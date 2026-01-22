Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Livro dos Recordes

Ouro paralímpico crava nome de campo-grandense Yeltsin Jacques no Guinness

Corredor conquistou bicampeonato paralímpico nos 1.500 metros da classe T11 nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024

Alison Silva

Alison Silva

22/01/2026 - 15h15
Nesta semana, o paratleta sul-mato-grossense Yeltsin Jacques, de 34 anos, entrou oficialmente para o Guinness World Records, o livro dos recordes de 2026, após conquistar o bicampeonato paralímpico dos 1.500 metros da classe T11 nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024.

Na final disputada na capital francesa, o atleta quebrou seu próprio recorde mundial após completar a distância em 3min55s82, garantindo a medalha de ouro para o Brasil.

"Orgulho que entra para a história. Fazer parte do Guinness World Records 2026 é a confirmação de que disciplina, fé e trabalho diário transformam sonhos em feitos eternos", afirmou Yeltsin em suas redes sociais.

Guilherme Ademilson, de 33 anos, estava junto de Yeltsin na conquista. Natural de Petrópolis, no Rio de Janeiro, ele foi o atletas-guia do campeão e falou sobre a conquista.

"Daqui a 40, 50, 100 anos, se alguém for pesquisar o livro, vai ter o nosso nome lá. Então é uma satisfação imensa mesmo. Entramos para a história e sou grato por tudo que conquistamos", disse. Em 2020, a dupla venceu com o tempo de 3min57s60.

Apesar de enfrentar dificuldades antes das provas, como uma lesão e uma virose que comprometeram seu desempenho nos 5.000 metros, Yeltsin manteve a confiança nos 1.500 metros. Em entrevista após o feito, destacou o crescimento da modalidade no Brasil ao longo dos últimos anos. 

“Acreditava que dava para ir ainda mais forte. Estamos muito felizes em representar o Mato Grosso do Sul e o país. O Brasil tem se tornado uma potência no meio-fundo e no fundo, e isso inspira as próximas gerações”, disse o atleta à época.

Na prova, Yeltsin assumiu a liderança na terceira volta e abriu vantagem até a linha de chegada, deixando a disputa pelas demais posições para trás. O etíope Yitayal Silesh Yigzaw ficou com a prata, com 4min03s21, enquanto o brasileiro Julio Cesar Agripino, com o guia Micael dos Santos, garantiu o bronze ao completar a prova em 4min04s03.

Parabenizado

Orgulhosa do feito, a Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul (FAMS) parabenizou o paratleta, destacando sua trajetória e representatividade para o estado e para o Brasil. 

Yeltsin nasceu com baixa visão e iniciou a carreira profissional em 2007 par auxiliar um amigo totalmente cego. Ao longo dos anos, se tornar referência nacional e internacional no meio-fundo e fundo paralímpico, acumulando títulos paralímpicos, parapan-americanos e mundiais.

Yeltsin e Guilherme no livro dos recordesYeltsin e Guilherme no livro dos recordes / Foto: Divulgação 

Saiba*

A classe T11 é destinada a atletas com deficiência visual total ou muito severa e exige o uso de vendas nos olhos, além da companhia obrigatória de um atleta-guia, ligado por um cordão. 

Esportes

Casares renuncia à presidência do São Paulo após derrota no Conselho e operação contra aliados

Em carta publicada no seu perfil do Instagram, Casares diz que as acusações as quais responde iniciaram com "versões frágeis" e são tratadas como verdade "mesmo sem apresentação de provas robustas."

21/01/2026 23h00

Julio Casares, renunciou à presidência do São Paulo

Julio Casares, renunciou à presidência do São Paulo Rubens Chiri / São Paulo FC

Julio Casares deixou a presidência do São Paulo. Ele renunciou dias após ter sofrido uma derrota no processo de impeachment no Conselho Deliberativo. O procedimento ainda previa uma assembleia de sócios, a ser convocada em até 30 dias. Entretanto, uma nova derrota poderia significar perda de direitos políticos no clube por até 10 anos e exclusão no Conselho Consultivo.

