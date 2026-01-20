Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Com Brasil entre as sedes, Fifa anuncia novo torneio de seleções

Competição busca fortalecer o futebol feminino e apoiar federações com menos recursos; a seleção brasileira feminina será uma das anfitriãs da Fifa Series, em março e abril

Da Redação

20/01/2026 - 10h00
A Federação Internacional de Futebol (Fifa) ontem anunciou os participantes e os anfitriões dos grupos da Fifa Series, uma competição criada pela entidade com o objetivo de ajudar no desenvolvimento do futebol feminino e apoiar equipes masculinas de federações com menos recursos.

A seleção brasileira feminina será uma das participantes, além de anfitriã de seu grupo, que conta também com Canadá, Zâmbia e Coreia do Sul.

As datas dos jogos no Brasil e os cruzamentos ainda não estão definidos, mas Cuiabá (MT) desponta como favorita a abrigar os confrontos.

A cidade não tem nenhum clube na Série A do Campeonato Brasileiro, reduzindo possíveis conflitos de calendário, além de a Arena Pantanal ter estrutura para abrigar jogos de seleções, por ter sido um dos estádios da Copa do Mundo de 2014.

A capital de Mato Grosso, no entanto, não está entre as selecionadas pela Fifa para receber partidas da Copa do Mundo feminina de 2027. As sedes do torneio são: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Salvador, Brasília e Porto Alegre.

Na Fifa Series, serão 11 sedes e 12 grupos de quatro seleções, compreendendo todas as confederações filiadas à entidade máxima do futebol mundial, sendo nove grupos masculinos e três femininos. As equipes vão se enfrentar apenas dentro de suas chaves.

“A Fifa Series 2026 permanece totalmente alinhada com os objetivos estratégicos da Fifa para o futebol global, proporcionando às seleções nacionais oportunidades de competição interconfederações sem adicionar jogos ao calendário internacional, ao mesmo tempo em que promove o crescimento técnico, o desenvolvimento organizacional e o intercâmbio global”, afirmou a entidade, em nota.

As partidas, que na prática são uma série de amistosos internacionais, serão disputadas nas janelas de março e abril. Cinco seleções masculinas que vão participar da Fifa Series também estão classificadas para a Copa do Mundo deste ano: Austrália, Cabo Verde, Curaçao, Nova Zelândia e Uzbequistão.

Nascido de um projeto-piloto realizado pela entidade em 2024, o torneio não tem troféu nem premiação em dinheiro, mas a Fifa custeia todos os gastos das equipes com viagens, hospedagem e organização dos jogos.

De acordo com a entidade, todas as partidas serão transmitidas ao vivo, gratuitamente, na plataforma Fifa+.

*Saiba

Grupos masculinos:

Austrália
Camarões
República Popular da China
Curaçao

Azerbaijão
Omã
Serra Leoa
Santa Lúcia

Indonésia
Bulgária
Ilhas Salomão
São Cristóvão e Névis

Cazaquistão
Comores
Kuwait
Namíbia

Nova Zelândia
Cabo Verde
Chile
Finlândia
Nova Zelândia

Porto Rico
Samoa Americana
Guam
Ilhas Virgens Americanas

Ruanda – Grupo A
Estônia
Granada
Quênia
Ruanda

Ruanda – Grupo B
Aruba
Liechtenstein
Macau
Tanzânia

Uzbequistão
Gabão
Trinidad e Tobago
Venezuela

Grupos femininos:

Brasil
Canadá
República da Coreia
Zâmbia

Costa do Marfim
Mauritânia
Paquistão
Ilhas Turcas e Caicos

Tailândia
República Democrática do Congo
Nepal
Equipe da OFC (confederação da Oceania)
Tailândia

VITÓRIA

Marcus D'Almeida conquista o bronze na etapa de Nîmes da Copa do Mundo indoor de tiro com arco

Brasileiro sobe ao pódio na França após recorde nacional na fase classificatória

18/01/2026 20h00

Brasileiro sobe ao pódio na França após recorde nacional na fase classificatória Wander Roberto/COB

Vice-líder do ranking mundial de tiro com arco, na categoria arco recurvo, e principal nome do Brasil na modalidade, Marcus D'Almeida conquistou neste domingo a medalha de bronze na etapa de Nîmes da Copa do Mundo indoor, na França.

O arqueiro de 27 anos conseguiu um lugar no pódio ao derrotar o franco-canadense Alexandre Desemery por 7 a 3, após ter sido batido por 6 a 4 pelo atual campeão mundial, o espanhol Andrés Temiño, na semifinal. Para chegar entre os quatro melhores, o brasileiro ainda derrotou o francês Thomas Raimbault, o israelense Roy Dror e o alemão Jonathan Vetter.

