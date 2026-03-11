Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Champions cria 'finais antecipadas' com duelos dos quatro últimos campeões

Real Madrid enfrenta e Manchester City e outro confronto será entre Paris Saint-Germain e o Chelsea

Agencia Estado

Agencia Estado

11/03/2026 - 07h46
O mais nobre torneio de clubes da Europa já vive sob uma atmosfera de decisão de campeonato em plena fase de oitavas. Isso porque, nesta quarta-feira, ainda pelo jogo de ida desta etapa eliminatória, os quatro últimos campeões da Champions League começam a definir o seu roteiro com o objetivo de arrebatar o título. Assim, Real Madrid x Manchester City, e Paris Saint-Germain x Chelsea, vão monopolizar as atenções do planeta em confrontos dignos de uma decisão do calibre desta cobiçada competição.

Sem o mesmo brilho e apelo, mais dois confrontos completam os quatro embates do dia no velho continente. Enquanto na Alemanha, o oscilante Bayern Leverkusen recebe o tradicional Arsenal, o norueguês Bodo/Glimt surge como fator surpresa e conta com o apoio de sua torcida diante do Sporting, de Portugal.

A nova era da Champions League chegou trazendo uma mudança que já está transformando a narrativa da principal competição de clubes do mundo. Com o novo formato, que amplia o número de participantes e altera a dinâmica da fase inicial, os grandes confrontos deixaram de ficar restritos apenas às semifinais ou à grande decisão. Agora, o torneio entrega ao torcedor duelos dignos de final muito antes do esperado.

E é exatamente isso que acontece quando entram em campo Real Madrid e Manchester City. Na última edição, espanhóis e ingleses se encontraram ainda na fase de playoffs e o conjunto merengue levou a melhor com duas vitórias contundentes.

Neste ano, om confronto que poderia facilmente decidir o título, volta a ser antecipado por meio do novo formato, o que aumenta não só a tensão, mas também a emoção e a imprevisibilidade da disputa.

Tratado como "Rei de Copas" e dono de 15 troféus do torneio, o Real Madrid faz valer a máxima de melhor time do mundo se também for levado em conta seu desempenho recente no torneio. Campeão em 2022 e 2024, o clube merengue inicia a sua trajetória nestas oitavas de final às 17h (horário de Brasília) no Santiago Bernabéu. Com Mbappé vetado, os holofotes recaem sobre o brasileiro Vinícius Júnior.

Do outro lado, vai estar em campo o Manchester City, time que redefiniu o futebol europeu nos últimos tempos e que dominou não só a Inglaterra. Em 2023, os comandados de Pep Guardiola arrebataram a "Orelhuda" ao triunfar sobre a Inter de Milão e ganharam o mundo levando o Interclubes com uma goleada de 4 a 0 diante de um atônito Fluminense.

O outro compromisso que promete saltar aos olhos dos amantes do futebol acontece no Parque dos Príncipes. Simultaneamente ao jogo de Madri, o PSG, atual campeão, mede forças com o inglês Chelsea, vencedor da edição de 2021, e que tem o inspirado João Pedro como atração à parte nesta temporada.

Esse novo cenário reforça uma das grandes promessas da Champions em seu formato renovado. Em vez de esperar meses por um possível duelo entre favoritos, o torcedor já é presenteado com partidas de altíssimo nível ao longo do caminho.

Assim, nesta quarta-feira, a partir das 17 horas (horário de Brasília), o apaixonado por futebol vai poder escolher duas finais antecipadas para poder se entreter no que promete ser embates do mais alto nível.

ESPORTE

Lucas Pinheiro Braathen é bronze no slalom da Copa do Mundo de esqui a 4 centésimos do campeão

A temporada da Copa do Mundo de Esqui Alpino termina em Hafjell, na Noruega, nos dias 24 e 25 de março

08/03/2026 23h00

Na classificação geral do slalom, McGrath lidera com 552 pontos contra 511 de Pinheiro Braathen na disputa do Globo de Ouro

Na classificação geral do slalom, McGrath lidera com 552 pontos contra 511 de Pinheiro Braathen na disputa do Globo de Ouro Rafael Bello/COB

Lucas Pinheiro Braathen voltou ao pódio na etapa de Kranjska Gora, na Eslovênia, da Copa do Mundo de Esqui Alpino neste domingo. Um dia depois de vencer o slalom gigante, o brasileiro conquistou a medalha de bronze no slalom a apenas 4 centésimos do campeão da prova.

O campeão olímpico no slalom gigante nos Jogos de Milano Cortina-2026 terminou a primeira descida ma segunda colocação, atrás do norueguês Atle Lie McGrath. A prova terminou com apenas 4 centésimos separando o campeão McGrath (1min38s85) de Braathen (1min38s89). Entre eles ficou o também norueguês Henrik Kristoffersen, um centésimo atrás de McGrath.

"Tive todas as oportunidades para conquistar mais um primeiro lugar aqui e me senti incrível hoje", afirmou o brasileiro. "A torcida estava fantástica, meus esquis estavam ótimos e meu técnico fez um trabalho excepcional. A vitória era minha hoje, mas o melhor sempre fica com o primeiro lugar, e esse é meu grande amigo Atle", completou.

