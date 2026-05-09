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SUB-20

Copinha: semifinais de seletiva acontecem em Dourados e Campo Grande

União ABC, São Gabriel, EC Campo Grande e Dourados lutam por duas vagas na maior competição juniores do mundo

Alison Silva

Alison Silva

09/05/2026 - 17h00
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Com quatro times na disputa, as semifinais da seletiva Sub-20 que definirá os dois representantes de Mato Grosso do Sul  na Copa São Paulo de 2027 começa neste final de semana. 

União ABC, São Gabriel EC, EC Campo Grande e Dourados passaram pela primeira fase, e seguem na disputa por duas vagas na maior competição de futebol junior do mundo.  

Neste sábado (9), o o DAC, 4º colocado na primeira fase, recebe o União ABC, líder e com 100% de aproveitamento nos cinco jogos disputados, confronto que acontece nesta tarde 'no Estádio da Leda. 

A segunda partida da rodada será na segunda-feira (11), às 19h, no Estádio Jacques da Luz, entre Campo Grande, 3º colocado geral, e São Gabriel, vice-lider da primeira fase.

As partidas de volta acontecem no fim de semana seguinte, em Campo Grande e São Gabriel do Oeste.

Maiores campeões da competição

  • Corinthians  11 títulos (1969, 1970, 1995, 1999, 2004, 2005, 2009, 2012, 2015, 2017 e 2024)
  • São Paulo  5 títulos (1993, 2000, 2010, 2019 e 2025)
  • Fluminense  5 títulos (1971, 1973, 1977, 1986 e 1989)
  • Internacional  5 títulos (1974, 1978, 1980, 1998 e 2020)
  • Flamengo  4 títulos (1990, 2011, 2016 e 2018)
  • Atlético-MG  3 títulos (1975, 1976 e 1983)
  • Cruzeiro  2 títulos (2007 e 2026)
  • Santos  3 títulos (1984, 2013 e 2014)
  • Nacional-SP  2 títulos (1972 e 1988)
  • Palmeiras  2 títulos (2022 e 2023)
  • Ponte Preta  2 títulos (1981 e 1982)
  • Portuguesa  2 títulos (1991 e 2002)
  • América-MG  1 título (1996)
  • América-SP  1 título (2006)
  • Figueirense  1 título (2008)
  • Guarani  1 título (1994)
  • Juventus-SP  1 título (1985)
  • Marília  1 título (1979)
  • Paulista  1 título (1997)
  • Roma-SP  1 título (2001)
  • Santo André  1 título (2003)
  • Vasco  1 título (1992)

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Esportes

Tênis de mesa: Brasil bate Inglaterra e avança às quartas do Mundial

Seleção masculina encara França às 15h30 de sexta-feira (8)

07/05/2026 23h00

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Divulgação/WTT

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A seleção brasileira masculina de tênis de mesa terá a França pela frente nesta sexta-feira (8) pelas quartas de final do Mundial por Equipes, em Londres (Inglaterra).

O time Amarelinho formado por Hugo Calderano (5º no ranking), Guilherme Teodoro (144º) e Leonardo Izuka (125º) enfrentará os irmãos Felix e Alexis Lebrun (4º e 12º, respectivamente) e Flavien Coton (23º).

O duelo por vaga nas semifinais terá início às 15h30 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo online na conta da Federação Internacional (World Table Tennis) no YouTube.

Para assegurar presença nas quartas de final a seleção derrotou a a Inglaterra, dona da casa, por 3 jogos a 2, na última quarta (6). Foi a quinta vitória consecutiva da Amarelinha, que busca o título inédito na competição.

Primeiro a competir na quarta (6), Calderano aplicou 3 sets a 0 (11/6, 11/8 e 13/11) em Tom Jarvis (66º do mundo).

Na sequência, foi a vez de Guilherme Teodoro ampliar a vantagem do Brasil ao cravar 3 sets a 0 sobre Connor Green (181º), em parciais de 16/14, 12/10 e 11/6).

No embate seguinte, Leonardo Iizuka perdeu de virada para Samuel Walker (209º) por 3 sets a 1 (9/11, 11/6, 11/6 e 11/9).

Na quarta partida do dia, Teodoro também não foi bem, sendo superado por 3 sets a 1 para Tom Jarvis, que já derrotara Calderano. O britânico levou a melhor por 3 sets a 1 (11/5, 6/11, 11/6 e 12/10), igualando a série em 2 a 2.

Coube a Calderano selar a vitória e a vaga nas quartas. O carioca não deu chances a Connor Green ao cravar  3 sets a 0, com parciais de 11/8, 11/8 e 11/4.

Mundial feminino

Na última terça (5), a seleção feminina se despediu do Mundial, na fase 16-avos, ao ser surpreendida pela equipe de Luxemburgo, por 3 jogos a 2.  

Antes, o time formado pelas irmãs Bruna e Giulia Takahashi, Laura Watanabe e Victória Strassbourger termina invicto a fase de grupos, com vitórias sobre Cazaquistão, República Tcheca e Mongólia.

Postura

Presidente da CBF 'garante' renovação de Ancelotti na seleção até 2030: 'Dá para cravar'

Seria uma maneira de dar tranquilidade e tirar a pressão sobre Ancelotti na Copa do Mundo

07/05/2026 13h30

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Foto: Rafael Ribeiro / CBF

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A Confederação Brasileira de futebol (CBF) está bastante satisfeita com o trabalho de Carlo Ancelotti no comando da seleção e, mais uma vez, Samir Xaud, presidente da entidade, 'garantiu' a permanência do italiano até o ciclo para a Copa do Mundo de 2030.

Xaud vem sendo repetitivo nas últimas semanas ao cravar a renovação de Carlo Ancelotti. Nesta quinta-feira, o presidente da CBF participou da FutPro Expo 2026, em Fortaleza, e voltou a falar sobre o assunto em atendimento à imprensa.

Há alguns dias, Xaud disse que Ancelotti chegaria à disputa da Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México - anuncia a lista final no dia 18 de maio - já com o contrato renovado. O atual acordo termina justamente após a competição desde meio de ano. Questionado sobre o novo vínculo, o presidente da CBF mostrou-se confiante.

"(Vamos anunciar) Antes (da Copa do Mundo), com certeza", cravou Xaud. "Estão faltando ajustes jurídicos, tanto dos advogados do lado dele, quanto do nosso, mas acredito que antes da nossa ida para a Copa do Mundo a gente vai estar anunciando", disse. "Dá para cravar (a permanência até 2030)."

Seria uma maneira de dar tranquilidade e tirar a pressão sobre Ancelotti na Copa do Mundo, já que a seleção brasileira vem sofrendo com os desfalques com pouco tempo para a estreia na competição, diante do Marrocos.

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