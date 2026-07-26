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Na mira do Arsenal, Vini Jr. prioriza renovação de contrato com o Real

As negociações para renovação devem ser retomadas na semana que vem, assim que o atacante retornar das férias

Estadão Conteúdo

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26/07/2026 - 23h00
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Em seu último ano de contrato com o Real Madrid, o atacante Vini Jr. pode seguir outros caminhos na próxima temporada e muitos clubes monitoram a situação do atleta No entanto, o portal As, de Madri, apontou neste domingo que a prioridade do brasileiro é prolongar o vínculo com o gigante espanhol.

As negociações para renovação devem ser retomadas na semana que vem, assim que o atacante retornar das férias. Segundo o portal, o atleta quer entender o papel no projeto encabeçado pelo técnico José Mourinho, recém-contratado pela equipe. Há rumores na imprensa espanhola de que o português não pretende abrir mão do camisa 7.

O atleta estaria pedindo cerca de 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 116 milhões) líquidos por temporada, representando um aumento de cinco milhões de euros em relação ao atual vínculo. A última assinatura de Vinicius com o Real Madrid ocorreu em 2022 e foi anunciada apenas em outubro de 2023.

No decorrer da última semana, o clube confirmou o atacante como segundo capitão do elenco, atrás de Federico Valverde na hierarquia. Segundo regulamento interno da equipe, o jogador mais antigo do elenco é responsável pela faixa. Ambos iniciaram no time principal na mesma temporada, em 2018/19, mas o uruguaio já fazia parte das categorias de base do gigante de Madri.

Embora exista o interesse do Real Madrid em segurar Vinicius Junior, outros clubes importantes monitoram a situação. No rumor mais recente, o Arsenal estaria interessado em contar com o atacante nesta temporada. A informação foi divulgada pelo portal The Athletic neste sábado.

Agora com José Mourinho à beira do campo, o objetivo do Real Madrid é reestruturar o elenco após uma temporada muito abaixo do esperado. Até o momento, quatro jogadores foram anunciados: Marc Cucurella (ex-Chelsea), Ibrahima Konaté (ex-Liverpool), Denzel Dumfries (ex-Internazionale) e Bernardo Silva (ex-Manchester City).

Futebol

CBF negocia levar amistoso da seleção brasileira para a Índia

O jogo, caso confirmado, será durante a Data Fifa mais longa do ano, entre 21 de setembro e 6 de outubro

24/07/2026 23h00

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brasil

brasil Reprodução

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A CBF está perto de fechar um amistoso da seleção brasileira masculina em Calcutá, na Índia, conforme informado inicialmente pela ESPN e confirmado pelo Estadão.

A proposta partiu do próprio país asiático e agradou a cúpula da entidade máxima do futebol nacional.

Segundo apurou o Estadão, Bangladesh e Singapura, nações que assim como a Índia são conhecidas por reunir uma base sólida de torcedores do Brasil, também negociaram com a CBF, porém não conseguiram um acordo.

O jogo em território indiano, caso confirmado, será durante a Data Fifa mais longa do ano, entre 21 de setembro e 6 de outubro, para a qual já estão agendados amistosos contra a Austrália, nos dias 25 e 29, nas cidades australianas de Townsville e Brisbane.

Ainda não há definição sobre qual seria o adversário da excursão pela Índia.

Neste período de setembro a outubro, que abrange 16 dias, seria possível disputar até quatro partidas, mas a CBF escolheu jogar apenas três.

Chegou-se a considerar um quarto jogo, em Bangladesh, possibilidade descartada porque, mesmo com as duas semanas disponíveis, a avaliação foi de que o calendário ficaria apertado, levando em consideração o tempo de descanso e deslocamento necessário entre um compromisso e outro.

Calcutá, contudo, é próxima da fronteira entre Índia e Bangladesh, portanto os fãs fervorosos do Brasil que residem no país vizinho podem ter a oportunidade de assistir ao time que tanto apoiam.

O maior desafio, contudo, será encontrar adversários de alto nível. Enfrentar seleções europeias está absolutamente descartado, afinal as duas Datas Fifa do final de ano serão utilizadas para o início da nova edição da Liga das Nações da Uefa.

Além de atingir o público do exterior apaixonado pela seleção brasileira na Ásia, a CBF planeja colocar em prática o plano de realizar mais jogos no Brasil em amistosos futuros.

Já há em curso a procura por estádios no País que possam receber partidas ao longo do próximo ciclo.

Nova saída?

Real Madrid considera novo empréstimo de Endrick para abrir espaço no setor ofensivo

Endrick ou Gonzalo García poderiam ser negociados por empréstimo nesta janela de transferências.

23/07/2026 23h00

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Foto: Divulgação

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O futuro de Endrick no Real Madrid está incerto mais uma vez. De acordo com informações da "ESPN", o clube espanhol cogita novo empréstimo do atacante brasileiro.

Segundo a emissora, o Real Madrid, agora comandado por José Mourinho, deseja abrir espaço no setor ofensivo da equipe. Desse modo, Endrick ou Gonzalo García poderiam ser negociados por empréstimo nesta janela de transferências.

O período de pré-temporada será determinante para a avaliação da situação dos dois atletas. A tendência é que apenas um deles permaneça no elenco para a disputa da temporada. Também de acordo com a "ESPN", Endrick irá se reapresentar ao time espanhol no dia 28 de julho.

Na última temporada, Endrick foi emprestado ao Lyon, tendo boas atuações com a camisa da equipe francesa. A "ESPN" diz, porém, que o estafe do atleta não deseja um novo empréstimo para outro clube, esperando que o atacante receba mais oportunidades com José Mourinho no Real Madrid.

O desempenho de Endrick no Lyon foi crucial para o retorno do jogador à seleção brasileira. Ele foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.

Além de Endrick e Gonzalo García, o Real Madrid conta para o setor de ataque com: Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Rodrygo, que está machucado, e Mastantuono. Nas últimas semanas, o nome de Michael Olise, do Bayern de Munique, passou a ser especulado no clube merengue.

O Real Madrid já anunciou as contratações de Cucurella, Dumfries, Bernardo Silva e Konaté. Por outro lado, Camavinga e Franco Mastantuono podem deixar a equipe espanhola na próxima temporada.

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