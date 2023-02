Comercial segue sem vitórias e Operário perde fora de casa pela quarta rodada do estadual

Vitória do Aquidauanense em cima do Novo por 3x1 - Reprodução Instagram @eduardofotoms

O domingo (12) foi de bastante futebol para o sul-mato-grossense. Quatro jogos movimentaram o Campeonato Estadual e teve mudança de liderança. O Costa Rica aproveitou o tropeço do Operário e assumiu a primeira colocação do Grupo A, e no Grupo B, o Aquidauanense e Dourados empatam na pontuação.

O primeiro jogo do dia foi às 10h, no Laertão, em Costa Rica. A Serc recebeu o Operário, e ganhou a partida de 1x0. O tropeço custou a liderança para o time da Capital, já que o Costa Rica enfrentou o Comercial às 16h, também no Laertão, e venceu de 2x0, com gols de Edson e Bruninho.

O Comercial segue sem vencer no campeonato, e continua na 5ª colocação do Grupo A. O Costa Rica vai a nove pontos e assume a liderança. O Serc assume a terceira colocação, com seis pontos e o Coxim permanece em 4º com três pontos. No próximo sábado (18), o Costa Rica recebe o Coxim no Laertão, às 16h para a 5ª rodada.

No Grupo B, o Dourados venceu o Novo no Douradão, por 2x0. Com o resultado positivo, o time assume a ponta da tabela, com nove pontos, junto com o Aquidauanense, que ganhou do Ivinhema por 3x1, no Estádio Noroeste, em Aquidauana.

Sendo assim, o Aquidauanense e Dourados estão empatados no número de pontos. Logo depois vem o Ivinhema, na 3ª colocação do grupo, com seis pontos, seguido do Novo e do Operário de Caarapó, ambos com três pontos.

Os quatro primeiros times de cada grupo avançam para a próxima etapa, as quartas de final, e os últimos colocados caem para a Série B do Campeonato Sul-mato-grossense no próximo ano.