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Rodada Cheia

MS tem fim de semana recheado de jogos em várias categorias

Rodada reúne confrontos importantes da Seletiva Sub-20, Brasileirão Feminino A3 e Série D

João Pedro Zequini

18/04/2026 - 10h30
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O final de semana em Mato Grosso do Sul, está recheado de partidas para o amante do futebol, que quer ficar ligado e não perder nada sobre os jogos e tem para todos os gostos, indo desde a Seletiva Sub 20 até o Brasileirão Feminino A3. 

A bola já começa a rolar no neste sábado (18), os principais destaques do dia vão para os jogos da Seletiva Sub 20, que é um campeonato breve, disputado por equipes de base que vale vaga, na maior competição de base do mundo, a Copa São Paulo de Futebol Juniores. 

Neste ano as equipes envolvidas são, São Gabriel Esporte Clube de São Gabriel do Oeste, Clube Esportivo Naviraiense de Naviraí, Dourados Atlético Clube de Dourados além dos times da Capital, Esporte Clube de Esportes União/ABC, Esporte Clube Campo Grande e Esporte Clube Taveirópolis. 

A Seletiva está se encaminhando para a terceira rodada e conta com o União/ABC e o Dourados dividindo a liderança com 6 pontos cada, na sequência com 3 pontos conquistado tem os time do São Gabriel e Campo Grande, que também fecham  a zona de classificação, já as equipes do Naviraiense e do Taveirópolis, ocupam a quinta e sexta colocação respectivamentes e ambos tem zero pontos conquistados na competição. 

Entram em campo hoje as equipes do Campo Grande e do União/ABC, que se enfrentam no Estádio Olho do Furacão, em Campo Grande a bola rola às 15 horas. 

E para completar a rodada no domingo se enfrentam Naviraiense e Dourados, no Estádio Virotão em Naviraí e em Campo Grande o Taveirópolis recebe a equipe do São Gabriel, no Estádio Olho do Furacão, ambas as partidas começarão às 15 horas. 

Já no Brasileirão Feminino A3, a equipe do Pantanal volta a campo para enfrentar o time do Planalto de Goiás e busca se manter na zona de classificação para a próxima fase. 

No último confronto entre as equipes terminou empatado em 0 a 0 e dessa vez jogando em casa as meninas do time pantaneiro buscam voltar a vencer para embalar de vez na competição. A partida acontece neste sábado, às 16h (horário de MS), no Estádio Jacques da Luz. 

Pelo Brasileirão Série D, as equipes do Ivinhema e do Operário entram em campo na busca de se firmarem na zona de classificação. 

Apesar de ter ocorrido apenas duas rodadas, as equipes de MS vivem momentos minimamente distintos na competição, o time do Ivinhema surpreende a todos e lidera o grupo 11 com duas vitórias em dois jogos, já o Operário ainda não venceu e acumula dois empates nas duas primeiras rodadas. 

E para se manter na liderança do grupo, o Azulão do Vale, vai receber no Saraivão o time mineiro do Betim, que atualmente ocupa a segunda colocação do grupo. A bola rola no domingo (19) às 17h. 

Já o Galo da Capital, que ainda busca a primeira vitória na competição, receberá no Estádio Jacques da Luz a equipe da ABECAT Ouvidorense de Goiás. O técnico Diego Souza deve ir com força máxima para o confronto e pode repetir a escalação que foi a campo na vitória contra o Primavera, pela Copa Verde. O jogo começa às 16 horas, horário de MS. 

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Copa Verde

De olho na classificação, Operário recebe Primavera-MT em mais uma rodada da Copa Verde

O Galo da Capital busca vencer para entrar de vez na briga pela classificação

16/04/2026 09h30

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O Galo da Capital recebe o Primavera-MT e busca voltar a vencer

O Galo da Capital recebe o Primavera-MT e busca voltar a vencer Foto: Operario FC

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Nesta quinta-feira (16) o Operário entra em campo mais uma vez pela Copa Verde e recebe em casa o recém criado e lanterna do grupo, o Primavera de Mato Grosso, em partida válida pela quarta rodada da Copa Verde. 

As equipes chegam para o confronto em momento diferentes na temporada e na competição. No ano o Operário leva vantagem no desempenho, apesar de estar há três jogos sem vencer, o clube ainda soma apenas uma derrota no ano traz na bagagem o título estadual. 

Já o adversário do estado vizinho, vem tendo um ano catastrófico, após uma temporada mágica de 2025, onde o clube venceu o estadual em sua primeira participação, mas em 2026 vive momento de instabilidade, pois foi rebaixado no campeonato mato-grossense.

Na competição, apesar de estarem colocados na tabela, Operário em 5º e o Primavera em 6º, os clubes vivem cenários opostos. Enquanto o time sul-mato-grossense tem 4 pontos e sonha com a classificação, o rival da noite ainda não venceu e segura a lanterninha do grupo com apenas 1 ponto. 

A partida de hoje é importante para o Galo, pois uma vitória deixaria o time com 7 pontos e colocaria ainda mais fogo na disputa pela vaga nas semifinais, além de dar moral para a equipe e para o técnico Diego Souza, que busca sua primeira vitória no comando do Operário. 

O técnico do Galo tem praticamente todo o elenco à disposição, exceto o goleiro Lucas Covolan, que teve lesão na coxa e desfalca o time, o titular da meta será novamente Luiz Felipe, que vem fazendo boas atuações desde que assumiu o posto. 

