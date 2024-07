Canto racista provoca crise na seleção da argentina e repercussões no governo

Futebol de MS

A reunião com os clubes filiados seria a mudança do estatuto da FFMS e também a destituição integral dos atuais membros da Presidência e Vice-Presidência Estatutária

Clubes filiados à Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) convocaram uma nova Assembleia Geral Extraordinária para o próximo dia 25 deste mês. O objetivo é discutir o novo modelo do estatuto da entidade, a eleição de novos membros e outros temas relacionados à FFMS. A reunião será às 14h, no Grand Park Hotel, em Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem do Correio do Estado, entre as pautas que serão abordadas durante a reunião dos clubes está a destituição integral dos atuais membros da Presidência e Vice-Presidência Estatutária da Federação.

Conforme a nova proposta, a destituição, caso aprovada entre os clubes filiados, não interfere na nomeação de Estevão Petrallas, designado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para os próximos 90 dias. O prazo se encerrará no dia 5 de agosto.

Em caso de aprovação deste novo modelo, que aborda governança, compliance e requisitos para futuras candidaturas, uma nova assembleia deverá convocar eleições gerais. Para que isso ocorra, o novo estatuto precisa ser aprovado pelos clubes filiados durante a assembleia.

A proposta que será discutida foi elaborada pela Junta Governativa, com base em estudos e referências de outras federações, como as de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Pernambuco.

Quem faz parte da Junta Governativa?

Gilmar Ribeiro – representante da Capital

Iliê Vidal – Águia Negra

André Baird – Costa Rica

Luiz Bosco – Corumbaense

Italo Milhomen – representante das ligas amadoras

"Caso aprovado o novo estatuto, também deve marcar a destituição oficial de Francisco Cezário e toda diretoria estatutária", explicou a Junta ao Correio do Estado.

Conforme apuração da reportagem, o desejo da Junta é que a convocação para uma nova eleição geral da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) aconteça antes do término do mandato do atual presidente.



