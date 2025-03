Campo-grandense faz golaço de falta contra o Fortaleza pelo Nordestão

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Revelado pelo Comercial em 2015 e nascido em Campo Grande, o meia Luan Rodrigues fez dois gols na vitória do Sousa-PB diante do Fortaleza, pela 6ª rodada da Copa do Nordeste, na noite desta quarta-feira (19).

A equipe paraibana entrou para esta partida precisando de um resultado positivo para se manter vivo na competição regional, já que apenas os quatros primeiros colocados de cada grupo se classificam às quartas de final. Já o clube cearense foi para o jogo com a classificação praticamente encaminhada e precisava de um empate para garantir a vaga na próxima fase.

Aos 30 minutos da primeira etapa, Luan recebeu lançamento pela esquerda, fintou dois jogadores adversários e contou com a “sorte” do desvio para a bola parar nos fundos da rede. Porém, três minutos depois, Yago Pikachu roubou a bola no meio-campo e lançou para Kervin Andrade estufar o gol com um chute cruzado.

No segundo tempo, aos 12 minutos, o campo-grandense cobrou uma falta próxima à área com perfeição e matou o goleiro Brenno do Fortaleza. Ainda, o defensor Wellisson, do Sousa-PB, foi expulso aos 28 minutos, mas nada aconteceu e o jogo terminou 2x1 para os mandantes.

Com isso, a equipe paraibana chegou aos 6 pontos na quarta colocação, enquanto o Fortaleza estagnou nos 9 pontos na terceira posição. Ambos os times estão no grupo A e se classificando ao mata-mata da Copa do Nordeste.

A próxima rodada será a última desta fase, que ocorrerá na próxima quarta-feira (26). O Sousa-PB enfrenta o Ferroviário-CE, fora de casa. Já o Fortaleza recebe o CRB-AL, no Castelão.

Agora, pelos próximos dois finais de semana, o Luan e companhia terão a missão de erguer a taça do Campeonato Paraibano. Nos dias 23 e 30, o Sousa-PB, atual campeão, enfrenta o Botafogo-PB, maior campeão com 30 títulos, pela grande decisão, com o jogo de volta sendo na casa do adversário.

Trajetória - Luan Rodrigues

Nascido no dia 16 de julho de 1996 em Campo Grande, Luan Rodrigues começou sua trajetória profissional no tradicional Comercial. No clube campo-grandense, conquistou o Sul-Mato-Grossense de 2015 e o vice-campeonato em 2016.

Desde então, sua carreira é baseada em rodar por clubes de vários estados do país. Por exemplo, o meia já atuou pelo Luverdense (MT), Jacobina (BA), Uberlândia (MG), Remo (PA), São Paulo (RS), Porto (BA), além de equipes do estado, como Portuguesa (atual SAF Pantanal), Aquidauanense, Dourados, Novoperário e União.

Além do Sul-Mato-Grossense de 2015, o campo-grandense conquistou o Paraense pelo Remo, em 2022, e a segunda divisão do estadual em 2023, com a camisa da Portuguesa.

