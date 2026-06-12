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De MS

Campo-grandense se destaca defendendo a seleção brasileira de vôlei

Contra a Bélgica, o central Judson, anotou 13 pontos, se destacando na partida

João Pedro Zequini

12/06/2026 - 10h45
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Nascido em Campo Grande, o jogador de vôlei Judson Cunha, foi convocado pelo técnico Bernardinho, para defender o Brasil na etapa de Brasília da Liga das Nações de Voleibol, a VNL. 

Na última temporada de vôlei que se encerrou, Judson foi fundamental para a equipe do Vôlei Renata Campinas, que com a partição do central foi campeã do Campeonato Paulista e chegou à final da Superliga, onde perdeu o título para o Sada Cruzeiro. 

Ao final da temporada, Judson se despediu da equipe paulista e está de malas prontas para atravessar o oceano e desembarcar na terra do sol nascente, onde irá defender as cores do JTEKT Stings, do Japão.

Antes de chegar ao clube japonês, Judson passou por equipes brasileiras, fez base no Rádio Clube/AVP, aqui de Mato Grosso do Sul e terminou sua formação no Sesi-SP Sub-21. 

Ele ainda passaria por equipes como Vôlei Itapetininga, Pacaembu Ribeirão Preto, Montes Claros/América Vôlei, Suzano Vôlei, além de contar com duas passagens pelo Vôlei Renata. 

VNL 

Até o momento na competição o Brasil disputou duas partidas, fez a estreia contra o Irã e venceu por 3 sets a 1, na ocasião o central campo-grandense não entrou em quadra. 

No segundo jogo realizado na noite da última quinta-feira (11), contra a seleção da Bélgica, o Brasil também venceu por 3 a 1 e nessa partida, contou com a colaboração de Judson, que apesar de não ter iniciado entre os titulares colaborou com a vitória do time brasileiro. 

Na partida contra os belgas, o sul-mato-grossense se destacou e  anotou 13 pontos, sendo 9 de ataque e 4 de bloqueio. No Brasil ele foi o terceiro maior pontuador, ficando atrás de Darlan com 19 e Lucarelli com 16. 

O Brasil encerra a primeira semana da competição enfrentando a equipe da Sérvia no sábado (13) e a Argentina no domingo dia 14. 

futebol

Fifa divulga salário e Infantino acumula remuneração de R$ 25 milhões

A quantia é composta por um salário-base de 2,6 milhões de dólares e uma bonificação de 2,2 milhões de dólares

11/06/2026 14h30

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Foto: Reprodução / X Fifa

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O presidente da FIFA, Gianni Infantino, teve uma remuneração bruta de 4,8 milhões de dólares referente ao exercício de 2025, conforme detalhado no mais recente relatório de transparência divulgado pela entidade máxima do futebol mundial. O montante, equivalente a aproximadamente R$ 25 milhões na cotação atual, será pago ao dirigente ao longo de 2026.

Segundo o documento, a quantia é composta por um salário-base de 2,6 milhões de dólares e uma bonificação de 2,2 milhões de dólares. O valor do bônus não é fixo e pode variar de acordo com os critérios estabelecidos pela organização para cada temporada

A divulgação faz parte da política de transparência adotada pela Fifa desde 2019, ano em que a entidade passou a tornar públicos os vencimentos de seus principais executivos. Na primeira prestação de contas nesse formato, Infantino recebeu cerca de 2,9 milhões de dólares entre salário e premiações.

No comando da Fifa desde 2016, o dirigente suíço cumpre atualmente seu terceiro mandato à frente da instituição. Em março de 2023, ele foi reconduzido ao cargo por aclamação durante o congresso da entidade, com apoio unânime das 211 associações nacionais filiadas. Seu mandato tem validade até 2027.

COPA DO MUNDO

CBF banca viagem de presidentes das federações estaduais para "imersão" em Copa do Mundo

Estevão Petrallás presidente da FFMS embarcou nesta quarta-feira para assistir aos três jogos da Seleção Brasileira nos Estados Unidos

10/06/2026 12h45

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Reprodução redes sociais

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A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) irá levar para a Copa do Mundo 2026 os 40 representantes de cada time da Série A e B do Campeonato Brasileiro, além de todos os 27 presidentes das federações estaduais do Brasil.

A viagem bancada pela Confederação dará ingressos para o primeiro jogo da Seleção Brasileira aos presidentes e representantes. A estreia será contra a Seleção Marroquina, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, no próximo sábado (13).

Porém, para os dirigentes estaduais, a CBF planejou uma estadia maior. Com direito a passagem, hospedagem e um acompanhante, os presidentes estaduais terão ingressos com assentos próximos ao campo para os três jogos do Brasil que acontecem durante a fase de grupos, nos dias 13, 19 e 24 de junho.

