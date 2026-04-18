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Red Bull banca permanência de Verstappen, ignorando rumores sobre fim da temporada

holandês já demonstrou incômodo com essas mudanças e, nos bastidores, admite a possibilidade de deixar a Fórmula 1 no futuro

DA REDAÇÃO (COM ESTADÃO CONTEÚDO)

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18/04/2026 - 13h30
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Neste momento, a Red Bull não tratra a possibilidade de aposentadoria de Max Verstappen, de acordo com o chefe da equipe, Laurent Mekies, que aponta para o foco total no desempenho do carro, e não em qualquer movimentação de mercado.

O dirigente destacou que o tetracampeão segue engajado com a Fórmula 1, apesar das críticas recentes ao rumo da categoria.

Verstappen tem sido uma das vozes mais ativas contra o atual regulamento, principalmente pelo peso maior da parte elétrica das unidades de potência, que exige dos pilotos técnicas como lift and coast e o chamado super clipping para gerenciamento de energia.

O holandês já demonstrou incômodo com essas mudanças e, nos bastidores, admite a possibilidade de deixar a F1 no futuro

"Não estamos discutindo aposentadoria com Max no momento. Estamos focados em entender como tornar o carro mais rápido. Ele é apaixonado pela F-1 e quer ajudar a categoria a seguir na direção certa. Por isso, fala de forma clara sobre o que acredita que precisa mudar", afirmou Mekies.

O chefe da Red Bull também defendeu ajustes no regulamento para permitir que os pilotos voltem a extrair o máximo dos carros em voltas rápidas, sem perder a qualidade das corridas.

"Temos ferramentas para ajustar as regras e fazer com que os pilotos andem no limite nas classificações. Se isso acontecer, tenho confiança de que Max continuará vendo o que todos vemos: os melhores pilotos do mundo e os carros mais rápidos", completou.

Mesmo em meio a um início de temporada irregular, com a equipe apenas na sexta posição entre os construtores, Mekies reforçou que o cenário para 2027 não entra em pauta. "Se vocês visitarem a fábrica, vão entender a paixão que existe aqui. Não estamos pensando no mercado de pilotos. Estamos pensando em ter um carro competitivo. Se conseguirmos isso, não haverá discussão sobre o futuro do Max", concluiu.

 

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Copa Verde

Alex Choco brilha, Operário volta a vencer e embola a briga pela classificação

O Galo da Capital goleou o Primavera-MT por 4 a 1 e sobe para terceira posição do grupo

17/04/2026 10h43

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Operário vence com hat-trick de Alex Choco, que se isola na artilharia do país

Operário vence com hat-trick de Alex Choco, que se isola na artilharia do país Foto: Assessoria/Operário FC

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Na noite da última quinta-feira (17), o Operário recebeu o Primavera em partida válida pela quarta rodada da Copa Verde e não tomou conhecimento do adversário, goleando por 4 a 1 em uma partida que contou com show do artilheiro do Brasil. 

Jogando diante de sua torcida no Estádio Jacques da Luz, o time operariano estava pressionado na busca pela vitória, pois vinha de uma sequência de três empates seguidos e ainda não havia vencido sob o comando do técnico Diego Souza. 

E não demorou para o Operário dar o cartão de visitas, logo aos três minutos da etapa inicial, Danilinho recebe pela ala direita do campo, avança em profundidade e toca para o meio da área, a bola vai nos pés de Alex Choco, que toca na saída do goleiro para abrir o placar no Jacques. 

Porém a reação do time mato-grossense não demorou para acontecer e veio logo aos oito minutos, em descida ao ataque pelo lado esquerdo da defesa da equipe do Operário, o volante Sampson rola a bola para o meio, próximo a entrada da grande área e o camisa 10 Giovanni bate firme, no alto, sem chances de defesa para o goleiro Luiz Felipe, que nada pode fazer. 

O primeiro tempo não teve mais gols, porém foi de domínio completo do Operário, que tinha mais a posse da bola e chegava como mais perigo ao ataque. Nos acréscimos da primeira etapa, Alex Choco ainda teve uma chance clara, recebeu livre na área, mas mandou no travessão. 

