

Operário e Dourados empataram 1 a 1

Operário e Dourados empataram 1 a 1 Foto: Divulgação

O Operário garantiu a continuidade na liderança do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol ao empatar com o Dourados AC (DAC) por 1 a 1, em partida válida pela 5ª rodada do Estadual, na tarde deste domingo (8).

Com o empate, o Operário soma 12 pontos, mas se mantém isolado na liderança, já que a Associacao AtlÉtica Bataguassu tem 8 pontos e pode chegar a no máximo 11 caso vença o jogo contra o Ivinhema Futebol Clube na noite de hoje.

Na partida deste domingo, no Estádio Douradão, o Operário abriu o placar nos minutos finais do primeiro tempo. Em um contra-ataque, Danilinho recebeu o passe de Robinho e bateu para o gol aos 42 minutos.

O empate também veio nos minutos finais, já nos acréscimos do segundo tempo. Em cobrança de falta aos 54 minutos, Denilton chutou direto no gol e deixou tudo igual.

O DAC soma seis pontos no campeonato e ocupa a sétima posição na tabela.

Em outra partida da 5ª rodada neste domingo, o Costa Rica  recebeu o Águia Negra no Estádio Laertão. Valber Badia abriu o placar para o Costa Rica no início do segundo tempo, mas Lucas Formiga deixou tudo igual ao marcar o gol de empate para o Águia Negra nos acréscimos.

No sábado (7), no Estádio Mário Pinto O CR Aquidauana empatou com o Corumbaense. Ambos estão empatados com o mesmo número de pontos, sendo 3 casa, mas o Aquidauaba ocupa a última posição da tabela nos critérios de desempate.

Em Campo Grande, no Estádio Jacques da Luz, o Naviraiense venceu o Pantanal SAF por 3 a 2. Momentaneamente, o Naviraiense ocupa a segunda posição, com 10 pontos, mas pode perder o lugar a depender do resultado do jogo entre Bataguassu e Ivinhema.

Campeonato Estadual

No total, dez times participam do Campeonato Sul-mato-grossense, onde três representam o Estado nas competições nacionais: Operário, Pantanal e Ivinhema, vice-campeão em 2025 e que busca a segunda vitória da história do time. 

Entre os participantes, também já levaram o primeiro lugar o Corumbaense, Costa Rica, Naviraiense e Águia Negra. 

Dourados, Bataguassu e Clube de Regatas Aquidauana seguem em busca do título inédito.

A primeira fase é classificatória, com todas as equipes se enfrentando entre si, onde avançam os seis melhores colocados. Os dois primeiros garantem vaga direta na semifinal, enquanto do 3° ao 6° disputam as quartas de final, em confrontos de ida e volta.

A partir daí, semifinal e final seguem no sistema de mata-mata, também com dois jogos e decisão por pênaltis em caso de empate no placar agregado. Na final, o mando do jogo de volta será da equipe com melhor campanha ao longo da competição.

Esportes

Naviraiense vence no fim e assume vice-liderança do Estadual

Gol da vitória do Jacaré do Conesul saiu aos 45' do segundo tempo

08/02/2026 12h15

Foto: Rodrigo Moreira / Reprodução

O Naviraiense venceu o FC Pantanal por 3 a 2 neste sábado (7), no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, e assumiu provisoriamente a vice-liderança do Campeonato Sul-Mato-Grossense. O gol da vitória do Jacaré do Conesul saiu aos 45' do segundo tempo, partida válida pela quinta rodada do Estadual.

Com o resultado, o Naviraiense chegou aos dez pontos, ficando um atrás do líder Operário FC. A equipe de Naviraí mantém a segunda colocação caso o AA Bataguassu não vença o Ivinhema FC neste domingo (8), no Estádio Saraivão. Já o Pantanal permanece com sete pontos e pode perder a quarta posição no complemento da rodada.

O time visitante começou melhor e abriu o placar logo aos 3' do primeiro tempo. Após sequência de escanteios, Augusto levantou a bola na área, a defesa afastou parcialmente e João Carlos acertou um chute forte de fora da área, no ângulo direito do goleiro Rhuan, que ainda tocou na bola, mas não evitou o gol.

O Naviraiense ampliou aos 25's. Em contra-ataque, João Carlos avançou pela direita e encontrou Augusto. O camisa 10 invadiu a área e finalizou na saída do goleiro. A bola ainda bateu na trave antes de entrar, fazendo 2 a 0 para o Jacaré do Conesul.

Na volta do intervalo, o Pantanal reagiu e diminuiu o placar logo aos três minutos. Gustavo Corona foi derrubado na área pelo lateral Negueba, e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, o capitão João Lucas bateu firme no canto direito de Denison, que acertou o lado, mas não conseguiu defender.

A pressão do time campo-grandense surtiu efeito aos 43', quando Max arriscou chute de fora da área. A bola desviou na defesa, tirou o goleiro da jogada e deixou tudo igual.

Quando o empate parecia definido, o Naviraiense garantiu a vitória nos acréscimos. Aos 45' da etapa final, Augusto cobrou escanteio pela direita, o goleiro Rhuan tentou afastar, mas acabou mandando a bola contra o volante Eduardo Brito, que marcou o gol que decretou o triunfo por 3 a 2 fora de casa.

