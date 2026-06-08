Com Éderson, MS volta a ter um jogador na Copa após 32 anos

O volante Éderson, 27 anos, será o segundo jogador sul-mato-grossense a defender a seleção brasileira em uma Copa do Mundo. Antes dele, o atacante Mueller - também nascido em Campo Grande - participou das copas de 1990 e de 1994.
Éderson também vestirá o uniforme da seleção brasileira com um diferencial: ele não nega suas raízes indígenas, e se orgulha de ter o sangue Terena correndo em suas veias. A avó dele é da aldeia Bananal, localizada no distrito de Taunay, em Aquidauana, e mesmo depois de conquistar projeção no futebol internacional, já voltou as aldeias daquele município para visitar e prestar solidariedade a seus patrícios.
Quando foi convocado às pressas para se juntar ao grupo de Carlo Ancelotti no lugar de Wesley, cortado após sentir uma lesão no amistoso contra o Egito, no próximo sábado, Éderson estava em Campo Grande.
Ele passava uns dias em sua terra natal antes de viajar para a Manchester, na Inglaterra, onde se apresentará para disputar a próxima temporada no gigante do futebol inglês. Ele foi contratado neste ano por 39 milhões de libras (mais de R$ 260 milhões) pelo United. Até a última temporada, estava na Atalanta, equipe do futebol italiano que o deixou famoso no futebol Europeu, sobretudo depois de conquistar a Liga Europa temporada 2023-2024.
Na noite de sábado, Éderson foi a um casamento com familiares. Na tarde, manteve a forma física, e foi a uma academia da Capital para treinar.
O contato da CBF veio nas primeiras horas deste domingo. Éderson deixou a capital de Mato Grosso do Sul ontem para se integrar à seleção brasileira. A expectativa é que nesta segunda-feira ele já esteja com o grupo comandado por Carlo Ancelotti.
Com a convocação de Éderson, Ancelotti muda sua estratégia ao convocar Éderson, um meia de origem. Com isso, os laterais-direitos do Brasil na Copa serão Danilo e Ibañez, que pode atuar na posição improvisado.
História do jogador
Criado no Bairro Tiradentes, em Campo Grande, Éderson José dos Santos Lourenço da Silva deixou a cidade onde nasceu rumo ao interior de São Paulo no início da década passada, onde treinou no Desportivo Brasil, time pelo qual participou das divisões de base.
Éderson foi apresentado à elite do futebol brasileiro em 2019. Enquanto o volante campo-grandense se destacou com a camisa do Cruzeiro - time pelo qual jogou emprestado naquela temporada - a equipe mineira acabou rebaixada. Éderson, contudo, foi um dos melhores jogadores do time mineiro naquela temporada, e acabou tendo uma oportunidade no Corinthians.
Em fevereiro de 2020, Éderson assinou com o Corinthians. Defendeu a camisa do Timão apenas na temporada daquele ano. No ano seguinte foi transferido para o Fortaleza, mediante empréstimo.
Éderson foi campeão cearense em 2021, e também fez uma boa temporada pelo clube no Campeonato Brasileiro.
No ano seguinte, foi vendido pelo Corinthians ao Salernitano por 6,5 milhões de euros (pouco mais de R$ 30 milhões). Depois de seis meses na Salernitana, Ederson foi vendido para o Atalanta por 15 milhões de euros (pouco mais de R$ 80 milhões)