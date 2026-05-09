Copinha: semifinais de seletiva acontecem em Dourados e Campo Grande

Com quatro times na disputa, as semifinais da seletiva Sub-20 que definirá os dois representantes de Mato Grosso do Sul na Copa São Paulo de 2027 começa neste final de semana.
União ABC, São Gabriel EC, EC Campo Grande e Dourados passaram pela primeira fase, e seguem na disputa por duas vagas na maior competição de futebol junior do mundo.
Neste sábado (9), o o DAC, 4º colocado na primeira fase, recebe o União ABC, líder e com 100% de aproveitamento nos cinco jogos disputados, confronto que acontece nesta tarde 'no Estádio da Leda.
A segunda partida da rodada será na segunda-feira (11), às 19h, no Estádio Jacques da Luz, entre Campo Grande, 3º colocado geral, e São Gabriel, vice-lider da primeira fase.
As partidas de volta acontecem no fim de semana seguinte, em Campo Grande e São Gabriel do Oeste.
Maiores campeões da competição
- Corinthians 11 títulos (1969, 1970, 1995, 1999, 2004, 2005, 2009, 2012, 2015, 2017 e 2024)
- São Paulo 5 títulos (1993, 2000, 2010, 2019 e 2025)
- Fluminense 5 títulos (1971, 1973, 1977, 1986 e 1989)
- Internacional 5 títulos (1974, 1978, 1980, 1998 e 2020)
- Flamengo 4 títulos (1990, 2011, 2016 e 2018)
- Atlético-MG 3 títulos (1975, 1976 e 1983)
- Cruzeiro 2 títulos (2007 e 2026)
- Santos 3 títulos (1984, 2013 e 2014)
- Nacional-SP 2 títulos (1972 e 1988)
- Palmeiras 2 títulos (2022 e 2023)
- Ponte Preta 2 títulos (1981 e 1982)
- Portuguesa 2 títulos (1991 e 2002)
- América-MG 1 título (1996)
- América-SP 1 título (2006)
- Figueirense 1 título (2008)
- Guarani 1 título (1994)
- Juventus-SP 1 título (1985)
- Marília 1 título (1979)
- Paulista 1 título (1997)
- Roma-SP 1 título (2001)
- Santo André 1 título (2003)
- Vasco 1 título (1992)