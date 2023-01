Campeonato Carioca começa sem premiação definida e depende de sucesso no marketing

CAMPEONATO PAULISTA

O Bragantino foi superior no confronto, enquanto o Corinthians se mostrou praticamente inofensivo

Bragantino venceu o Corinthians ontem na primeira rodada do Campeonato Paulista Reprodução

O Red Bull Bragantino venceu o Corinthians por 1 a 0, neste domingo (15), no Abi Chedid, pela primeira rodada do Paulistão 23. O resultado frustrou a estreia de Fernando Lázaro como técnico efetivo do Alvinegro paulista.

O gol da vitória foi marcado por Artur, aos 29 minutos do segundo tempo. O Bragantino foi superior no confronto, enquanto o Corinthians se mostrou praticamente inofensivo. O Corinthians teve a sua primeira derrota sob o comando de Lázaro. Com ele como interino, o clube havia somado seis vitórias e um empate.

Com o resultado, o Corinthians assume provisoriamente a lanterna do Grupo C, enquanto o Bragantino fica em terceiro do Grupo A.

O próximo compromisso do clube do Parque São Jorge será contra o Água Santa, na quarta (18), às 19h30, na Neo Química Arena. Já o Bragantino visita o São Bernardo, às 19h do mesmo dia.

JOGO

Sem a presença de dois dos principais jogadores da equipe, o Corinthians teve dificuldade tanto na criação como na conclusão das jogadas. A equipe foi lenta e teve muitos erros de passes. Além disso, a estratégia de deixar o adversário com a bola para explorar os contra-ataques não deu certo.

O Bragantino, que também teve a estreia de seu técnico, Pedro Caixinha, foi superior no confronto. A equipe encurralou o adversário e criou diversas chances para inaugurar o placar até a metade do segundo tempo, mas parava no paredão corintiano.

Artur, mais uma vez, foi o grande nome do Bragantino. Ele vinha tendo uma atuação de destaque e foi recompensado com o gol que definiu a partida.

Na reta final do jogo, torcedores do Corinthians acenderam sinalizadores e protestaram contra o preço dos ingressos. Uma faixa com o escrito “Mercenários, não vamos aceitar ingressos” foi exibida na arquibancada. A partida ficou paralisada por quase cinco minutos.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 1 x 0 CORINTHIANS

Torneio: 1ª rodada do Campeonato Paulista

Local: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Data e hora: 15 de janeiro de 2023, às 16h (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus

VAR: Thiago Duarte Peixoto

Gol: Artur (RBB), aos 29 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos: Fagner (COR)

RED BULL BRAGANTINO

Cleiton; Andrés Hurtado, Kevin, Natan e Juninho Capixaba; Raul, Matheus Fernandes e Praxedes; Artur, Alerrandro e Sorriso. Técnico: Pedro Caixinha.

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Fausto Vera (Cantillo), Du Queiroz, Maycon e Giuliano; Róger Guedes e Júnior Moraes. Técnico: Fernando Lázaro.

