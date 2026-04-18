MS tem fim de semana recheado de jogos em várias categorias

Ivinhema entra em campo buscando garantir a liderança do grupo por mais uma rodada - Foto: @clavaphotos/Ivinhema

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O final de semana em Mato Grosso do Sul, está recheado de partidas para o amante do futebol, que quer ficar ligado e não perder nada sobre os jogos e tem para todos os gostos, indo desde a Seletiva Sub 20 até o Brasileirão Feminino A3.

A bola já começa a rolar no neste sábado (18), os principais destaques do dia vão para os jogos da Seletiva Sub 20, que é um campeonato breve, disputado por equipes de base que vale vaga, na maior competição de base do mundo, a Copa São Paulo de Futebol Juniores.

Neste ano as equipes envolvidas são, São Gabriel Esporte Clube de São Gabriel do Oeste, Clube Esportivo Naviraiense de Naviraí, Dourados Atlético Clube de Dourados além dos times da Capital, Esporte Clube de Esportes União/ABC, Esporte Clube Campo Grande e Esporte Clube Taveirópolis.

A Seletiva está se encaminhando para a terceira rodada e conta com o União/ABC e o Dourados dividindo a liderança com 6 pontos cada, na sequência com 3 pontos conquistado tem os time do São Gabriel e Campo Grande, que também fecham a zona de classificação, já as equipes do Naviraiense e do Taveirópolis, ocupam a quinta e sexta colocação respectivamentes e ambos tem zero pontos conquistados na competição.

Entram em campo hoje as equipes do Campo Grande e do União/ABC, que se enfrentam no Estádio Olho do Furacão, em Campo Grande a bola rola às 15 horas.

E para completar a rodada no domingo se enfrentam Naviraiense e Dourados, no Estádio Virotão em Naviraí e em Campo Grande o Taveirópolis recebe a equipe do São Gabriel, no Estádio Olho do Furacão, ambas as partidas começarão às 15 horas.

Já no Brasileirão Feminino A3, a equipe do Pantanal volta a campo para enfrentar o time do Planalto de Goiás e busca se manter na zona de classificação para a próxima fase.

No último confronto entre as equipes terminou empatado em 0 a 0 e dessa vez jogando em casa as meninas do time pantaneiro buscam voltar a vencer para embalar de vez na competição. A partida acontece neste sábado, às 16h (horário de MS), no Estádio Jacques da Luz.

Pelo Brasileirão Série D, as equipes do Ivinhema e do Operário entram em campo na busca de se firmarem na zona de classificação.

Apesar de ter ocorrido apenas duas rodadas, as equipes de MS vivem momentos minimamente distintos na competição, o time do Ivinhema surpreende a todos e lidera o grupo 11 com duas vitórias em dois jogos, já o Operário ainda não venceu e acumula dois empates nas duas primeiras rodadas.

E para se manter na liderança do grupo, o Azulão do Vale, vai receber no Saraivão o time mineiro do Betim, que atualmente ocupa a segunda colocação do grupo. A bola rola no domingo (19) às 17h.

Já o Galo da Capital, que ainda busca a primeira vitória na competição, receberá no Estádio Jacques da Luz a equipe da ABECAT Ouvidorense de Goiás. O técnico Diego Souza deve ir com força máxima para o confronto e pode repetir a escalação que foi a campo na vitória contra o Primavera, pela Copa Verde. O jogo começa às 16 horas, horário de MS.

Assine o Correio do Estado