A temporada da Copa do Mundo de Esqui Alpino termina em Hafjell, na Noruega, nos dias 24 e 25 de março. Na classificação geral do slalom, McGrath lidera com 552 pontos contra 511 de Pinheiro Braathen na disputa do Globo de Ouro (troféu oferecido aos campeões da temporada).

"Vai ser épico", afirmou McGrath sobre a disputa com amigo brasileiro. "Crescemos esquiando juntos naquela pista. No ano passado, ficamos em segundo e terceiro lugar no pódio juntos."

Lucas Pinheiro Braathen também espera um grande confronto. "Será a terceira vez, talvez, que estarei nessa posição na final, lutando pelo Globo. É uma posição em que já estive várias vezes. Competir em campeonatos, em Olimpíadas, em busca de globos de cristal, são as coisas mais importantes que fazemos como esquiadores alpinos."

O brasileiro disse estar honrado por estar na disputa. "Estou perseguindo meus sonhos e darei tudo de mim, enquanto tiver uma chance."

ESPORTES

Brasil ganha mais 2 pódios e encerra Grand Prix de judô com 6 medalhas

Primeiro Grand Prix da temporada, o torneio na Áustria conta pontos no ranking mundial que classifica para a Olimpíada de Los Angeles 2028

08/03/2026 22h00

Giovanna Santos e Giovani Ferreira garantiram mais duas medalhas para o Brasil

Giovanna Santos e Giovani Ferreira garantiram mais duas medalhas para o Brasil Reprodução/Maicon Maia/CBJ

Após assegurar mais duas medalhas, o Brasil encerrou o Grand Prix de judô na Áustria neste domingo (8) com seis pódios.

Giovanna Santos faturou prata após revés contra a atual vice-campeã olímpica, a israelense Raz Hershko, na final da categoria acima dos 78 quilos.

Já Giovani Ferreira arrematou o bronze ao derrotar o húngaro Zsombor Veg no último embate dos 100 kg.

Primeiro Grand Prix da temporada, o torneio na Áustria conta pontos no ranking mundial que classifica para a Olimpíada de Los Angeles 2028.

Apenas os 17 melhores em cada categoria e gênero, até 17 de julho de 2028, garantirão vaga direta no megaevento olímpico.

A peso-pesado Giovanna Santos, a Gigi Santos, somou três vitórias para chegar a sua primeira final no circuito mundial organizado pela Federação Internacional de Judô (IJFm na sigla em inglês).

Antes a brasileira já fora bronze duas vezes em edições de Grand Prix – Áustria (2023) e Guadalajara (2025).

Na estreia hoje, Gigi Santos derrotou com um yuko Rochele Nunes – compatriota naturalizada portuguesa – e, na sequência, despachou Emma-Melis Aktas (Estônia) para a repescagem, também com yuko.

Na semifinal, a brasileira voltou a vencer, ao aplicar novo yuko contra a primeira adversária israelense do dia, Alma Mishiner. Depois,a brasileira brasileira travou um duelo equilibrado, mas deixou escapar o ouro no fim, ao levar uma chave de braço da israelense Hershko.

O segundo brasileiro a subir ao pódio hoje foi Giovani Ferreira, conhecido pelo apelido de Pezão. O brasileiro venceu três lutas seguidas na disputa dos 100 kg - o tcheco Frantisek Lhotzky, o eslovaco Peter Zilka e o português Jorge Fonseca, medalhista olímpico e ex-campeão mundial – antes de cair na semifial para o ucraniano Anton Savytskiy, que mais tarde foi campeão na categoria.

Na decisão do bronze, Pezão chegou a sofrer três yukos do húngaro Zsombor Veg, mas se recuperou a tempo de desferir um waza-ari (golpe com pontuação superior ao yuko) para garantir o bronze.

Outros dois brasileiros ficaram perto do pódio. Rafael Macedo jterminou em quinto lugar na categoria até 90 kg. Ele somou três lutas vitórias, antes de ser superado na semifinal pelo atual campeão , o georgiano Tato Grigalashvili.

Depois, na luta pelo bronze, Macedo foi superado pelo japonês Shunta Nakamura. Beatriz Freitas também encerrou o Grand Prix na quinta posição dos 78 kg. Venceu na estreia, caiu nas quartas, passou pela repescagem, mas sucumbiu na luta pelo bronze contra a eslovena Metka Lobnik.

O Brasil abriu o primeiro dia de Grand Prix, na última sexta-feira (8), com prata de Ronald Lima (-66kg) e o bronze de Gabriela Conceição (-52kg). No sábado, somou outros dois pódios, com ouro da carioca Rafaela Silva (- 63 kg) e bronze do gaúcho Daniel Cargnin (-73 kg).

O próximo compromisso do Brasil no circuito mundial será o Grand Slam de Tbilisi (Geórgia), entre 20 e 22 de março.

 

