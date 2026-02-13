CBF define formato da Copa Verde 2026; Operário disputa título

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o Regulamento Específico, a Tabela Básica e o Plano Geral de Ações da Copa Verde 2026, que chega à 13ª edição com mudanças no formato.

A principal novidade é a divisão da competição em dois blocos regionais (Copa Norte e Copa Centro-Oeste) reunindo 24 clubes. Entre eles, o Operário, atual campeão Sul-Mato-Grossense, representante do Estado na disputa pelo título.

A partir deste ano, os 24 times das regiões Norte, Centro-Oeste e Espírito Santo serão divididos em duas chaves regionais, com 12 equipes cada.

Cada Copa terá dois grupos de seis clubes, que se enfrentam em turno único dentro da própria chave. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam ao mata-mata. As quartas de final e semifinais serão disputadas em jogo único.

Já as finais regionais e a final da Copa Verde ocorrerão em partidas de ida e volta. Os campeões da Copa Norte e da Copa Centro-Oeste garantem vaga na terceira fase da Copa do Brasil de 2027.

A primeira fase será disputada entre março e abril, com rodadas previstas para os dias 25 ou 26 de março, 28 ou 29 de março, 8 ou 9 de abril, 15 ou 16 de abril e 29 ou 30 de abril, enquanto a segunda fase está marcada para 6 de maio.

As semifinais regionais terão jogos de ida em 20 de maio e volta em 27 de maio. A final da Copa Verde será disputada nos dias 3 e 7 de junho.

Neste modelo, os finalistas regionais poderão disputar até 10 partidas. Já os finalistas da Copa Verde podem chegar a 12 jogos.

Participam da competição os 12 campeões estaduais das federações envolvidas, os 10 vice-campeões com melhor posição no ranking e mais duas equipes classificadas pelo Ranking Nacional de Clubes.

Na Copa Norte estão confirmados: Remo, Paysandu, Águia de Marabá, Amazonas, Nacional-AM, Porto Velho, Guaporé, Independência-AC, Galvez, Grêmio Sampaio, Monte Roraima e Trem.

Na Copa Centro-Oeste disputam: Vila Nova, Anápolis, Atlético-GO, Primavera-MT, Cuiabá, Gama, Capital-DF, Araguaína, Tocantinópolis, Rio Branco-ES, Porto Vitória e Operário.