Em carta publicada no seu perfil do Instagram, Casares diz que as acusações as quais responde iniciaram com "versões frágeis" e são tratadas como verdade "mesmo sem apresentação de provas robustas."

A renúncia vem no mesmo dia que a Polícia Civil realizou uma operação de busca e apreensão contra Mara Casares e Douglas Schwartzmann, aliados de Casares que estão licenciados. Eles são suspeitos de um esquema de uso irregular de camarotes no MorumBis.

A exemplo do ex-presidente Carlos Miguel Aidar, Casares renuncia e garante a permanência entre os conselheiros do Consultivo e continua ativo no clube.

Casares, contudo, ainda é investigado pela Polícia Civil e pelo Ministério Público. Há inquéritos que apuram gestão temerária, desvios dos cofres do clube e uso irregular de camarote no MorumBis.

Na reunião de sexta-feira, o então mandatário são-paulino evitou contato com a imprensa. Ele já estava no clube desde a tarde e foi até o salão da reunião por um caminho interno. Durante o encontro, ele sentou-se apenas com seus advogados, isolado dos demais conselheiros.

O presidente alegou ser vítima de acusações sem provas. Disse que, até então, não teve ampla defesa e relatou ter sofrido ameaças.

Quando foi encerrada a reunião, e iniciou a votação, Casares deixou o salão. Por um caminho interno e novamente sem passar próximo dos jornalistas, ele deixou o MorumBis.

MATO GROSSO DO SUL

Definida arbitragem para jogos da 1ª rodada do Campeonato Estadual

21/01/2026 10h30

Paulo Henrique Vollkopf apitou a vitória do Galo sobre o Pantanal e estará em Bataguassu

Paulo Henrique Vollkopf apitou a vitória do Galo sobre o Pantanal e estará em Bataguassu Rodrigo Moreira/RMP fotografia

A edição deste ano do Campeonato Sul-Mato-Grossense foi aberta com a vitória do Operário sobre o Pantanal, por 3 a 0, no domingo, em partida que deveria acontecer em meados de fevereiro, mas foi antecipada.

A primeira rodada completa, porém, acontece neste sábado, com cinco jogos e todos os 10 clubes participantes em campo. A Comissão de Arbitragem da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) definiu árbitros e assistentes para essas partidas.

A rodada começa com dois jogos às 16h. No Estádio Mário Pinto (Noroeste), o Aquidauana estreia na Série A recebendo o Costa Rica, com arbitragem de Guilherme Augusto Hickmann, auxiliado pelos assistentes Marcelo Grando e Fabiana Nunes Fabrão. O quarto árbitro é Willian Arakaki Antunes.

Em Campo Grande, no Estádio Jacques da Luz, o Pantanal mira reabilitação e tem pela frente o Águia Negra. O árbitro da partida será Paulo Henrique Salmázio, que terá nas laterais os assistentes Cláudio Henrique Verão e Adanclei Neves Barros. O quarto árbitro será Fábio Silva de Oliveira.

No Estádio Arthur Marinho, às 17h, o Corumbaense estreia na competição recebendo o atual bicampeão Operário.

A arbitragem será comandada por Marcos Mateus Pereira, auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz e Renan Faustino Corrêa. O quarto árbitro será Josué Aires Graúna.

Os dois últimos jogos acontecem às 18h. No Estádio Pereirão tem a estreia do campeão da Série B do Estadual no ano passado.

O Bataguassu recebe o Naviraiense, com arbitragem de Paulo Henrique Vollkopf, auxiliado por Elita Maria e Wescley da Silva Marques. O quarto árbitro será Carlos Henrique Linhares Martins.

No Estádio Saraivão, duelo entre dois clubes da região sul do Estado. Vice-campeão no ano passado, o Ivinhema começa a competição recebendo o Dourados, em jogo com arbitragem de Raphael de Souza Cosmo, com os assistentes Luiz Felipe de Oliveira e Ana Paula dos Santos. O quarto árbitro será Maicon Alex Ristof.

