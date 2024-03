Com gol de Endrick, Dorival estreia com vitória e interrompe má fase da seleção brasileira

ESPORTES

Time da Capital passou pelo Ivinhema nos pênaltis e vai enfrentar a Portuguesa

Jogadores do Operário comemoram a suada classificação Gerson Oliveira/Correio do Estado

O Campeonato Sul-Mato-Grossense já tem os quatro semifinalistas definidos.

Nesse final de semana, Operário, Dourados, Portuguesa-MS e Corumbaense, fizeram a lição de casa e avançaram para as semifinais.

No domingo (24), a emoção foi até após o apito final, já que Operário e Dourados tiveram que vencer a disputa de pênaltis para garantir a vaga.



O Galo que em Ivinhema tinha vencido por 1 a 0 no jogo de ida, não conseguiu ter o mesmo desempenho jogando em Campo Grande, desperdiçando muitas chances de gol nos dois tempos de jogo.

Já o Ivinhema que precisava da vitória, se defendeu bem durante todo o jogo, e em uma jogada pelo lado esquerdo do campo, aos 32 minutos do primeiro tempo, marcou o único gol da partida.

O meia João Fardino tirou da jogada dois defensores do Galo, e chutou cruzado ao gol, atento o Lucas Evangelista ainda desviou o chute que enganou o goleiro Elisson, e estufou a rede.



Precisando empatar a partida para não levar aos pênaltis, o Operário criou algumas chances de gol na segunda etapa que sairão principalmente dos pés do atacante Jhonny, que entrou na partida, porém o gol não aconteceu, e a vitória do Ivinhema levou a decisão de vaga das semifinais para as penalidades.



Nas cobranças de pênaltis a terceira cobrança do Azulão do Vale e a quarta cobrança do Galo foram defendidas pelos goleiros Elisson Aparecido Rosa do Operário, e o José Augusto do Ivinhema, levando a decisão para as cobranças alternadas.

O meia Leandro Tavares marcou a sexta cobrança para o Operário, e o zagueiro Michel Ferreira do Ivinhema perdeu a sexta do time visitante, defendida pelo goleiro do Galo, resultado final 5 a 4 nas penalidades.



Ao final do jogo o goleiro Elisson, destaque da partida por defender duas cobranças, batidas pelo Vitor Hugo e Michel, falou sobre a emoção da classificação.



“Eu falei para a rapaziada que eu não queria ir embora hoje, e hoje deus nos abençoou.Para quem não sabe, perdi um filho de 8 anos, e terça-feira era o aniversário dele, queria um abraço dele.Tenho certeza que meu filho está ao lado de Deus, e me falou os cantos que eu deveria ir”, declarou o goleiro emocionado.



Autor do gol no tempo normal, Lucas falou ao final da partida sobre a superação do time, que conseguiu vencer a partida fora de casa, levando o jogo para as penalidades.



“A gente trabalhou muito essa semana, a gente lutou até o fim. E Deus nos honrou, a gente conseguiu ganhar, conseguiu ir pros pênaltis. Só que não fomos muito felizes. A gente sabe que foi bem difícil a nossa trajetória aqui, mas a gente conseguiu ser guerreiros para sair de cabeça erguida“, disse



DOURADOS AVANÇA



Na segunda partida disputada neste domingo (24) pelas quartas de final do Estadual, o Dourados conseguiu avançar para as semifinais vencendo o atual campeão do sul-mato-grossense, o Costa Rica, nas penalidades por 4 a 2.



O jogo de ida entre as duas equipes, disputado no Estádio Laertão, em Costa Rica, terminou empatada em 2 a 2, já nesta partida de volta realizada no Estádio Douradão, o empata voltou a acontecer, desta vez por 1 a 1.



Quem saiu na frente foi o DAC com gol aos 32 minutos do primeiro tempo do atacante Túlio Renan, camisa de número 7, na segunda etapa, o Costa Rica conseguiu deixar tudo igual com gol do meia Felipe Jesus, levando o jogo para as penalidades.



O atual campeão do Estadual, que vai representar o futebol do Estado no campeonato Brasileiro da Série D no segundo semestre, não conseguiu sair de Dourados com a vaga nas semifinais, sendo eliminado ainda nas quartas de final do sul-mato-grossense.

SEMIFINAIS



Além dos jogos deste domingo, mas duas partidas realizadas no sábado (23) definiram os semifinalistas.

No confronto entre Aquidauanense e Portuguesa que aconteceu no Estádio Noroeste, em Aquidauana, a “lei do ex” definiu o jogo, o atacante Everton Tiziu, ex- Aquidauanense, marcou o gol da vitória e da classificação para a Lusa de Campo Grande (no agregado 3 a 2 para a Portuguesa).



Com a vantagem de dois gols da partida de ida (4 a 2) o Corumbaense enfrentou o Coxim no jogo de volta das quartas de final, no Estádio André Borges, neste sábado.

O Galo Carijó saiu na frente com o gol de Rincon, o Coxim chegou a empatar o jogo as 37 minutos da segunda etapa com gol do artilheiro Caio Vidal, porém nos acréscimos Matheus Leite colocou o Corumbaense a frente novamente, placar final 2 a 1 para o Corumbaense (agregado 6 a 3).

Portanto o chaveamento das semifinais do campeonato Estadual ficaram da seguinte forma, os clubes campo-grandenses Operário e Portuguesa se enfrentam, garantindo um time da capital na final do Estadual.

E o Dourados vai encarar o Corumbaense na segunda semifinal.

Os jogos seguem sendo de ida e volta, com decisão nos pênaltis em caso de soma dos resultados iguais.