Assim como no primeiro tempo, os gols da segunda etapa não demorou para sair, aos nove minutos, o lateral Einstein recebeu próximo à linha de fundo e chegou batendo, tirando do goleiro Medina, para colocar novamente o Operário à frente do placar. 

Com o jogo controlado, o Galo da Capital foi gostando da partida e ficando mais à vontade para criar outras oportunidades e ampliar ainda mais o placar. E o terceiro gol saiu após bela jogada de Roger Modesto, que tocou nas costas da defesa para o artilheiro da noite, que avançou com a bola e no cara a cara com o goleiro, teve a frieza para deslocar o goleiro e fazer o 3 a 1. 

Após sofrer o terceiro gol, o Primavera acordou para a partida e foi tentar reverter a situação ou pelo menos diminuir e começou a levar perigo à meta defendida por Luiz Felipe, que sempre que foi exigido realizava boas defesas, para evitar o gol do adversário. 

Com a partida se encaminhando para o final o placar parecia estar concretizado, porém ainda teve espaço para mais um gol, após Roger Modesto que também estava em uma noite inspirada, fazer boa jogada ele deu um belo passe para Alex Choco fecha a conta, a anotar mais um hat-trick no ano, o primeiro com a camisa do Galo. 

Com a goleada sobre o Primavera, o Galo subiu para terceira posição do Grupo A e está com 7 pontos, empatado com o líder Araguaína-TO e o segundo colocado Rio Branco-ES, mas fica atrás por causa do saldo de gols.  

A última rodada da fase de grupos promete muita emoção, pois 5 dos 6 times chegam com chances de classificação. A tabela atualmente está da seguinte forma: 

Operário vence com hat-trick de Alex Choco, que se isola na artilharia do paísReprodução/Flashscore

A próxima partida do Operário, será contra o Capital do Distrito Federal, fora de casa no dia 29 de abril.

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Copa Verde

De olho na classificação, Operário recebe Primavera-MT em mais uma rodada da Copa Verde

O Galo da Capital busca vencer para entrar de vez na briga pela classificação

16/04/2026 09h30

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O Galo da Capital recebe o Primavera-MT e busca voltar a vencer

O Galo da Capital recebe o Primavera-MT e busca voltar a vencer Foto: Operario FC

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Nesta quinta-feira (16) o Operário entra em campo mais uma vez pela Copa Verde e recebe em casa o recém criado e lanterna do grupo, o Primavera de Mato Grosso, em partida válida pela quarta rodada da Copa Verde. 

As equipes chegam para o confronto em momento diferentes na temporada e na competição. No ano o Operário leva vantagem no desempenho, apesar de estar há três jogos sem vencer, o clube ainda soma apenas uma derrota no ano traz na bagagem o título estadual. 

Já o adversário do estado vizinho, vem tendo um ano catastrófico, após uma temporada mágica de 2025, onde o clube venceu o estadual em sua primeira participação, mas em 2026 vive momento de instabilidade, pois foi rebaixado no campeonato mato-grossense.

Na competição, apesar de estarem colocados na tabela, Operário em 5º e o Primavera em 6º, os clubes vivem cenários opostos. Enquanto o time sul-mato-grossense tem 4 pontos e sonha com a classificação, o rival da noite ainda não venceu e segura a lanterninha do grupo com apenas 1 ponto. 

A partida de hoje é importante para o Galo, pois uma vitória deixaria o time com 7 pontos e colocaria ainda mais fogo na disputa pela vaga nas semifinais, além de dar moral para a equipe e para o técnico Diego Souza, que busca sua primeira vitória no comando do Operário. 

O técnico do Galo tem praticamente todo o elenco à disposição, exceto o goleiro Lucas Covolan, que teve lesão na coxa e desfalca o time, o titular da meta será novamente Luiz Felipe, que vem fazendo boas atuações desde que assumiu o posto. 

A partida acontece hoje (16) em Campo Grande, no Estádio Jacques da Luz, às 19:30, e terá transmissão gratuita no Canal do Benja, no Youtube. 

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