Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

VITÓRIA

Brasil garante duas medalhas na Copa do Mundo de Ginástica Rítmica

Jojô leva bronze na fita e conjunto fica com a prata na série mista

Agência Brasil

12/04/2026 - 21h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A participação brasileira na etapa de Tashkent (Uzbequistão) da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica chegou ao fim com duas medalhas. Neste domingo (12), a capixaba Geovanna Santos, a Jojô, conquistou o bronze na exibição com a fita. Já no conjunto, a série mista - em que as atletas se apresentam com três arcos e duas maças (aparelho semelhante a um pino de boliche) - valeu a prata.

O pódio de Jojô foi o primeiro dela em uma etapa de Copa do Mundo e o segundo do Brasil no individual. Ela repetiu o feito da paranaense Bárbara Domingos, a Babi, que foi bronze em Sofia (Bulgária), em 2023, também na fita.

Na final deste domingo, a capixaba obteve 27.600 de nota, ficando atrás somente da alemã Darja Varfolomeev (29.650) e de Rin Chaves, dos Estados Unidos (27.800).

No conjunto, a exibição do quinteto composto pela alagoana Duda Arakaki, a paulista Nicole Pírcio, a capixaba Sofia Madeira, as paranaenses Julia Kurunczi e Mariana Gonçalves e a amazonense Maria Paula Caminha, ao som da música Abracadabra, de Lady Gaga, valeu o segundo lugar, com 28.100 de pontuação.

A China ficou com o ouro (28.950). O bronze foi para a Rússia (27.400), que compete como país neutro, devido à punição do Comitê Olímpico Internacional (COI) pelo conflito militar na Ucrânia.

Elas também disputaram a final da apresentação com cinco bolas, mas ficaram na oitava e última colocação (21.400), no embalo da canção Feeling Good, de Michael Bublé. A vitória foi novamente das chinesas (27.300), com Rússia (25.950) e Belarus (25.600) completando o pódio. As bielorrussas, assim como as russas e pela mesma razão, também competem como atletas neutras.

Babi também se apresentou neste domingo, mas ficou longe da briga por medalhas. A paranaense ficou na oitava e última colocação tanto na exibição com a bola (23.150) como com as maças (25.650).

Assine o Correio do Estado

COPA DO MUNDO

Ancelotti vê Neymar no 'caminho certo' e não descarta convocação para a Seleção

A cerca de dois meses da Copa do Mundo, o treinador afirmou que o jogador do Santos vem sendo acompanhado de perto

11/04/2026 21h00

Compartilhar
Neymar durante treino do Santos

Neymar durante treino do Santos Foto: Raul Baretta/Santos FC

Continue Lendo...

Carlo Ancelotti ainda não colocou Neymar na lista mais recente da seleção brasileira, mas deixou claro que o atacante segue no radar para a disputa da Copa do Mundo. Em entrevista ao jornal francês L’Équipe, o treinador afirmou que o jogador do Santos vem sendo acompanhado de perto.

Fora dos amistosos contra França e Croácia, Neymar ainda corre contra o tempo para convencer a comissão técnica antes da convocação final, marcada para 18 de maio. O critério, segundo o próprio Ancelotti, é direto: só estará no grupo quem estiver em plenas condições físicas. Internamente, porém, a leitura é de que o camisa 10 ainda tem margem para alcançar esse nível nas próximas semanas.

"Ele é capaz de voltar a estar a 100%. Já disse isso repetidas vezes, e é muito claro: vou convocar os jogadores que estiverem fisicamente aptos. Depois da lesão no joelho, Neymar teve uma ótima recuperação, está marcando gols. Ele precisa continuar nessa direção e melhorar seu condicionamento físico. Ele está no caminho certo", afirmou o treinador.

A presença constante de Neymar nas perguntas também não incomoda o técnico. Para ele, o histórico do atacante justifica a expectativa em torno de um possível retorno em um momento decisivo do ciclo.

"Não me incomoda. Neymar fez e continua fazendo história no futebol brasileiro. Ele é um grande talento e é normal que as pessoas pensem que ele pode nos ajudar a ganhar a próxima Copa do Mundo. Ele está sendo avaliado pela CBF, por mim, e ainda tem dois meses para mostrar que tem qualidade para jogar a próxima Copa do Mundo", disse.

Ancelotti ainda indicou onde imagina Neymar rendendo mais, caso volte a ser convocado: em uma função mais central, próximo da área, exatamente como vem sendo utilizado no Santos.

