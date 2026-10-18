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Pantanal goleia por 7 a 0 e conquista bicampeonato estadual feminino

Equipe fecha campanha com 99 gols marcados, nenhum sofrido e 100% de aproveitamento; time também chegou às quartas de final do Brasileiro A3

Evelyn Thamaris

Evelyn Thamaris

18/10/2026 - 16h26
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O Futebol Clube Pantanal confirmou o domínio no futebol feminino de Mato Grosso do Sul neste domingo (18), vencendo o Taveirópolis por 7 a 0 na conquista do Campeonato Sul-Mato-Grossense Feminino de 2026. Com a goleada na decisão, disputada em Campo Grande, a equipe encerrou o torneio com 100% de aproveitamento, 99 gols marcados e nenhum sofrido.

A vitória garantiu o segundo título estadual consecutivo do Pantanal, que já havia levantado a taça no ano passado. Na edição deste ano, o time manteve uma campanha invicta desde a fase de grupos e ampliou a vantagem sobre os adversários nas semifinais, quando venceu o Flamengo-MS por 15 a 0 no primeiro jogo e por 14 a 0 na partida de volta.

Na fase classificatória, o Pantanal marcou 63 gols e não sofreu nenhum. As goleadas sobre Atlético Santista e União Recreativo Social (URSO), somadas aos resultados das semifinais e da decisão, levaram o time à marca de 99 gols no campeonato.

Com o título, o Pantanal assegura o direito de representar Mato Grosso do Sul no Campeonato Brasileiro Feminino Série A3 e na Copa do Brasil Feminina de 2027.

Destaque Nacional 

Além da conquista estadual, a equipe disputou o Campeonato Brasileiro Feminino A3 em 2026 e chegou às quartas de final. Depois de avançar pelas fases anteriores, enfrentou o Planalto-GO em jogos de ida e volta. O time sul-mato-grossense perdeu as duas partidas por 1 a 0 e foi eliminado, encerrando a participação entre as oito equipes que chegaram àquela etapa da competição.

A participação nacional marcou mais um capítulo na trajetória do clube, que voltou a disputar competições brasileiras após conquistar o estadual de 2025. Na Copa do Brasil Feminina, a equipe também representou Mato Grosso do Sul na temporada.

Após a conquista deste domingo, o clube agradeceu às atletas, à comissão técnica, ao staff, à diretoria e aos parceiros que apoiaram o projeto ao longo do ano.

 

XV Copa Pantanal

Copa Pantanal Estadual tem duas decisões nesta sexta-feira; entrada gratuita

Cronograma também prevê seis confrontos eliminatórios do Estadual sub-16

15/10/2026 14h00

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Foto: Divulgação

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Com entrada franca, as finais sub-15 e sub-19 da XV Copa Pantanal Estadual de Vôlei serão disputadas nesta sexta-feira (16), no Ginásio de Esportes Pezão, em Campo Grande. 

Além dos confrontos decisivos, o croograma também prevê, no sábado (17), seis confrontos eliminatórios do Estadual sub-16.

Nesta categoria, são oito equipes de cinco municípios: Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã e Nova Andradina.

Conforme a Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul (FVMS) as partidas que definirão as posições do 1º ao 6º lugar desta categoria serão realizadas no dia 28 de novembro de 2026, com locais e horários a serem definidos. 

Confrontos 

Finais da XV Copa Pantanal (Sexta-feira – 16/10)

  • Final Sub 15 Feminina  -  AE Campo Grande Vôlei x Escolinha Pezão - 14h 
  • Final Sub 19 Feminina - AE Campo Grande Vôlei x Escola SESI - 15h30
  • Final Sub 15 Masculina - Escolinha Leomar x Escolinha Pezão - 17h
  • Final Sub 19 Masculina  - Escolinha Pezão x AE Campo Grande Vôlei - 18h30

Estadual Sub-16 Feminino (Quartas de Final e Classificação)

Quartas de Final    

  • AE Campo Grande Vôlei x ACV Calvoso - 08h
  • Escola SESI x Esporte Ágil - 09h30   
  • Escolinha Pezão x Escolinha Leomar  - 14h
  • UNITRÊS x EVB – Nova Andradina - 15h30 

Decisão de 7º/8º Lugar    Jogo 1 - 19h

Decisão de 7º/8º Lugar    Jogo 2 - 20h30

Domingo (18) – Semifinais

  • 09h    Semifinal 1
  • 10h30    Semifinal 2

Saiba* 

O ginásio está localizado na Rua 13 de Julho, 185, Centro. 

Entra e sai

F-1 tem só 3 vagas em aberto para 2027 após anúncio de Rafa Câmara; veja como está o grid

A escuderia que ainda não definiu sua dupla de pilotos é a Racing Bulls

15/10/2026 13h45

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Foto: Divulgação / Formula 3

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Nesta quinta-feira, 15, o grid da Fórmula 1 para 2027 ganhou uma cara nova, com a Haas anunciando a contratação de Rafa Câmara. Assim, com grande parte das equipes com seus pilotos definidos, restam apenas mais três vagas na principal categoria do automobilismo para a próxima temporada.

A escuderia que ainda não definiu sua dupla de pilotos é a Racing Bulls. Atualmente, Liam Lawson e Arvid Lindblad guiam os carros do time e fazem um bom 2026. Enquanto o primeiro soma 75 pontos no Mundial, o segundo tem 38, deixando a equipe na 5ª colocação no Mundial de Construtores. Assim, devido ao bom desempenho, eles devem ser mantidos no posto para o ano que vem

A outra vaga é justamente na Haas, que, após anunciar Rafa Câmara, ainda não definiu seu outro piloto para a próxima temporada. Porém, Oliver Bearman é o favorito para a outra vaga. O inglês já vem guiando o carro norte-americano e tem agradado pela segunda temporada seguida, devendo ter seu vínculo mantido

ATÉ O MOMENTO, O GRID DA FÓRMULA 1 PARA 2027 TEM A SEGUINTE SITUAÇÃO:

Haas: Rafa Câmara

McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri

Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton

Mercedes: Kimi Antonelli e George Russell

Alpine: Pierre Gasly e Franco Colapinto

Williams: Alex Albon e Carlos Sainz

Audi: Gabriel Bortoleto e Nico Hülkenberg

Cadillac: Valtteri Bottas e Sergio Pérez

Aston Martin: Fernando Alonso e Lance Stroll

Em 2027, Câmara vai substituir o francês Esteban Ocon. Atualmente o brasileiro disputa a F2, pela equipe Invicta Racing e lidera a competição com 207 pontos, restando duas etapas (quatro corridas) para a conclusão da temporada.

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