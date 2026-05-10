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Seleção feminina

Brasil derrota Argentina e é campeão Sul-Americano Sub-17 feminino

Seleção se consolida como maior vencedora da categoria com seis taças

Agência Brasil

10/05/2026 - 13h30
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Na noite deste sábado (9), a Seleção Feminina Sub-17 de futebol venceu a Argentina por 3 a 2 e conquistou o título do Sul-Americano.

A partida ocorreu no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. Esta foi a primeira vez que a Amarelinha foi campeã sob comando da técnica Rilany Silva.

Apesar da Argentina abrir o placar aos 4 minutos de jogo, o Brasil sempre foi superior durante toda a partida. E empatou conseguiu o empate ainda no primeiro tempo com gol de Gamonal, aos 28 minutos.

Nos acréscimos da etapa inicial, Nicolly ficou de cara para o gol, mas sofreu um pênalti, convertido por Helena, colocando o Brasil na frente do placar.

Ainda na primeira etapa, Nicolly Manuel balançou a rede das “Hermanas” para ampliar a vantagem.

Na segunda etapa, o time argentino conseguiu se sobrepor e marcou seu segundo, mas não foi o suficiente para tirar o título do Brasil.

Campanha do título

A Amarelinha fez campanha invicta no torneio continental. Cinco vitórias e um empate, 21 gols marcados e apenas seis sofridos. 

Com mais essa conquista, o Brasil segue sendo o maior vencedor da competição.

São seis títulos: 2010, 2012, 2018, 2022, 2024 e 2026. Paraguai e Colômbia já ergueram o troféu do Sul-Americano uma vez. Já a Venezuela é bicampeã do torneio.

A classificação para a final do Sul-Americano já havia garantido a Seleção na Copa do Mundo Feminina Sub-17 deste ano, em Marrocos entre outubro e novembro.

SUB-20

Copinha: semifinais de seletiva acontecem em Dourados e Campo Grande

União ABC, São Gabriel, EC Campo Grande e Dourados lutam por duas vagas na maior competição juniores do mundo

09/05/2026 17h00

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Foto: Mari Nakano / FFMS

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Com quatro times na disputa, as semifinais da seletiva Sub-20 que definirá os dois representantes de Mato Grosso do Sul  na Copa São Paulo de 2027 começa neste final de semana. 

União ABC, São Gabriel EC, EC Campo Grande e Dourados passaram pela primeira fase, e seguem na disputa por duas vagas na maior competição de futebol junior do mundo.  

Neste sábado (9), o o DAC, 4º colocado na primeira fase, recebe o União ABC, líder e com 100% de aproveitamento nos cinco jogos disputados, confronto que acontece nesta tarde 'no Estádio da Leda. 

A segunda partida da rodada será na segunda-feira (11), às 19h, no Estádio Jacques da Luz, entre Campo Grande, 3º colocado geral, e São Gabriel, vice-lider da primeira fase.

As partidas de volta acontecem no fim de semana seguinte, em Campo Grande e São Gabriel do Oeste.

Maiores campeões da competição

  • Corinthians  11 títulos (1969, 1970, 1995, 1999, 2004, 2005, 2009, 2012, 2015, 2017 e 2024)
  • São Paulo  5 títulos (1993, 2000, 2010, 2019 e 2025)
  • Fluminense  5 títulos (1971, 1973, 1977, 1986 e 1989)
  • Internacional  5 títulos (1974, 1978, 1980, 1998 e 2020)
  • Flamengo  4 títulos (1990, 2011, 2016 e 2018)
  • Atlético-MG  3 títulos (1975, 1976 e 1983)
  • Cruzeiro  2 títulos (2007 e 2026)
  • Santos  3 títulos (1984, 2013 e 2014)
  • Nacional-SP  2 títulos (1972 e 1988)
  • Palmeiras  2 títulos (2022 e 2023)
  • Ponte Preta  2 títulos (1981 e 1982)
  • Portuguesa  2 títulos (1991 e 2002)
  • América-MG  1 título (1996)
  • América-SP  1 título (2006)
  • Figueirense  1 título (2008)
  • Guarani  1 título (1994)
  • Juventus-SP  1 título (1985)
  • Marília  1 título (1979)
  • Paulista  1 título (1997)
  • Roma-SP  1 título (2001)
  • Santo André  1 título (2003)
  • Vasco  1 título (1992)

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Situação Delicada

Buscando se recuperar, Operário enfrenta Uberlândia pela Série D

Ainda sem vencer na competição, o Galo da Capital busca primeira vitória diante de sua torcida

09/05/2026 12h00

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Sem vencer na competição, Operário busca a recuperação diante de seu torcedor

Sem vencer na competição, Operário busca a recuperação diante de seu torcedor Foto: Rodrigo Moreira

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Visando sair da má fase, o Operário recebe neste sábado (8), a equipe do Uberlândia, de Minas Gerais, pela 6ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Série D. Diante do tempo nublado e do clima europeu, a bola rola às 16h, horário de MS, no Estádio Jacques da Luz.

Até o momento na competição o Operário ainda não venceu e de quebra, amarga duas derrotas na sequência, deixando as coisas ainda mais complicadas para o Galo da Capital, que agora vê ainda mais distante da zona de classificação.

A partida de hoje contra o Uberlândia, é de extrema importância para o time sul-mato-grossense, pois o time se encontra com apenas 3 pontos, 4 atrás do Betim que tem 7 e o primeiro time na zona de classificação. 

Já o adversário, o Uberlândia, vive um ótimo momento na temporada e se encontra em situação bem oposta do Operário. Líder isolado com 12 pontos, perdeu apenas uma partida até o momento na competição. 

Os cenários são tão distintos que, enquanto o Operário luta pela primeira vitória e busca a recuperação, o Uberlândia pode garantir a classificação adiantada, com um simples resultado, caso vença hoje o time precisaria que o Ivinhema não perca pontos diante do lanterna ABECAT. 

Caso isso aconteça, o time mineiro carimba a vaga para a próxima fase com quatro rodadas de antecedência. 

Para quem busca acompanhar esse jogo de logo mais do conforto do seu sofá, o confronto contará com transmissão gratuita, pelo canal do Metrópoles no Youtube.
 

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