INVICTO

Fora de casa, Ivinhema vence mais uma e mantém 100% na Série D

O Azulão do Vale derrotou o Uberlândia-MG por 2 a 1 e segue no topo do grupo A11 da competição nacional, que também conta com o Operário

11/04/2026 19h30

Compartilhar
Ivinhema supera o fator casa e vence o Uberlândia-MG por 2 a 1

Ivinhema supera o fator casa e vence o Uberlândia-MG por 2 a 1 Foto: Reprodução

Continue Lendo...

O Ivinhema está todo contente neste início de Série D do Campeonato Brasileiro. Isso porque, na tarde deste sábado (11), foi à Minas Gerais e derrotou o Uberlândia-MG por 2 a 1, vitória que faz o Azulão do Vale manter o 100% de aproveitamento na competição e se isolar na liderança do grupo A11, onde também está o Operário.

Ambos os times chegaram para esta segunda rodada tendo vencido em suas respectivas estreias. No fim de semana passado, o clube mineiro venceu o ABECAT Ouvidorense-GO por 1 a 0, enquanto o time sul-mato-grossense bateu o CRAC-GO também pelo placar de 1 a 0, em sua dependência.

Por se tratar de um jogo fora de casa, o favoritismo apontava mais para a direção do Uberlândia, mas isso não amedrontou os jogadores do Ivinhema. Aos 24 minutos do primeiro tempo, o zagueiro Selson abriu o placar para os visitantes, de cabeça, após cobrança de falta no segundo pau.

Situação que já estava ruim para o time da casa, piorou aos 34 min da primeira etapa, quando o treinador Rogério Henrique foi expulso por reclamação. Na volta do intervalo, o Uberlândia tomou as ações do jogo e partiu para cima do Ivinhema, que soube sofrer e se defender, mas também contra-atacar.

Aos 31 minutos do segundo tempo, o atacante Luan Oliveira recebeu, invadiu a área e chutou cruzado para ampliar o placar para o Azulão do Vale. Por estratégia, a equipe sul-mato-grossense se retrancou nos minutos finais, o que resultou no gol do Uberlândia no final do jogo, marcado pelo zagueiro Max Miller.

Porém, mesmo com a pressão final do time da casa, nada adiantou. O Ivinhema venceu e conquistou mais três pontos na competição. Agora, o clube soma seis pontos em dois jogos, tornando-se o líder isolado do grupo A11, seguido por Betim-MG, com quatro pontos, e o próprio Uberlândia, que estacionou nos três pontos.

O Operário, que também está no grupo A11, joga amanhã, domingo (12), contra o CRAC, fora de casa. Como empatou na estreia, caso vença a equipe goiana, salta para a segunda colocação e fica colado com o Ivinhema no topo da tabela.

O Azulão volta à campo somente no dia 19 de abril, em casa, para enfrentar o Betim pela terceira rodada da competição.

Saiba

Nesta semana, o presidente do Ivinhema, Manoel Nicácio, anunciou desligamento do cargo máximo da instituição por problemas pessoais. Até o presente momento, o clube ainda não anunciou quem irá substituí-lo no comando administrativo do Azulão.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 6999, sábado (11/04)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6999, sábado (11/04)

2

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2995, sábado (11/04)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2995, sábado (11/04)

3

Organização do show do Guns culpa os órgãos públicos por trânsito caótico na BR-262
Empurra-empurra

/ 2 dias

Organização do show do Guns culpa os órgãos públicos por trânsito caótico na BR-262

4

Resultado da Loteria Federal 6056-9 de hoje, sábado (11/04)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 6056-9 de hoje, sábado (11/04)

5

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2379, sábado (11/04)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2379, sábado (11/04)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Com quantos anos pode se aposentar quem já tem 30 anos de contribuição?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 dias

Com quantos anos pode se aposentar quem já tem 30 anos de contribuição?
Michel Constantino: A hegemonia dos carros elétricos movido a ciência
EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

/ 4 dias

Michel Constantino: A hegemonia dos carros elétricos movido a ciência
Juliane Penteado: Servidor público pode antecipar a aposenta
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 03/04/2026

Juliane Penteado: Servidor público pode antecipar a aposenta
Invalidez permanente no seguro de vida
Leandro Provenzano

/ 02/04/2026

Invalidez permanente no seguro de vida