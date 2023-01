Comercial perde por 2 a 0 para Penapolense e praticamente da adeus à vaga na Copinha

O Comercial foi novamente derrotado, desta vez pela Penapolense por 2 a 0, confronto válido pela segunda rodada do Grupo 10 da Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano.

Goleado na estreia por 5 a 0 pelo Cruzeiro na última segunda-feira (2), o Colorado sofreu nova derrota nesta quinta-feira (5) e deu adeus às chances de classificação no torneio.

Os gols da equipe paulistana foram marcados por Ruan, que anotou o primeiro tento do confronto aos quatro minutos de jogo, onde após lançamento na área, o goleiro Cleberson saiu mal do gol e o adversário só completou para o gol.

O segundo gol do confronto saiu aos 19 da etapa inicial. Após jogada ensaiada, Lima completou de cabeça para os donos da casa. Bola escorada dentro da pequena área após ‘apagão’ de toda a defesa sul-mato-grossense.

Cabe destacar que além do Comercial, o grupo é composto por Penapolense, Capivariano e Cruzeiro.

O Colorado se despede da Copinha diante da Penapolense no domingo (8). Os dois primeiros colocados avançam à próxima fase. O último jogo da equipe do Mato Grosso do Sul acontece no próximo domingo (8) diante do Capivariano, às 12h de MS.

Com a derrota, o Comercial deve golear o Capivariano por seis gols e torcer para o Cruzeiro vencer o Capivariano na última rodada para tentar a vaga.

Além de Comercial, Mato Grosso do Sul conta com o União ABC. Derrotado pelo Mirassol (SP) por 3 a 1 na estreia, o ABC encara a Chapecoense nesta sexta-feira (6), em Bálsamo. A bola rola às 19 de MS, com transmissão do Paulistão Play. Veja aqui! (O link estará disponível com imagens na hora e data do confronto)

