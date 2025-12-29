Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

2 de Mayo

Clube da fronteira encara ídolo do Corinthians na estreia da Libertadores

Alianza Lima será o adversário do clube paraguaio já na primeira fase da competição

Alison Silva

Alison Silva

29/12/2025 - 16h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Situado do lado paraguaio da fronteira sul-mato-grossense, o Club Sportivo 2 de Mayo estreia diante do Alianza Lima, do Peru, na Copa Libertadores 2026, equipe que tem como principal nome o experiente atacante Paolo Guerrero, ídolo do Corinthians. 

Em 90 anos de história, esta será a primeira participação do "Galo norteño" no certame internacional. O clube de Pedro Juan Caballero, município que faz fronteira com Ponta Porã, carimbou sua vaga na 1ª fase da competição após o vice-campeonato da Copa do Paraguai, em novembro último. A vaga foi herdada após o rebaixamento nacional do campeão, General Caballero. 

Em virtude do ranking de competições da Conmebol, a escalada do 2 de Mayo até a fase de grupos será longa. O clube integra a Pré-Libertadores e estreia em fevereiro. Caso avance à segunda fase, a equipe enfrenta o Sporting Cristal- Peru, e em nova ofensiva, encara o vencedor do confronto entre Carabobo (VEN) x Huachipato (CHI). 

Guerrero

Com 41 anos, Pelo Corinthians o atacante peruano tem 130 partidas, 54 gols, 16 assistências e quatro títulos conquistados: Brasileirão 2015; Paulista 2013; Recopa 2013 e  o Mundial de Clubes de 2012, ele é quem anotou, de cabeça, o gol da vitória na final contra o Chelsea.

Guerrero marcou gol cointiano na final do Munidial de Clubes, em 2012Guerrero marcou gol cointiano na final do Munidial de Clubes, em 2012 / Foto: Getty Images

Além do Alvinegro, Guerrero também defendeu Flamengo, Internacional e Avaí no país. No exterior, acumula passagens por Bayern de Munique e Hamburgo, ambos da Alemanha. 

Esta deve ser a última competição de elite a ser disputada pelo centroavante. No início do ano, anunciou sua aposentadoria da seleção peruana, a qual defendia desde 2004. Maior artilheiro da história da "bicolor", Guerrero tem mais de 100 jogos e 40 gols marcados pela equipe nacional. Além dele, o Alianza Lima conta com o também experiente Hernán Barcos, ex-palmeiras e Grêmio. 

Vale lembrar que a a primeira fase da competição será realizada entre os dias 2 de fevereiro e 13 de março. Botafogo e Bahia são os representantes do Brasil nesta instância da disputa. Caso avancem, as equipes entram no Pote 4 do sorteio, assim como os demais times classificados após a fase prévia.

Fase de grupos

O sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores 2026 só ocorrerá no dia 18 de março. Os potes para a definição dos grupos, entretanto, já estão determinados.

As demais equipes serão divididas em potes através do ranking da Conmebol. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense e Corinthians completam a lista de representantes do Brasil no principal torneio de clubes da América do Sul.

Os potes são definidos pela posição no ranking da Conmebol. Os brasileiros entram apenas na segunda fase e encaram dois confrontos de mata-mata na tentativa de garantir um lugar nos grupos.

Cabe detacar que os times mais bem posicionados no ranking da Conmebol sempre definem os mata-matas em casa. Bahia e Botafogo, portanto, serão mandantes em suas chaves no primeiro jogo. A equipe carioca só decidirá como visitante o seu segundo confronto caso encare a LDU.

Datas:
1ª fase: 4 e 11 de fevereiro
2ª fase: 18 e 25 de fevereiro
3ª fase: 4 e 11 de março
Sorteio da fase de grupos: 18 de março

 

Confira a divisão dos potes do sorteio da fase de grupos:

  • Pote 1: Flamengo (BRA), Palmeiras (BRA), Boca Juniors (ARG), Peñarol (URU), Nacional (URU), LDU (ECU), Fluminense (BRA) e Independiente del Valle (ECU).

  • Pote 2: Lanús (ARG), Libertad (PAR), Estudiantes (ARG), Cerro Porteño (PAR), Corinthians (BRA), Bolívar (BOL), Cruzeiro (BRA) e Universitario (PER).

