Campo-grandense Ederson fecha acordo de R$ 262 milhões com Manchester United

Éderson também foi especulado em vários times grandes europeus, como Inter de Milão e Liverpool - Foto: Atalanta

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Atualmente na Atalanta, da Itália, o meio-campista campo-grandense Éderson, de 26 anos, fechou um acordo de R$ 262 milhões com o Manchester United, da Espanha, informação apurada nesta terça-feira (2) pela ESPN.

Conforme apurado, os Red Devils vão pagar 40 milhões de euros (R$ 233 milhões, na cotação atual) mais bônus pelo sul-mato-grossense, aguardado na Inglaterra nos próximos dias para fazer exames médicos e assinar contrato.

A contratação de um meio-campista era uma prioridade do clube, uma vez que Casemiro saiu sem custos de transferência e Manuel Ugarte segue sem definição sobre novo contrato. Além de Éderson, o time inglês deve trazer mais um meia na próxima janela de transferências.

Na pré-lista da seleção brasileira de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, foi um dos principais jogadores da Atalanta na última temporada, mas tinha contrato apenas até junho de 2027. Ele soma passagens por Corinthians, Cruzeiro e Fortaleza.

De origem Terena, o volante fez 41 jogos na atual temporada, na qual marcou três gols e distribuiu duas assistência. Foi convocado para a disputa da Copa América, em junho de 2024. Valorizado no mercado, também foi sondado outras vezes por Manchester City e Manchester United, Barcelona, Atlético de Madrid e Liverpool.

Com mãe e avó de origem indígena, inclusive com vários familiares na Aldeia Bananal, em Aquidauana, o jogador tem uma tatuagem em homenagem à sua ascendência terena.

No braço direito ele traz tatuada a data de nascimento da avó materna, apontada por ele como uma de suas inspirações e que inclusive fala a língua dos terenas.

Trajetória

Aos 13 anos, Éderson começou a ser construído como jogador na escolinha de futebol do bairro Tiradentes, na região leste de Campo Grande. Pouco tempo depois, foi levado para o clube Desportivo Brasil (SP), para então seguir a sua carreira profissional.

Em julho de 2019, o Cruzeiro se interessou pelo jogador e pagou cerca de R$ 1,6 milhão pelo futebol do volante. Em apenas sete meses no clube mineiro, Éderson se transferiu para o Corinthians a custo zero.

No clube alvinegro, atuou em 25 jogos e marcou 3 gols, fazendo parte do elenco vice-campeão do Campeonato Paulista em 2020. Em março de 2021, foi emprestado ao Fortaleza , sendo um dos destaques do Campeonato Brasileiro naquele ano.

Em janeiro do ano seguinte, por necessidade financeira, o Corinthians deu fim ao empréstimo e acertou a venda do atleta ao Salernitana (Itália) por 6,5 milhões de euros.

No clube italiano, se destacou rapidamente e em menos de seis meses no clube, despertou o interesse da Atalanta, também da Itália, que pagou cerca de 22,9 milhões de euros pelo jogador.

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