Marcus D'Almeida havia liderado a fase classificatória, no sábado, e batido o recorde brasileiro com uma pontuação de 596 de 600 possíveis. Assim, avançou para as eliminatórias como cabeça de chave número 1.

Em preparação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028, D'Almeida tem conseguido bons resultados no atual ciclo olímpico, desde a eliminação nas oitavas de final dos Jogos de Paris-2024.

No ano passado, ele venceu a etapa turca de Antália da Copa do Mundo, foi vice-campeão mundial em setembro e levou a prata no Finals, competição que reuniu os oito melhores do ranking mundial de arco recurvo em Nanjing, na China.

futebol

Na estreia do Campeonato Sul-Mato-Grossense, Operário vence o Pantanal

Partida que abriu o Estadual terminou em 3 a 0 para o Galo

18/01/2026 18h13

Operário venceu o Pantanal por 3 a 0 Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

O jogo de abertura do Campeonato Sul-mato-grossense de Futebol terminou com vitória do Operário, que derrotou o Pantanal por 3 a 0. A partida foi realizada no Estádio Jacques da Luz, nas Moreninhas, em Campo Grande.

O confronto foi a partida antecipada da sétima rodada, a pedido dos clubes, que vão disputar a Copa do Brasil.

O jogo começou às 16h (de MS). Logo no início do jogo, aos 13 minutos, João Lucas, do Pantanal, foi expulso do jogo ao fazer uma falta e receber o segundo cartão amarelo.

Com um jogador a mais, o Operário abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo. O volante Jonas pegou rebote de fora da área e bateu no gol, sem chance de defesa para o goleiro Rhuan.

O Pantanal teve a chance de empatar aos 32 minutos, quando o Paulo Rangel sofreu falta na área e o juiz marcou pênalti. No entanto, o goleiro do Operário defendeu a cobrança.

Pouco tempo depois houve outro pênalti, desta vez para o Operário, aos 39 minutos. Luisinho cobrou e converteu, ampliando o placar para 2 a 0.

Nos acréscimos do segundo tempo, aos 48 minutos, o Operário aumentou ainda mais a vantagem, com o terceiro gol. Leonardo Bertelli recebeu livre na segunda trave após cruzamento na área e selou a vitória do Galo por 3 a 0.

Jonas, autor do primeiro gol, exaltou a equipe na vitória do clube. "Esse gol não é só meu.  Feliz pela estreia e agradecer o torcedor pela presença. Fomos superiores o jogo todo. Vencemos a primeira batalha", disse, ao Globo Esporte.

Bicampeão, o Operário busca o tricampeonato, enquanto o Pantanal SAF busca levantar a taça pela primeira vez. 

Após o jogo de abertura, a primeira rodada acontece no dia 24 de janeiro, com todos os jogos dos demais clubes.

Campeonato Estadual

No total, dez times participam do Campeonato Sul-mato-grossense, onde três representam o Estado nas competições nacionais: Operário, Pantanal e Ivinhema, vice-campeão em 2025 e que busca a segunda vitória da história do time. 

Entre os participantes, também já levaram o primeiro lugar o Corumbaense, Costa Rica, Naviraiense e Águia Negra. 

Dourados, Bataguassu e Clube de Regatas Aquidauana seguem em busca do título inédito.

A primeira fase é classificatória, com todas as equipes se enfrentando entre si, onde avançam os seis melhores colocados. Os dois primeiros garantem vaga direta na semifinal, enquanto do 3° ao 6° disputam as quartas de final, em confrontos de ida e volta.

A partir daí, semifinal e final seguem no sistema de mata-mata, também com dois jogos e decisão por pênaltis em caso de empate no placar agregado. Na final, o mando do jogo de volta será da equipe com melhor campanha ao longo da competição.

Confrontos da 1ª rodada

Data: 24/01 (sábado)

  • 15h – Bataguassu x Naviraiense – Estádio João de Souza
  • 16h – CRA x Costa Rica-MS – Estádio Noroeste
  • 16h – Pantanal x Águia Negra – Estádio Jacques da Luz
  • 18h – Corumbaense x Operário-MS – Estádio Arthur Marinho

Data: 25/01 (domingo)

  • 15h – Ivinhema x Dourados – Estádio Douradão

Lista de campeões

  • Operário-MS – 14
  • Comercial-MS – 9
  • Cene – 6
  • Águia Negra – 4
  • Ubiratan – 3
  • Serc – 2
  • Corumbaense – 2
  • Costa Rica-MS – 2
  • Naviraiense – 1
  • Ivinhema – 1
  • Nova Andradina – 1
  • Sete de Dourados – 1