  • Pote 3: Junior Barranquilla (COL), Universidad Católica (CHI), Independiente Santa Fe (COL), Rosario Central (ARG), Always Ready (BOL), Coquimbo Unido (CHI), Deportivo La Guaira (VEN) e Cusco (PER).

  • Pote 4: Universidad Central (VEN), Platense (ARG), Independiente Rivadavia (ARG), Mirassol (BRA) e os quatro times classificados através da Pré-Libertadores.

Saiba*

Fundado no dia 6 de dezembro de 1935 o clube é uma homenagem aos combatentes da infantaria que lutou pelo território paraguaio na "Guerra do Chaco", disputada diante dos bolivianos entre 1932 e 1935.

Confronto entre 2 de Mayo e Guarani, pelo 2° turno do campeonato paraguaioConfronto entre 2 de Mayo e Guarani, pelo 2° turno do campeonato paraguaio / Foto: Divulgação 

Entre as principais conquistas, venceu a segunda divisão paraguaia em 2005, além de dois títulos da  Primera División B (2011 e 2017), equivalente à terceira divisão no Brasil. Em março deste ano, a equipe disputou a Copa Sul-Americana, sendo eliminada pelo Guaraní, também do Paraguai. 

Estádio Río Parapití, em Pedro Juan Caballero / Foto: Divulgação 

Nesta etapa da competição, o clube mandará o confronto no Estádio Río Parapití, em Pedro Juan Caballero, com capacidade para 25 mil pessoas. 

Assine o Correio do Estado 

FERA DO ESPORTE

Galvão Bueno se pronuncia após passar o Natal internado e projeta retorno em fevereiro

O narrador esportivo, de 75 anos, explicou que precisou ser hospitalizado na véspera da data festiva após apresentar sintomas semelhantes aos de um quadro recente de pneumonia

28/12/2025 12h30

Compartilhar
REPRODUÇÃO INSTAGRAM @galvaobueno

REPRODUÇÃO INSTAGRAM @galvaobueno

Continue Lendo...

Galvão Bueno se pronunciou neste sábado após passar o Natal internado na Santa Casa de Londrina, no Paraná. O narrador esportivo, de 75 anos, explicou que precisou ser hospitalizado na véspera da data festiva após apresentar sintomas semelhantes aos de um quadro recente de pneumonia.

Em nota, a família e a assessoria informaram que Galvão deu entrada no hospital para avaliação médica, passou por exames e permaneceu em observação. Três dias depois, recebeu alta e seguirá o processo de recuperação em casa.

"Já estou em casa e vou explicar exatamente o que aconteceu", disse Galvão, em vídeo publicado nas redes sociais. Segundo ele, os sintomas remetiam à pneumonia viral que o levou a ficar internado por uma semana no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, no fim de novembro.

O narrador explicou que, após a primeira internação, não respeitou o período adequado de repouso por conta da intensa rotina de trabalho, que incluiu transmissões, gravações, viagens e compromissos profissionais ligados à Copa do Mundo de 2026. "A pneumonia exige repouso, antibióticos e fisioterapia. Mas o trabalho não deixou", afirmou.

Após viajar para Londrina a fim de passar o Natal, Galvão voltou a se sentir mal e decidiu procurar atendimento médico. Liberado no sábado, ele afirmou que seguirá as orientações médicas, com uso de antibióticos até a próxima semana, além de um período de descanso e sessões de fisioterapia.

"Agora, sim, vou fazer esse repouso. Serão 15 dias de fisioterapia e, em fevereiro, estamos juntos", disse o narrador, que agradeceu as mensagens de apoio e afirmou estar confiante na recuperação.

Veja a nota na íntegra:

"Meus amigos das redes sociais, meus milhões de amigos das redes sociais. E desta vez com muito mais gente, quero falar com muito mais pessoas, porque quero agradecer a todas as mensagens, a todas as orações, a toda torcida, a todo pensamento positivo.

