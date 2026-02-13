Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

CBF define formato da Copa Verde 2026; Operário disputa título

Competição terá 24 clubes divididos entre Copa Norte e Copa Centro-Oeste; campeões garantem vaga na terceira fase da Copa do Brasil 2027

Alison Silva

Alison Silva

13/02/2026 - 18h15
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o Regulamento Específico, a Tabela Básica e o Plano Geral de Ações da Copa Verde 2026, que chega à 13ª edição com mudanças no formato.

A principal novidade é a divisão da competição em dois blocos regionais (Copa Norte e Copa Centro-Oeste) reunindo 24 clubes. Entre eles, o Operário, atual campeão Sul-Mato-Grossense, representante do Estado na disputa pelo título.

A partir deste ano, os 24 times das regiões Norte, Centro-Oeste e Espírito Santo serão divididos em duas chaves regionais, com 12 equipes cada.

Cada Copa terá dois grupos de seis clubes, que se enfrentam em turno único dentro da própria chave. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam ao mata-mata. As quartas de final e semifinais serão disputadas em jogo único.

Já as finais regionais e a final da Copa Verde ocorrerão em partidas de ida e volta. Os campeões da Copa Norte e da Copa Centro-Oeste garantem vaga na terceira fase da Copa do Brasil de 2027.

A primeira fase será disputada entre março e abril, com rodadas previstas para os dias 25 ou 26 de março, 28 ou 29 de março, 8 ou 9 de abril, 15 ou 16 de abril e 29 ou 30 de abril, enquanto a segunda fase está marcada para 6 de maio.

As semifinais regionais terão jogos de ida em 20 de maio e volta em 27 de maio. A final da Copa Verde será disputada nos dias 3 e 7 de junho.

Neste modelo, os finalistas regionais poderão disputar até 10 partidas. Já os finalistas da Copa Verde podem chegar a 12 jogos.

Participam da competição os 12 campeões estaduais das federações envolvidas, os 10 vice-campeões com melhor posição no ranking e mais duas equipes classificadas pelo Ranking Nacional de Clubes.

Na Copa Norte estão confirmados: Remo, Paysandu, Águia de Marabá, Amazonas, Nacional-AM, Porto Velho, Guaporé, Independência-AC, Galvez, Grêmio Sampaio, Monte Roraima e Trem.

Na Copa Centro-Oeste disputam: Vila Nova, Anápolis, Atlético-GO, Primavera-MT, Cuiabá, Gama, Capital-DF, Araguaína, Tocantinópolis, Rio Branco-ES, Porto Vitória e Operário. 

Esportes

Novak Djokovic desiste de jogar o ATP de Doha sob alegação de fadiga

Sérvio já conquistou o título do torneio em duas ocasiões: 2016 e 2017

11/02/2026 23h00

Novak Djokovic

Novak Djokovic Foto: Reprodução

Vice-campeão do Australian Open após ser superado pelo espanhol Carlos Alcaraz em final de quatro sets, o sérvio Novak Djokovic anunciou nesta quarta-feira que não vai participar do ATP 500 de Doha, que será realizado entre os dias 16 e 21 de fevereiro, devido à fadiga.

A informação foi divulgada pelos organizadores do torneio, que lamentaram a ausência do tenista. "O Catar sentirá sua falta. Desejamos uma rápida recuperação", lamentou a organização por meio de suas redes sociais.

O sérvio já conquistou o título do torneio em duas ocasiões: 2016 e 2017. A sua última participação foi no ano passado, quando acabou sendo eliminado logo na estreia.

Dono de 24 títulos de Grand Slam, Djokovic resolveu rever seus planos após ser submetido a um grande desgaste físico no mês passado, quando disputou o Australian Open.

Aos 38 anos, ele vai dar uma atenção especial à parte física e agora centra o foco para competir no Masters 1000 de Indian Wells e Miami, agendados para o mês de março.

O espanhol Carlos Alcaraz, que já abriu a temporada com um título de Grand Slam, vai ser um dos cabeças de chave em Doha. Quem também está confirmado é o número 2 do mundo, o italiano Jannik Sinner.

Time da fronteira avança

Em noite inspirada de Martínez, 2 de Mayo se classifica na Libertadores

Goleiro fez defesas difíceis e defendeu um pênalti ainda no 1º tempo

11/02/2026 22h40

Martinez, goleiro do clube paraguaio

Martinez, goleiro do clube paraguaio Foto: Club 2 de Mayo / Twitter

Em noite inspirada do goleiro Angel Martínez, o Club Sportivo 2 de Mayo, localizado no lado paraguaio da fronteira entre Pedro Juan Caballero e Ponta Porã se classificou de forma inédita à 2ª fase da Copa Libertadores. 

Com 90 anos de história, o "Galo Norteño", estreante na competição, avançou após empate em 1 a 1 fora de casa contra o Alianza Lima, do Peru. 

Vitoriosa na partida de ida, a equipe pedrojuanina asseguraria a classificação em caso de empate, conquistado graças ao ótimo desempenho do goleiro.  Apesar da pressão inicial do time da casa, o jogo seguiu equilibrado e a primeira grande defesa de Matínez foi realizada aos 34' do primeiro tempo. 

Após lance de bola na mão do defensor dentro da área, o goleiro pulou ao canto direito e defendeu a cobrança batida por Eryc Castillo. 

Na volta do intervalo, defendeu boa finalização do ex-corintiano Paolo Guerrero. Aos 14' da etapa complementar, novamente defendeu chute de Castillo. 

Seguro na defesa, o 2 de Mayo foi surpreendido por grande finalização do lateral Luis Advíncula, que chutou de pé direito e abriu o placar no Estádio Villanueva aos 17' da etapa complementar. 

Após o gol sofrido, o clube de Pedro Juan Caballero não se acovardou e seguiu firme na partida. Aos 26', o árbitro brasileiro Flávio Rodrigues de Souza viu pênalti de do goleiro rival Alejandro Duarte em Á.Gomez, marcação checada pelo VAR e finalização convertida por Ayala que bateu forte no centro do gol, sem chances para o time peruano.

Após o gol de empate, o time da fronteira ainda viu Martínez defender duas finalizações dentro da pequena área e garantir a classificação do clube paraguaio, que agora enfrentará o Sporting Cristal na 2ª fase do torneio. Botafogo e Bahia são os brasileiros nesta fase da competição, disputada entre os dias 18 e 25 deste mês. 

Competição

Cabe frisar que a Libertadores 2026 será disputada até 13 de março. As chaves serão definidas a partir dos potes organizados pelo ranking da Conmebol. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense e Corinthians completam a lista de clubes brasileiros no torneio. Os times mais bem posicionados no ranking têm a vantagem de decidir os confrontos eliminatórios em casa. O sorteio da fase de grupos acontece dia 18 de março. 

Assine o Correio do Estado 

 

