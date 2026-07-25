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Goleiro Vozinha acerta com o Colo-Colo após destaque por Cabo Verde na Copa

O goleiro foi amplamente elogiado por suas atuações no Mundial, sendo até eleito o melhor da posição na seleção da competição feita pela Fifa com votação dos torcedores

Estadão Conteúdo

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25/07/2026 - 23h00
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Um dos grandes destaques da Copa do Mundo da América do Norte, o goleiro Vozinha, da seleção de Cabo Verde, foi anunciado nesta sexta-feira como o novo reforço do Colo-Colo, do Chile. O prazo do acordo ainda não foi divulgado, mas a tendência é que o vínculo seja de 18 meses.

Agora, o jogador deve viajar para a América do Sul neste fim de semana para realizar exames médicos e ser apresentado. A equipe publicou uma mensagem em suas redes sociais: "Bem-vindo! Estamos te esperando no Estádio Monumental."

Aos 40 anos, Vozinha está sem clube desde o fim de seu contrato com o Chaves, de Portugal. O goleiro foi amplamente elogiado por suas atuações no Mundial e, inclusive, eleito o melhor da posição na seleção da competição feita pela Fifa com votação dos torcedores.

Cabo Verde foi uma das grandes surpresas do torneio. A seleção africana se classificou em segundo lugar no Grupo H, com três pontos. Na estreia, a defesa comandada por Vozinha segurou a futura campeã Espanha em um empate sem gols, sendo o único time que não sofreu gols dos espanhóis. Na sequência, empatou por 2 a 2 com o Uruguai e por 0 a 0 com a Arábia Saudita.

No mata-mata, Cabo Verde enfrentou a Argentina e acabou eliminado na prorrogação, em um emocionante duelo que terminou 3 a 2. Estreante em Copas do Mundo, a seleção foi muito celebrada no retorno ao país, sendo recebida com festa na cidade da Praia, capital de Cabo Verde, e também nas redes sociais, onde Vozinha se tornou uma celebridade, ultrapassando a marca de 29 milhões de seguidores.

Antes da passagem pelo futebol português, o goleiro atuou por duas temporadas no Trencín, da Eslováquia, cinco no AEL Limassol, do Chipre, uma no Gil Vicente, também de Portugal, e no FC Zimbru, da Moldávia. No futebol africano, defendeu o Progresso Sambizanga, de Angola, além de Mindelense e Batuque, ambos de Cabo Verde.

Por sua vez, o Colo-Colo lidera o Campeonato Chileno, com 36 pontos em 15 jogos. A equipe, campeã da Libertadores em 1991, não conseguiu se classificar para competições internacionais nesta temporada.

Nova saída?

Real Madrid considera novo empréstimo de Endrick para abrir espaço no setor ofensivo

Endrick ou Gonzalo García poderiam ser negociados por empréstimo nesta janela de transferências.

23/07/2026 23h00

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Foto: Divulgação

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O futuro de Endrick no Real Madrid está incerto mais uma vez. De acordo com informações da "ESPN", o clube espanhol cogita novo empréstimo do atacante brasileiro.

Segundo a emissora, o Real Madrid, agora comandado por José Mourinho, deseja abrir espaço no setor ofensivo da equipe. Desse modo, Endrick ou Gonzalo García poderiam ser negociados por empréstimo nesta janela de transferências.

O período de pré-temporada será determinante para a avaliação da situação dos dois atletas. A tendência é que apenas um deles permaneça no elenco para a disputa da temporada. Também de acordo com a "ESPN", Endrick irá se reapresentar ao time espanhol no dia 28 de julho.

Na última temporada, Endrick foi emprestado ao Lyon, tendo boas atuações com a camisa da equipe francesa. A "ESPN" diz, porém, que o estafe do atleta não deseja um novo empréstimo para outro clube, esperando que o atacante receba mais oportunidades com José Mourinho no Real Madrid.

O desempenho de Endrick no Lyon foi crucial para o retorno do jogador à seleção brasileira. Ele foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.

Além de Endrick e Gonzalo García, o Real Madrid conta para o setor de ataque com: Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Rodrygo, que está machucado, e Mastantuono. Nas últimas semanas, o nome de Michael Olise, do Bayern de Munique, passou a ser especulado no clube merengue.

O Real Madrid já anunciou as contratações de Cucurella, Dumfries, Bernardo Silva e Konaté. Por outro lado, Camavinga e Franco Mastantuono podem deixar a equipe espanhola na próxima temporada.

Futebol

Inter Miami anuncia contratação de Casemiro para jogar ao lado de Messi

Casemiro assinou contrato até o fim da temporada de 2027 da MLS

22/07/2026 23h00

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Richard Sellers/Allstar/Getty Images

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O Inter Miami anunciou nesta quarta-feira a contratação de Casemiro. Aos 34 anos, o volante brasileiro chega ao clube da MLS após encerrar sua passagem pelo Manchester United e terá a oportunidade de dividir o elenco com Lionel Messi e Luis Suárez.

Casemiro assinou contrato até o fim da temporada de 2027 da MLS, com opção de renovação até junho de 2029.

O jogador chega sem custos de transferência, após ficar livre no mercado ao término de seu vínculo com o clube inglês.

"O que mais me motiva, e acho que isso vale para todos os jogadores, é vencer e continuar crescendo. O projeto que o clube me apresentou, junto com o esforço de todos para me trazer para cá, significa muito para mim", afirmou o brasileiro.

A contratação encerra uma negociação que se estendeu por mais de três meses.

Além do Inter Miami, Casemiro recebeu sondagens de clubes como Juventus, Inter de Milão e equipes da Arábia Saudita, mas optou pelo projeto da equipe norte-americana.

O volante deixou o Manchester United depois de três temporadas.

Contratado em 2022, após uma trajetória vitoriosa pelo Real Madrid, Casemiro conquistou a Copa da Liga Inglesa e a Copa da Inglaterra durante sua passagem pelo futebol inglês.

Pentacampeão da Champions League pelo Real Madrid, o brasileiro também acumula títulos do Campeonato Espanhol, do Mundial de Clubes e da Copa América, este com a seleção.

A estreia pelo Inter Miami ainda depende da emissão do visto de trabalho para os Estados Unidos.

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