Eu já estou em casa, já tive alta aqui na Santa Casa de Londrina e vou explicar exatamente o que aconteceu. A coisa de um mês, eu tive uma pneumonia viral. Me internei no Sírio-Libanês, em São Paulo, passei lá uma semana, saí de lá absolutamente perfeito Mas a pneumonia exige que você tenha um certo repouso e depois que tome os antibióticos, depois que cuide de tudo, né? E que faça a fisioterapia. Mas o trabalho não deixou. Essa minha maneira maluca de trabalhar... Então foram duas semanas de programas ao vivo, de transmissão de jogos de futebol, de gravações, de viagens, de reuniões, de preparar já a Copa do Mundo no SBT no próximo ano, de me despedir da Bandeirantes, de fazer as transmissões da decisão da Copa do Brasil na Amazon Prime.

Então, eu me senti bem ali, achei que estava tudo uma maravilha. Voltei para casa para o Natal e me senti mais ou menos como tinha me sentido antes. Então, fui para o hospital, fiz todos os exames, fiquei lá, hoje tive alta. Vou ainda tomar antibióticos até quarta-feira e agora, sim, estou de férias!

Então agora vou fazer esse repouso, 15 dias de fisioterapia e em fevereiro estamos juntos! Vamos 'simbora', o ano é forte, vem aí Copa do Mundo... é, tem Copa do Mundo, tem muita coisa para fazer!

Obrigado, obrigado, obrigado a todos. Obrigado a Deus. Um beijo!"

FALTA POUCO

Cristiano Ronaldo marca 2 na vitória do Al Nassr e fica a 44 do milésimo gol

Aos 40 anos, o português tem a chance de fechar 2025 ainda mais perto do milésimo gol, já que o Al Nassr enfrenta o Al-Ettifaq na próxima terça-feira

27/12/2025 23h00

Compartilhar
Cristiano Ronaldo comemorando um de seus dois gols neste sábado

Cristiano Ronaldo comemorando um de seus dois gols neste sábado Foto: Reprodução/X

Continue Lendo...

Cristiano Ronaldo ficou mais próximo do seu objetivo de chegar ao milésimo gol. O atacante português marcou 2 na vitória do Al Nassr sobre o Al Okhdood por 3 a 0 neste sábado e chegou a 956 gols na carreira, a 44 da marca emblemática. O terceiro gol do líder do Campeonato Saudita foi do também português João Félix.

Após anotar aos 31 minutos e aos 48, de calcanhar na pequena área, do primeiro tempo, o camisa 7 chegou a balançar também aos 21 da segunda etapa, mas o gol foi anulado pelo VAR, que apontou impedimento. João Félix fechou o placar já nos acréscimos, aos 49.

O time dos portugueses lidera o Saudita com 100% de aproveitamento, 30 pontos em 10 jogos, seguido pelo Al-Hilal, que tem 26. O Al Okhdood é o penúltimo, com apenas 5 pontos. Na lista de artilheiros, Cristiano Ronaldo e João Félix lideram com 12 gols cada um, mas Félix tem uma assistência a mais (2 a 1). Somados, os dois marcaram mais do que 14 dos 18 times do Campeonato Saudita.

Aos 40 anos, Cristiano Ronaldo tem a chance de fechar 2025 ainda mais perto do milésimo gol, já que o Al Nassr enfrenta o Al-Ettifaq, sétimo colocado do Saudita com 15 pontos, na terça-feira, no estádio do adversário.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de ontem, concurso 6913, sábado (27/12): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6913, sábado (27/12): veja o rateio

2

Com 6 mil integrantes, Sindicato dos Professores Temporários é fundado em MS
EDUCAÇÃO

/ 1 dia

Com 6 mil integrantes, Sindicato dos Professores Temporários é fundado em MS

3

Resultado da Loteria Federal 6029-1 de hoje, sábado (27/12)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 6029-1 de hoje, sábado (27/12)

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 6913, sábado (27/12)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6913, sábado (27/12)

5

Resultado da Quina de ontem, concurso 6912, sexta-feira (26/12): veja o rateio
LOTERIA

/ 2 dias

Resultado da Quina de ontem, concurso 6912, sexta-feira (26/12): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Exclusivo para Assinantes

/ 19/12/2025

Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?
Exclusivo para Assinantes

/ 18/12/2025

Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?

Primeiros efeitos da Reforma Tributária (2026)
Exclusivo para Assinantes

/ 16/12/2025

Primeiros efeitos da Reforma Tributária (2026)