Conforme informações, a viagem tem objetivo de levar os representantes a uma "imersão" dentro das grandes ligas esportivas globais e a Copa do Mundo seria a segunda etapa, visto que os mesmos dirigentes estiveram na Europa em janeiro deste ano.

Para isso, a agenda prevê encontros com representantes da Major League Soccer (MLS), principal liga de futebol masculino dos Estados Unidos, e da National Football League (NFL), liga de futebol americano profissional do país.

Os dirigentes estaduais ficarão em um hotel localizado em Orlando, na Flórida. A cidade não é sede dos jogos então será necessário a locomoção entre os estados de Nova York, Filadélfia e Miami, onde acontecerão a fase inicial da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, com todos as despesas custeadas integralmente pela CBF.

Já os cartolas estarão hospedados em um hotel localizado na Quinta Avenida, região central de Nova York durante apenas a estreia.

O presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), Estevão Petrallás foi para Brasília ainda na tarde de ontem (09) e embarcou rumo aos Estados Unidos às 12h. Em entrevista ao Correio do Estado, Petrallás explica sobre a expectativa de participar do momento.

O presidente conta à reportagem que o convite veio ainda no ano passado em reunião com a CBF e para ele é um momento importante que demonstra reconhecimento das federações estaduais e desenvolvimento do futebol brasileiro, registrando a aproximação da CBF e FFMS.

"É uma oportunidade única e motivo de muito orgulho representar o futebol sul-mato-grossense em um evento da grandeza da Copa do Mundo [...] estar próximo ao campo, acompanhando os jogos da Seleção Brasileira, permitirá vivenciar de perto a organização, a atmosfera e a excelência do maior evento do futebol mundial, algo que certamente ficará marcado para toda a vida", destaca o presidente da FFMS ao Correio do Estado.

Da equipe da Federação de Futebol de Mato Grosso Sul apenas o presidente embarcou na viagem. Ele reforça que viver este momento pode contribuir no fortalecimento do futebol no Estado, principalmente com a construção de parcerias.

"A Copa do Mundo é um ambiente que proporciona uma rica troca de experiências com dirigentes, gestores e profissionais do futebol de diversas partes do país e do mundo, ampliando relacionamentos e fortalecendo o networking institucional".

Petrallás ressalta que os contatos são importantes para criar oportunidades, compartilhar boas práticas e pretende observar de perto "a organização da competição, relacionamento com torcedores e tudo o que envolve o desenvolvimento do futebol". O objetivo é buscar referências que inspirem projetos e ações que fortaleçam o esporte em Mato Grosso do Sul.

O Estado ainda vive um momento especial com a convocação do volante Éderson, jogador do time europeu Atalanta BC. Convocado na última segunda-feira (08) às pressas pelo técnico Carlo Ancelotti, o campo-grandense é o primeiro sul-mato-grossense a defender a camisa amarela em Copa do Mundo após 32 anos.

Descrito por Petrallás como motivo de orgulho para o Estado, Éderson deu seus primeiros passos no futebol por meio do Instituto Bola de Ouro, projeto que contribui para a descoberta e desenvolvimento de atletas talentos de MS.

O presidente da FFMS disse em entrevista à reportagem que Éderson mostra o talento do Estado em alcançar maiores palcos do futebol mundial e ressalta a importância de trabalhos realizados na base para conseguir resultados concretos.

"Tenho plena confiança que a revolução que iniciamos a dois anos, envolvendo a FFMS, através de cursos de capacitação promovidos pela nossa Academia, envolvendo os clubes e as comissões técnicas, além de um aumento significante na minutagem de nossos atletas, nos trarão muito mais frutos no futuro".

Petrallás ainda reforça a importância do investimento nas categorias de base, que para ele desmonstram-se fundamentais na formação não apenas de atletas, mas também de cidadãos. Ainda sobre Éderson, o presidente da FFMS diz que sua convocação representa muito para jovens atletas do MS.

"Mais do que uma conquista individual, a presença do Éderson na Copa serve de inspiração para milhares de crianças e jovens sul-mato-grossenses que sonham em seguir carreira no futebol. É a demonstração de que, com dedicação, oportunidades e um trabalho sério de formação, é possível alcançar o mais alto nível do esporte mundial" ressaltou Petrallás ao Correio do Estado.

A previsão é que o presidente da FFMS e toda a delegação chegue ainda na madrugada do dia 11, mas segundo informações o presidente da FFMS não irá participar da abertura, que acontece na Cidade do México às 14h30 horário de Brasília, e desembarcará em Nova York.

Toda a experiência será custeada pela CBF, que atualmente é presidida por Samir Xaud, eleito para o cargo em maio do ano passado, com apoio de 25 dos 27 presidentes das federações estaduais, incluindo Estevão Petrallás, da federação de Mato Grosso do Sul.

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