A partida acontece hoje (16) em Campo Grande, no Estádio Jacques da Luz, às 19:30, e terá transmissão gratuita no Canal do Benja, no Youtube. 

Champions League

Bayern desencanta em mata-mata contra Real em jogaço e desafia campeão PSG na semi da Champions

Em temporada ruim, para o Real Madrid restam apenas remotas chances em La Liga de evitar fechar o segundo ano seguido sem títulos

15/04/2026 23h00

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Foto: Bayern de Munique

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Em um espetáculo de futebol, o Bayern de Munique desencantou em mata-matas diante do Real Madrid após ficar no caminho diante dos oponentes nos três últimos encontros (tinha 8 a 5 contra).

Em duelo vistoso e elétrico, no qual ficou três vezes atrás do marcador no Allianz Arena, os bávaros buscaram gigante virada nos minutos finais, por 4 a 3, com gols de Luis Díaz aos 43 e Olise, aos 49 do segundo tempo, e avançaram à semifinal com novo triunfo, após vitória por 2 a 1 no Santiago Bernabéu.

Depois de ser eliminado nos mata-matas das edições de 2016/17, 2017/18 e 2023/24 para os merengues, o Bayern de Munique finalmente saiu ganhador diante dos rivais, o que não ocorria desde 2011/12, quando passou com 3 a 1 nas penalidades.

Em busca do heptacampeonato, terá nas semifinais o atual campeão e embalado Paris Saint-Germain, com confrontos nos dias 28 ou 29 de abril, na França, e 5 ou 6 de maio na Alemanha.

Pavlovic, Kane (50º gol na temporada), Luis Díaz e Olise anotaram os gols bávaros, frustrando uma noite perfeita de Arda Güler, autor de dois gols e que também contou com bola nas redes de Mbappé.

GOL RELÂMPAGO E PRIMEIRA ETAPA GIGANTE

Confronto mais comum na história da Champions League, Bayern de Munique e Real Madrid entraram em campo para o 30º encontro na competição. E com os alemães em desvantagem de 12 vitórias contra 13 dos merengues e outros quatro empates.

Além deste embate das quartas de final, eles já haviam se encarado nas semifinais de 2023/24, 2017/18, 2013/14, 2011/12, 2000/01, 1999/2000, 1986/87 e 1975/76, além de outras três quartas em 2016/17, 2001/02 e 1987/88, e nas oitavas de 2006/07 e 2003/04. O Real Madrid tinha oito avanços, diante de cinco dos bávaros. Ainda se encontraram na fase de grupos em 2000 com um triunfo para cada.

Antes de a bola rolar, foi prestado um minuto de silêncio na Allianz Arena para José Emílio Santamaría, ex-zagueiro e ídolo do Real Madrid. Alguns torcedores alemães não respeitaram o momento, para desagrado de Mbappé, que balançou a cabeça reprovando a atitude.

O árbitro apitou o início da definição e o Real Madrid precisou de somente 36 segundos para deixar o confronto igual com presente de Neuer para Arda Güler. O goleiro errou o passe e deu nos pés do jovem turco, que acertou no ângulo, de primeira.

O Real Madrid começou em cima, parecia à vontade e perto de ampliar, mas o Bayern precisou de um ataque para reagir, com Pavlovic deixando tudo igual aos seis, escorando de cabeça a cobrança de escanteio de Kimmich. Desta vez, foi Lunin quem falhou, pulando para dentro do gol.

Mbappé teve chance de recolocar os merengues na frente, mas acabou desarmado por Laimer na hora de finalizar. Lunin se redimiu da falha do gol ao espalmar a batida colocada de Kimmich. O nome da primeira etapa, contudo, era Arda Güler, que fez nova pintura, desta vez cobrando falta no ângulo e nova falha de Neuer - o turco ainda não havia anotado na Champions e desencantou logo nas quartas.

Mais uma vez o Real Madrid teve pouco tempo para celebrar. Em lance no qual o Bayern reclamou de duas penalidades, a jogada seguiu e a bola caiu nos pés de Harry Kane na área. O artilheiro inglês girou com qualidade e deixou tudo igual. Antes do intervalo, entretanto, Mbappé aproveitou a assistência de Vini Júnior para anotar o terceiro. Irritado, Vincent Kompany pediu cabeça no lugar para seus comandados.

SEGUNDA ETAPA ABERTA E GOLS DECISIVOS NO FIM

As equipes voltaram do descanso dispostas a buscar o gol da vaga direta, sem necessidade de prorrogação. O Bayern com o time todo postado no ataque, mas com o Real Madrid também encaixando suas escapadas com perigo. Mbappé, cara a cara, viu Neuer espalmar de braço direito seu voleio em defesa espetacular.

Lunin também mostrou suas qualidades ao esticar a mão para evitar que a batida de Olise terminasse nas redes. Com o passar do tempo, o Real Madrid optou apenas por se defender, perigosamente chamando os alemães para seu campo. Para piorar, Camavinga levou o segundo amarelo e o consequente vermelho - o volante entrou na segunda etapa para reforçar a marcação.

Com um jogador a mais, o Bayern foi todo ao ataque na busca do gol da igualdade e da vaga e Luis Díaz acertou um chutaço de fora da área, aos 43 minutos da etapa final, para garantir o alívio e a grande festa dos bávaros. Ainda deu tempo de Olise, aos 49, decretar a virada. Em temporada ruim, para o Real Madrid restam apenas remotas chances em La Liga de evitar fechar o segundo ano seguido sem títulos.

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