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De malas prontas

Campo-grandense Ederson fecha acordo de R$ 262 milhões com Manchester United

Sul-mato-grossense é apontado como substituto ideal de Casemiro nos Red Devils

Alison Silva

Alison Silva

03/06/2026 - 15h30
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Atualmente na Atalanta, da Itália, o meio-campista campo-grandense Éderson, de 26 anos, fechou um acordo de R$ 262 milhões com o Manchester United, da Espanha, informação apurada nesta terça-feira (2) pela ESPN. 

Conforme apurado, os Red Devils vão pagar 40 milhões de euros (R$ 233 milhões, na cotação atual) mais bônus pelo sul-mato-grossense, aguardado na Inglaterra nos próximos dias para fazer exames médicos e assinar contrato.

A contratação de um meio-campista era uma prioridade do clube, uma vez que Casemiro saiu sem custos de transferência e Manuel Ugarte segue sem definição sobre novo contrato. Além de Éderson, o time inglês deve trazer mais um meia na próxima janela de transferências.

Na pré-lista da seleção brasileira de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, foi um dos principais jogadores da Atalanta na última temporada, mas tinha contrato apenas até junho de 2027. Ele soma passagens por Corinthians, Cruzeiro e Fortaleza.

De origem Terena, o volante fez 41 jogos na atual temporada, na qual marcou três gols e distribuiu duas  assistência. Foi convocado para a disputa da Copa América, em junho de 2024. Valorizado no mercado, também foi sondado outras vezes por Manchester City e Manchester United, Barcelona, Atlético de Madrid e Liverpool. 

Com mãe e avó de origem indígena, inclusive com vários familiares na Aldeia Bananal, em Aquidauana, o jogador tem uma tatuagem em homenagem à sua ascendência terena.

No braço direito ele traz tatuada a data de nascimento da avó materna, apontada por ele como uma de suas inspirações e que inclusive fala a língua dos terenas.

Trajetória

Aos 13 anos, Éderson começou a ser construído como jogador na escolinha de futebol do bairro Tiradentes, na região leste de Campo Grande. Pouco tempo depois, foi levado para o clube Desportivo Brasil (SP), para então seguir a sua carreira profissional.

Em julho de 2019, o Cruzeiro se interessou pelo jogador e pagou cerca de R$ 1,6 milhão pelo futebol do volante. Em apenas sete meses no clube mineiro, Éderson se transferiu para o Corinthians a custo zero. 

No clube alvinegro, atuou em 25 jogos e marcou 3 gols, fazendo parte do elenco vice-campeão do Campeonato Paulista em 2020. Em março de 2021, foi emprestado ao Fortaleza , sendo um dos destaques do Campeonato Brasileiro naquele ano.

Em janeiro do ano seguinte, por necessidade financeira, o Corinthians deu fim ao empréstimo e acertou a venda do atleta ao Salernitana (Itália) por 6,5 milhões de euros. 

No clube italiano, se destacou rapidamente e em menos de seis meses no clube, despertou o interesse da Atalanta, também da Itália, que pagou cerca de 22,9 milhões de euros pelo jogador. 

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Brasileirão Feminino

Pantanal segura o empate e avança para as quartas de finais

O time sul-mato-grossense está a dois jogos de conquistar o acesso

02/06/2026 10h00

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Pantanal empata fora de casa e disputará jogo do acesso ao Brasileirão Feminino A2

Pantanal empata fora de casa e disputará jogo do acesso ao Brasileirão Feminino A2 Reprodução Rede Social

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No último domingo (31), o time feminino do Pantanal deu mais um passo importante para conquistar o tão sonhado acesso para o Brasileirão Feminino A2. O time pantaneiro foi até Itacoatiara, para enfrentar a equipe do Peñarol. 

Após golear na partida de ida por 4 a 1, a equipe sul-mato-grossense tinha a vantagem de jogar pelo empate ou perder por até dois gols de diferença. 

Jogando fora de seus domínios, a equipe comandada por Jaqueane Correa tinha o objetivo claro de conquistar a classificação. O placar final da partida foi resolvido ainda no primeiro tempo. 

Aos 27 minutos da primeira etapa, Carolina abre o placar para as visitantes, esse foi o terceiro gol da jogadora do time pantaneiro na competição, se igualando com Deise, como as maiores goleadoras da equipe. 

O empate veio perto do fim da primeira etapa, aos 39 minutos, com Cecília, que deixou o placar em igualdade, porém esse resultado não servia para as donas da casa, já que precisava marcar mais três gols para levar a partida para os pênaltis. 

Dessa forma, com o 1 a 1 no marcador, o Pantanal se beneficiou da bela partida que fez na ida e carimbou a vaga para a próxima fase. 

PRÓXIMO JOGO

O adversário das quartas de finais já está definido e será um velho conhecido das pantaneiras, que irá reencontrar a equipe do Planalto de Goiás, uma vez que se enfrentaram na fase de grupos. 

A equipe do Planalto nas oitavas, eliminou o Rolim de Moura, após uma goleada por 7 a 0. 

Na primeira fase, a vantagem foi do Pantanal que empatou fora de casa e venceu no Jacques da Luz por 2 a 1. 

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) ainda não confirmou as datas das partidas, mas é esperado que aconteça após a Copa do Mundo, em agosto. 

Por ter se classificado em segundo lugar, o Pantanal decide a classificação fora de casa. 
 

De cara nova

McLaren revela pintura especial para celebrar milésimo GP na Fórmula 1 em Mônaco

Equipe vai apresentar ao público uma pintura especial nas cores laranja papaya e preta apresentando ainda um grande número "1000"

01/06/2026 23h00

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Foto: Divulgação

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A McLaren revelou nesta segunda-feira um design de pintura exclusiva para o seu carro (batizado de "A McLaren nunca desiste") em comemoração pela milésima corrida da equipe na categoria. A marca será alcançada no próximo fim de semana, em Mônaco, exatamente o mesmo palco de sua primeira largada, que aconteceu no ano de 1966.

Para celebrar este número de provas disputadas tão expressivo, a equipe vai apresentar ao público uma pintura especial nas cores laranja papaya e preta apresentando ainda um grande número "1000" nas laterais do MCL40.

"Em toda a pintura há referências à nossa rica história com detalhes ocultos que reconhecem marcos importantes desde a nossa primeira corrida, vitória e títulos de campeonato até a tríplice coroa e o nosso pit stop recorde mundial", divulgou a escuderia

A equipe disputou seu primeiro grande prêmio da história justamente em Mônaco, em 1966, sendo guiado pelo seu fundador, o neozelandês Bruce McLaren. A partir daí foi sendo construída uma trajetória de brilho na Fórmula 1. Neste período, vieram 203 vitórias, 561 pódios, dez títulos do mundial de construtores e 13 de pilotos.

Para marcar a ocasião, Lando Norris e Oscar Piastri vão estar na pista com macacões especiais para manter uma linguagem visual com o design que os carros vão apresentar pelas ruas de Monte Carlo na próxima etapa do calendário da mais nobre categoria da F-1.

Na quinta-feira, a escuderia vai exibir ainda o seu primeiro carro de F-1, o McLaren M2B, seu primeiro modelo, para ficar ao lado do monoposto atual. Após um começo hesitante, a escuderia vem reagindo na competição e ocupa o terceiro lugar no Mundial de Construtores.

A liderança da classificação do Mundial de Construtores deste ano está com a Mercedes, que figura com folga na primeira posição ao contabilizar 219 pontos. A Ferrari vem na segunda colocação com 147 e a McLaren fecha o Top-3 com 106 pontos até aqui.

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