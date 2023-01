Catherine Reline vence e mantém hegemonia queniana na São Silvestre

novidade

As duas equipes que forem as finalistas do Estadual deste ano ficarão com as vagas

Operário será o representante de Mato Grosso do Sul na competição neste ano, quando o Estado terá apenas uma equipe Valdenir Rezende/Arquivo/Correio do Estado

Mudança de regra na Copa do Brasil do ano de 2024 devolve para o futebol de Mato Grosso do Sul a segunda vaga na competição, à qual tinha perdido direito a partir de 2021.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) apresentou, no dia 26 de dezembro de 2022, o regulamento da Copa do Brasil deste ano, que também traz novidades relevantes com relação à edição de 2024.

A entidade mudou os critérios de classificação para a Copa do Brasil, cujas vagas eram distribuídas via ranking nacional de clubes. A partir de 2024, o critério de classificação passará a ser conforme a posição no ranking nacional de federações.

Com isso, a medida acabou fortalecendo as federações estaduais, uma vez que 80 das 92 equipes que vão disputar o torneio em 2024 sairão de competições estaduais.

Segundo o vice-presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), Marcos Tavares, a recuperação da vaga é uma conquista política da federação.

“O presidente [da CBF] Ednaldo [Rodrigues] veio do cargo de presidente da federação baiana e passou as mesmas dificuldades que passamos aqui. E ele em sua campanha foi sensível a isso, valorizando o trabalho das federações estaduais”, disse Tavares.

Com a mudança, os critérios de classificação para a edição de 2024 da Copa do Brasil serão os seguintes: critério 1 – 12 vagas: para os clubes classificados para a Conmebol Libertadores de 2024, os campeões da Copa do Nordeste, da Copa Verde, do Campeonato Brasileiro da Série B de 2023 e clubes complementares oriundos do Campeonato Brasileiro da Série A de 2023, respeitando a ordem da classificação final, caso seja necessário para se completar as 12 vagas; critério 2 – 80 vagas: para os clubes classificados nas competições estaduais de 2023, excluídos os clubes já identificados no critério 1, a distribuição de vagas por estado deverá seguir a base do posicionamento de cada federação no Ranking Nacional de Federações de 2024.

Sendo assim, do 1º ao 2º colocado, seis vagas; do 3º ao 5º, cinco vagas na Copa do Brasil; do 6º ao 14º lugar, apenas três vagas; e do 15º ao 27º, duas vagas (que é o caso da federação de MS).

“Foi um grande ganho para MS [a volta da segunda vaga]. Espero que isso possa trazer para o Estadual uma melhora na qualidade técnica e na contratação de jogadores em 2023, deixando mais atrativa a competição para o público”, declarou Tavares.

REPRESENTANTE SOLO

Na Copa do Brasil, Mato Grosso do Sul vai completar três anos com apenas uma equipe representando o Estado, sendo o time campeão estadual do ano anterior à edição atual da Copa do Brasil.

O ano de 2021 foi o primeiro com participação solo de equipes do Estado: o Águia Negra, da cidade de Rio Brilhante.

No ano seguinte, foi a vez da equipe de Costa Rica ser o único representante sul-mato-grossense a disputar a primeira fase. Este ano será a última vez em que MS terá representante solo na Copa do Brasil, com o Operário, atual campeão estadual.

Com a queda nos últimos anos da federação sul-mato-grossense no ranking federativo, Mato Grosso do Sul disputou por três anos (2020, 2021 e 2022) a fase de grupos do Campeonato Brasileiro Série D com apenas uma equipe do Estado.

Isso porque o regulamento da quarta divisão foi alterado, acrescentando uma fase pré-eliminatória, nos anos de 2020 e 2021, em que as equipes que detinham a segunda vaga das oito entidades estaduais com o pior posicionamento no ranking disputavam, em jogos de ida e volta, uma vaga na fase de grupos.

Nesses dois anos, a equipe Aquidauanense jogou a fase preliminar e foi eliminada nas duas oportunidades.

A partir deste ano, novamente houve uma mudança no regulamento da Série D, que tirou a segunda vaga das quatro piores federações ranqueadas, deixando MS com vaga única.

PENÚLTIMO NO RANKING

Apesar de manter a indigesta 25ª colocação no ranking nacional da CBF, a FFMS iniciará este ano na penúltima colocação nacional.

Com a divulgação do novo tabelamento, que tem como base o desempenho dos clubes federados entre 2019 e 2023, Mato Grosso do Sul ficará com 1.276 pontos, atrás de federações como a de Rondônia, que terá 1.293 pontos, e ocupará a 26ª posição do ranking nacional.

Neste ano, a FFMS está à frente das federações rondoniense, penúltima colocada, assim como a federação amapaense, lanterna da lista.

Saiba: Segundo o vice-presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, Marcos Tavares, não será necessário reunir as 10 equipes participantes do Estadual deste ano para a mudança de regulamento, já que a escolha da segunda vaga é traçada de forma técnica e está garantido que o segundo colocado (vice-campeão) do Estadual 2023 estará classificado para a Copa do Brasil 2024.

Assine o Correio do Estado