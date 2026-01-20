Com Brasil entre as sedes, Fifa anuncia novo torneio de seleções

Seleção feminina terá mais um torneio para disputar em casa neste ano, que precede a Copa do Mundo; a chance é de que os jogos sejam disputados em Cuiabá (MT) - Divulgação/CBF

A Federação Internacional de Futebol (Fifa) ontem anunciou os participantes e os anfitriões dos grupos da Fifa Series, uma competição criada pela entidade com o objetivo de ajudar no desenvolvimento do futebol feminino e apoiar equipes masculinas de federações com menos recursos.

A seleção brasileira feminina será uma das participantes, além de anfitriã de seu grupo, que conta também com Canadá, Zâmbia e Coreia do Sul.

As datas dos jogos no Brasil e os cruzamentos ainda não estão definidos, mas Cuiabá (MT) desponta como favorita a abrigar os confrontos.

A cidade não tem nenhum clube na Série A do Campeonato Brasileiro, reduzindo possíveis conflitos de calendário, além de a Arena Pantanal ter estrutura para abrigar jogos de seleções, por ter sido um dos estádios da Copa do Mundo de 2014.

A capital de Mato Grosso, no entanto, não está entre as selecionadas pela Fifa para receber partidas da Copa do Mundo feminina de 2027. As sedes do torneio são: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Salvador, Brasília e Porto Alegre.

Na Fifa Series, serão 11 sedes e 12 grupos de quatro seleções, compreendendo todas as confederações filiadas à entidade máxima do futebol mundial, sendo nove grupos masculinos e três femininos. As equipes vão se enfrentar apenas dentro de suas chaves.

“A Fifa Series 2026 permanece totalmente alinhada com os objetivos estratégicos da Fifa para o futebol global, proporcionando às seleções nacionais oportunidades de competição interconfederações sem adicionar jogos ao calendário internacional, ao mesmo tempo em que promove o crescimento técnico, o desenvolvimento organizacional e o intercâmbio global”, afirmou a entidade, em nota.

As partidas, que na prática são uma série de amistosos internacionais, serão disputadas nas janelas de março e abril. Cinco seleções masculinas que vão participar da Fifa Series também estão classificadas para a Copa do Mundo deste ano: Austrália, Cabo Verde, Curaçao, Nova Zelândia e Uzbequistão.

Nascido de um projeto-piloto realizado pela entidade em 2024, o torneio não tem troféu nem premiação em dinheiro, mas a Fifa custeia todos os gastos das equipes com viagens, hospedagem e organização dos jogos.

De acordo com a entidade, todas as partidas serão transmitidas ao vivo, gratuitamente, na plataforma Fifa+.

* Saiba

Grupos masculinos:

Austrália

Austrália

Camarões

República Popular da China

Curaçao

Azerbaijão

Azerbaijão

Omã

Serra Leoa

Santa Lúcia

Indonésia

Bulgária

Indonésia

Ilhas Salomão

São Cristóvão e Névis

Cazaquistão

Comores

Cazaquistão

Kuwait

Namíbia

Nova Zelândia

Cabo Verde

Chile

Finlândia

Nova Zelândia

Porto Rico

Samoa Americana

Guam

Porto Rico

Ilhas Virgens Americanas

Ruanda – Grupo A

Estônia

Granada

Quênia

Ruanda

Ruanda – Grupo B

Aruba

Liechtenstein

Macau

Tanzânia

Uzbequistão

Gabão

Trinidad e Tobago

Uzbequistão

Venezuela

Grupos femininos:

Brasil

Brasil

Canadá

República da Coreia

Zâmbia

Costa do Marfim

Costa do Marfim

Mauritânia

Paquistão

Ilhas Turcas e Caicos

Tailândia

República Democrática do Congo

Nepal

Equipe da OFC (confederação da Oceania)

Tailândia

